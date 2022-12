Bělorusko nepodpoří Rusko svými jednotkami na Ukrajině. "Strach ze vzpoury v armádě"

5. 12. 2022

Bělorusko podle běloruských a ruských nezávislých analytiků vojensky podpoří Rusko ve válce s Ukrajinou, ale nepošle své vojáky na frontu. V sobotu ruský ministr obrany Sergej Šojgu navštívil Minsk a setkal se se svým běloruským protějškem Viktárem Chreninem a běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem, informuje Katarzyna Romik. Bělorusko podle běloruských a ruských nezávislých analytiků vojensky podpoří Rusko ve válce s Ukrajinou, ale nepošle své vojáky na frontu. V sobotu ruský ministr obrany Sergej Šojgu navštívil Minsk a setkal se se svým běloruským protějškem Viktárem Chreninem a běloruským vládcem Alexandrem Lukašenkem,

Podle ruských nezávislých analytiků byla návštěva Sergeje Šojgua jedním z prvků tlaku, který se Moskva snaží vyvinout na Minsk, aby donutila Alexandra Lukašenka, aby se přímo zapojil do války na Ukrajině. Rusové dosud využívali území Běloruska ke střelbě na ukrajinskou infrastrukturu, výcviku důstojníků na tamních cvičištích a používali běloruských muničních zásob.

Ruští a běloruští nezávislí analytici jsou toho názoru, že Alexandr Lukašenko nevydá rozkaz, aby se vojáci přímo účastnili operací na frontě, protože se obává vzpoury v armádě. To je také to, co běloruský opozičník Ales Michalevič řekl v polském rozhlase. Podle jeho názoru není běloruská armáda v nejlepším morálním stavu a všechny Lukašenkovy agresivní výroky jsou zaměřeny pouze na potěšení Moskvy.

Britská zpravodajská služba: Ruská podpora války s Ukrajinou klesá

Britská rozvědka v neděli uvedla, že podpora války s Ukrajinou v ruské společnosti klesá. Britové se odvolávali na údaje shromážděné nezávislými ruskými médii od Federální ochranné služby Ruské federace. Ukazují, že 55 % Rusů je pro mírové rozhovory s Ukrajinou a pouze 25 % respondentů říká, že podporují ozbrojený konflikt.

Podle denní zprávy britské zpravodajské služby mají být tato čísla v souladu s údaji získanými v říjnu 2022, podle nichž bylo 57 % ruské populace pro mírové rozhovory. Krátce po vypuknutí války, v dubnu 2022, asi 80 % Rusů deklarovalo podporu "zvláštní vojenské operaci".

"Navzdory snahám ruských úřadů převzít kontrolu nad celou informační scénou, od oznámení částečné mobilizace v září konflikt s Ukrajinou stále více pociťuje mnoho Rusů," uvedla britská zpravodajská služba.

