Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské ozbrojené síly podle vysokého prezidentského poradce dosud ztratily 10 000 až 13 000 vojáků

2. 12. 2022

Až 13 000 zabitých ukrajinských vojáků, prozradil Zelenského poradce



Ukrajinské ozbrojené síly dosud ve válce proti Rusku ztratily něco mezi 10 000 a 13 000 vojáky, řekl ve čtvrtek poradce prezidenta Mychajlo Podoljak v ukrajinské televizi.



Máme oficiální údaje z generálního štábu, máme oficiální údaje z vrchního velení a ty činí [mezi] 10 000 a 12 500 až 13 000 zabitých," řekl Podoljak televiznímu kanálu Kanal 24.



Zelenskij dodal, že oficiální údaje zveřejní, "až přijde ten správný okamžik".



Vrchní americký generál Mark Milley minulý měsíc uvedl, že na Ukrajině bylo zabito nebo zraněno více než 100 000 ruských vojáků, přičemž kyjevské síly pravděpodobně utrpěly podobné ztráty.



Tyto údaje - které nebylo možné nezávisle potvrdit - jsou dosud nejpřesnějšími údaji americké vlády.



- Ukrajinská média Nexta zveřejnila sérii snímků, které ukazují následky ruských úderů na jihovýchodní ukrajinské město Záporoží v pátek brzy ráno.



Starosta města Anatolij Kurtev útok dříve oznámil na Telegramu s tím, že Rusko mělo v úmyslu zničit průmyslovou a energetickou infrastrukturu města.

- Rusko otestovalo novou raketu systému protiraketové obrany, uvedlo v pátek jeho ministerstvo obrany.



Raketa byla odpálena ze zkušební střelnice Sary Šagan v Kazachstánu, uvedlo ministerstvo obrany.









- Stažení Ruska ze západního břehu Dněpru umožňuje Ukrajině udeřit na ruskou logistiku, sděluje Ministerstvo obrany Spojeného království



Stažení Ruska ze západního břehu řeky Dněpr minulý měsíc poskytlo ukrajinským ozbrojeným silám příležitost zasáhnout další ruské logistické uzly a komunikační linie, naznačilo britské ministerstvo obrany.



Tato hrozba s velkou pravděpodobností přiměla ruské logistiky k přemístění zásobovacích uzlů, včetně železničních překladišť, dále na jih a východ, uvádí se v nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb.



"Ruské logistické jednotky budou muset provádět mimořádně pracné nakládky a vykládky ze železniční na silniční dopravu. Silniční přesuny budou následně stále zranitelné ukrajinským dělostřelectvem, když se budou přesouvat k zásobování ruských předsunutých obranných pozic," dodává zpráva.



"Nedostatek munice v Rusku (zhoršený těmito logistickými problémy) je pravděpodobně jedním z hlavních faktorů, které v současné době omezují ruský potenciál obnovit účinné ofenzivní pozemní operace velkého rozsahu."



- Hlavní ekonomický poradce ukrajinského prezidenta vyzval BP, aby z Ruska zcela odešla poté, co ropný gigant Rosněfť nabídl této fosilní společnosti dividendu ve výši 580 milionů liber.



Oleg Ustěnko napsal generálnímu řediteli firmy British Petroleum (BP) Bernardu Looneymu dopis, v němž požaduje, aby britská společnost devět měsíců po oznámení záměru opustit zemi přerušila styky se státem kontrolovanou ruskou firmou.



BP má 19,75% podíl v Rosněftu, jednom z nejdůležitějších ropných aktiv Kremlu. Firma British Petroleum /BP) přislíbila ukončení svého podílu koncem února poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.



BP odepsáním podílu ze svých účetních knih utrpěla ztrátu 18,7 miliardy liber, ale akcie stále vlastní. Šéf Rosněfti Igor Sečin minulý měsíc prohlásil, že britská společnost by měla tento postoj přehodnotit a že pro BP odložila dividendu na ruský účet.



V dopise Looneymu, který viděl deník Guardian, Ustenko napsal: "BP byla mezi prvními z hlavních ropných společností, které oznámily svůj záměr opustit Rusko prodejem svého podílu v Rosněftu, kremelské ropné společnosti. Přesto po devíti měsících ruské agrese, válečných zločinů a bombardování civilní infrastruktury, které byly financovány a poháněny ruskou ropou, plynem a uhlím, zůstává BP akcionářem Rosněftu."



