Indonésie zavede trest vězení za mimomanželský sex

2. 12. 2022

Indonéský parlament by měl schválit nový trestní zákoník, který bude trestat sex mimo manželství, a to trestem odnětí svobody až na jeden rok, potvrdili úředníci.



Úprava legislativy rovněž zakáže urážku prezidenta nebo státních institucí a vyjadřování jakýchkoli názorů, které jsou v rozporu s indonéskou státní ideologií. Zakázán bude také sex před uzavřením manželství.



Nový trestní zákoník, který se připravuje již několik desetiletí, by měl být schválen 15. prosince, uvedl pro agenturu Reuters náměstek indonéského ministra spravedlnosti Edward Omar Sharif Hiariej.



"Jsme hrdí na to, že máme trestní zákoník, který je v souladu s indonéskými hodnotami," řekl agentuře Reuters.

Bambang Wuryanto, zákonodárce podílející se na návrhu, uvedl, že nový zákoník by mohl být schválen již příští týden.



Návrh má podporu některých islámských skupin v zemi, kde je konzervatismus na vzestupu, ačkoli jeho odpůrci tvrdí, že ruší liberální reformy zavedené po pádu autoritářského vůdce Suharta v roce 1998.



Předchozí návrh zákoníku měl být schválen v roce 2019, ale vyvolal celonárodní protesty. Desetitisíce lidí tehdy demonstrovaly proti řadě zákonů, zejména těm, které podle nich regulují morálku a svobodu projevu a které by omezily občanské svobody.



Podle kritiků došlo od té doby k minimálním změnám zákoníku, ačkoli vláda v posledních měsících pořádala po celé zemi veřejné konzultace, aby o změnách informovala.



Některé změny, které byly provedeny, zahrnují ustanovení, které by mohlo umožnit změnu trestu smrti na doživotí po deseti letech dobrého chování.



Kriminalizace potratů, s výjimkou obětí znásilnění, a odnětí svobody za "černou magii" zůstávají v zákoníku zachovány.



Podle posledního návrhu z 24. listopadu hrozí za mimomanželský sex, který mohou nahlásit pouze určité osoby, např. blízcí příbuzní, maximálně jeden rok vězení.



Za urážku prezidenta, kterou může oznámit pouze prezident, hrozí maximálně tři roky.



Indonésie, nejlidnatější muslimská země na světě, má na místní úrovni stovky předpisů, které diskriminují ženy, náboženské menšiny a LGBTQ+ osoby.



Změny zákoníku by byly "obrovskou překážkou indonéské demokracii", uvedl Andreas Harsono z organizace Human Rights Watch.



Náměstek ministra spravedlnosti kritiku odmítl s tím, že konečná verze návrhu zajistí, aby regionální zákony byly v souladu s národní legislativou, a nový zákoník neohrozí demokratické svobody.



O revidované verzi trestního zákoníku se diskutuje od roku 1945, kdy Indonésie vyhlásila nezávislost na Nizozemsku.

