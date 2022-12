Británie: Labouristé lehce zvítězili v doplňovacích volbách, potvrdili propad konzervativců

2. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Od pádu prolhaného a nekompetentního Borise Johnsona z premiérské funkce a po zničení pověsti britské ekonomické strategie šíleným plánem krátkodobé premiérky Liz Trussové ukazovaly průzkumy veřejného mínění obrovský náskok opozičních labouristů před vládnoucími konzervativci, o více než dvacet procentních bodů. V některých průzkumech získala Labouristická strana podporu až 50 procent voličů, zatímco konzervativci jen kolem 23 procent. Dlouho se však nekonaly žádné doplňovací volby, které by tento stav britské politiky potvrdily.

Až nyní, ve čtvrtek 1. prosince, se konaly doplňovací volby v severoanglickém městě Chester. Tam stejně byla labouristická poslankyně, ale její volební podora dál výrazně vzrostla.



Získáním 17 309 hlasů s podílem 61,22 % hlasů dosáhli labouristé své nejvyšší většiny a podílu hlasů v historii v tomto křesle. Naopak konzervativci získali pouhých 6 335 hlasů a 22,4% podíl hlasů, což je jejich nejhorší výsledek v tomto volebním obvodu od roku 1832. Liberální demokraté se umístili na vzdáleném třetím místě s 2 368 hlasy.



Volební účast činila 41,2 % a celkem bylo odevzdáno 28 541 hlasů, což je značný pokles oproti 71,7% účasti a 54 560 hlasům odevzdaným v roce 2019. Přestože labouristé již mandát drželi, podařilo se jim získat dalších 13,76 %.



Nově zvolená poslankyně Samantha Dixonová ve svém vítězném projevu v pátek brzy ráno uvedla: "Dnes večer vyslali obyvatelé Chesteru jasný vzkaz. Řekli, že konzervativci Rishiho Sunaka již nemají mandát vládnout."





Na otázku, nakolik výsledek odráží celonárodní náladu, Dixonová odpověděla: "Nemyslím si, že by se voliči v Chesteru příliš lišili od voličů v celé zemi. Myslím si, že nyní nastal čas na všeobecné volby a myslím, že labouristé zvítězí stejně drtivě jako dnes já."



Volební obvod urazil dlouhou cestu od toho, kdy byl v roce 2015 nejmarginálnějším v zemi, kde tehdy labouristé zvítězili o pouhých 93 hlasů. V roce 2017 labouristé zvítězili o 9 176 hlasů a v roce 2019 o 6 164 hlasů.



Alison McGovernová, stínová ministryně pro práci a důchody a poslankyně za Wirral South, v projevu po vyhlášení výsledku uvedla, že obyvatelé Chesteru "už mají dost vlády toryů a chtějí změnu, kterou labouristé nabízejí".



"Poté, co toryové rozbili naši ekonomiku, je jasné, že pouze labouristům lze věřit, že pomohou rodinám v celé zemi vyjít s penězi... Toryové nemají mandát k vládnutí. Je čas na labouristickou vládu."



Kandidátka konzervativců Elizabeth Wardlawová řekla místním novinářům, že "to pro mě byla velmi dobrá zkušenost", než rychle opustila sčítání hlasů.



Jednalo se o první doplňovací volby ve Westminsteru od rezignace Borise Johnsona a Liz Trussové. . Ačkoli se neočekávalo, že by toryové získali toto křeslo, pokles jejich podílu hlasů z 38,3 % v roce 2019 na 22,4 % ve čtvrtek večer pravděpodobně přispěje kprohloubení obav konzervativců ve Westminsteru. Už tak čelí neutěšeným průzkumům veřejného mínění na celostátní úrovni.



Doplňovací volby byly vyvolány tím, že labouristický poslanec Chris Matheson v říjnu rezignoval po obvinění ze sexuálního zneužívání.



Parlamentní úřad pro sledování šikany a obtěžování a komisař pro standardy zjistili, že porušil pravidla pro sexuální přestupky v Dolní sněmovně.



Jedná se o jedenácté doplňovací volby konané od voleb v roce 2019. Labouristé nyní vyhráli čtyři z nich, liberální demokraté a konzervativci získali po třech.





Pokud jde o zisky, liberální demokraté získali tři křesla, zatímco labouristé a konzervativci získali po jednom křesle. Skotská nacionalistická strana si rovněž udržela svůj mandát v doplňovacích volbách v Airdrie a Shotts v roce 2021.