Ustenko citoval analýzu organizace Global Witness, podle níž se hodnota dividend za prvních devět měsíců roku 2022 odhaduje na 580 milionů liber, což odpovídá třetině přímé pomoci Spojeného království Ukrajině v tomto roce.



"Žádné účetní mechanismy ani prohlášení společnosti BP tuto skutečnost nezmění. Jsou to čistě a jednoduše krvavé peníze," řekl.



- Finská premiérka Sanna Marinová v souvislosti s válkou na Ukrajině vyzvala Evropu k budování vlastních obranných kapacit s tím, že bez pomoci USA není dostatečně odolná.



"Měli bychom se ujistit, že jsme silnější," řekla Marinová v pátek v Sydney. "A budu k vám brutálně upřímná, Evropa není dostatečně silná. Bez Spojených států bychom se ocitli v problémech."



Marinová trval na tom, že Ukrajině musí být poskytnuto "vše, co je třeba" k vítězství ve válce, a dodala, že Spojené státy hrají klíčovou roli v dodávkách zbraní, financí a humanitární pomoci Kyjevu, které jsouy nezbytné k otupení ruského postupu.



"Musíme se ujistit, že tyto schopnosti budujeme také, pokud jde o evropskou obranu, evropský obranný průmysl, a ujistit se, že bychom si dokázali poradit v různých typech situací," řekla.



Marinová uvedla, že když Rusko 24. února napadlo Ukrajinu, priorita většiny Finů se "přes noc" změnila na bezpečnost.



Do doby, než Rusko napadlo Ukrajinu, bylo prioritou Finska mít fungující bilaterální vztahy s Ruskem a být blízkými partnery členů NATO, ale nebýt členem, řekla. "To byl nejlepší způsob, jak zabezpečit náš národ."





- Spojené státy údajně spolupracují se dvěma blízkovýchodními zeměmi na přesunu vyspělých systémů protivzdušné obrany Nasams na Ukrajinu v příštích třech až šesti měsících.



Generální ředitel výrobce zbraní Raytheon Technologies Greg Hayes to ve čtvrtek pozdě večer řekl listu Politico:



"Na Blízkém východě jsou rozmístěny Nasamy a někteří naši spojenci v NATO a my [USA] skutečně spolupracujeme s několika blízkovýchodními zeměmi, které v současné době Nasamy používají, a snažíme se je nasměrovat zpět na Ukrajinu."



Promluvil den poté, co Pentagon udělil společnosti Raytheon kontrakt v hodnotě 1,2 miliardy dolarů na šest Nasamů, které by měly být vyrobeny koncem roku 2025.



"To, že výroba trvá 24 měsíců, neznamená, že bude trvat 24 měsíců, než se dostanou do země," řekl Hayes.



Odmítl jmenovat blízkovýchodní země, které by měly systémy na Ukrajinu poslat, ale v záznamech Agentury pro obrannou a bezpečnostní spolupráci, které citoval server Politico, jsou jako jejich odběratelé uvedeny Omán a Katar.



Kyjev obdržel dvě z osmi schválených dodávek Nasamů na začátku listopadu.



Nasamy, neboli národní pokročilé raketové systémy země-vzduch, mají delší dolet než ostatní systémy protivzdušné obrany dodávané na Ukrajinu ze Západu.



- Biden je připraven jednat s Putinem, pokud bude ochoten ukončit válku



Americký prezident Joe Biden a francouzský prezident Emmanuel Macron představili v otázce Ukrajiny jednotnou frontu, přičemž Biden prohlásil, že bude s ruským prezidentem Vladimirem Putinem hovořit, pokud bude ochoten ukončit válku, a to pouze po konzultaci se spojenci z NATO.



"Jsem připraven s panem Putinem hovořit, pokud bude skutečně zájem, aby se rozhodl, že hledá způsob, jak válku ukončit. To zatím neudělal," řekl Biden na čtvrteční tiskové konferenci v Bílém domě s Macronem.



Macron uvedl, že bude s Putinem nadále jednat, aby se "pokusil zabránit eskalaci a dosáhnout nějakých zcela konkrétních výsledků", jako je například bezpečnost jaderných elektráren.



Biden a Macron se zavázali pohnat Rusko k odpovědnosti za "široce zdokumentovaná zvěrstva a válečné zločiny" na Ukrajině.



Na tiskové konferenci ve Východním sále Biden uvedl, že byl šokován brutalitou Ruska na Ukrajině, ale trval na tom, že Vladimir Putin "neuspěje", a dodal: "S prezidentem Macronem jsme se rozhodli, že budeme i nadále společně pracovat na tom, aby se Rusko zodpovídalo za své činy a aby se zmírnily globální dopady Putinovy války na zbytek světa."



"Úmyslné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu představují válečné zločiny, jejichž pachatelé musí být pohnáni k odpovědnosti."



V reakci na dotazy novinářů Biden dodal:



" Existuje jediný způsob, jak tuto válku ukončit - racionální způsob. Putin se stáhne z Ukrajiny ... je to zvrácené, co dělá ... Jsem připraven s panem Putinem mluvit, pokud skutečně existuje zájem, aby se rozhodl, že hledá způsob, jak válku ukončit."



Macron uvedl, že spolu jednali o iniciativách, "abychom nadále podporovali a posilovali naši podporu ukrajinským jednotkám a umožnili jim klást odpor".





- Ruské rakety ostřelovaly čtvrti v Chersonu a vyřadily z provozu elektrický proud ve městě, kde se elektřina začala obnovova tři týdny po odchodu ruských vojsk. Místní úřady uvedly, že od čtvrtečního večera měly elektřinu asi dvě třetiny Chersonu. Někteří obyvatelé se shromáždili na vlakovém nádraží nebo ve vládou podporovaných stanech, které poskytovaly topení, jídlo, nápoje a elektřinu k nabíjení mobilních telefonů.



- Ukrajinská armáda uvedla, že Rusko stáhlo některé vojáky z měst na opačném břehu Dněpru od města Cherson, což je první oficiální ukrajinská zpráva o ruském stahování na nyní hlavní frontové linii na jihu země. Prohlášení poskytlo pouze omezené podrobnosti a nezmínilo se o tom, že by ukrajinské síly překročily Dněpr.



- Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzval obyvatele, aby se zásobili vodou, potravinami a teplým oblečením pro případ úplného výpadku proudu způsobeného ruskými údery. Ukrajinská státní služba pro mimořádné události ve středu uvedla, že za posledních 24 hodin zahynulo při požárech devět lidí, kteří porušili bezpečnostní pravidla při snaze vytápět své domovy v důsledku ruských útoků na energetická zařízení.



- Od invaze ruských vojsk bylo na Ukrajinu vráceno více než 1 300 zajatců, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij. Zelenskyj hovořil po nové výměně 50 vězňů s ruskými a proruskými silami. "Po dnešní výměně se domů vrátilo již 1 319 hrdinů," uvedl Zelenskyj na Instagramu a zveřejnil fotografii, na níž je několik desítek mužů s ukrajinskými vlajkami.





- Členové EU se předběžně dohodli na omezení ceny ruské námořní ropy na 60 dolarů za barel, uvedli ve čtvrtek diplomaté. Evropa začne od pondělí uplatňovat embargo na dodávky ruské ropy, takže cenový strop se bude vztahovat na ropu, kterou Moskva vyváží po moři do přístavů po celém světě. Zbývá, aby na to definitivně kývlo Polsko, a Estonsko je pod tlakem, aby upustilo od své hrozby vetovat limit, který je podle něj nastaven příliš vysoko na to, aby měl dopad na ruskou válečnou mašinérii.





- Ukrajina přikročí k zavedení omezení pro náboženské organizace v zemi, které mají vazby na Rusko. "Rada národní bezpečnosti a obrany pověřila vládu, aby [parlamentu] předložila návrh zákona o zákazu činnosti náboženských organizací na Ukrajině, které jsou spojeny s centry vlivu v Rusku," uvedl Zelenskyj ve svém posledním čtvrtečním celostátním projevu. "Představitelé národní bezpečnosti by měli zintenzivnit opatření k identifikaci a potírání podvratné činnosti ruských speciálních služeb v náboženském prostoru na Ukrajině."









Zdroj v angličtině ZDE

"Všichni se shodujeme na tom, že je naléhavě nutné pomoci Ukrajině, a to i systémy protivzdušné obrany," řekl Stoltenberg na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Olafem Scholzem."Naléhal jsem na prezidenta Si, stejně jako jsme to učinili na našem dubnovém summitu EU a Číny, aby využil svého vlivu na Rusko a respektoval Chartu OSN," uvedl Michel. Prezident Si dal jasně najevo, že Čína neposkytuje Rusku zbraně a že jaderné hrozby nejsou přijatelné, dodal předseda Evropské rady.