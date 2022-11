Putin ve jménu "dekolonializace" likviduje ruskou vědu

30. 11. 2022

Vladimir Putin říká, že se snaží dekolonizovat ruskou vědu v podstatě stejným způsobem, jakým to dříve dělali národy na globálním Jihu - naposledy na Valdajském klubu 27. října. Jenže ve skutečnosti nenásleduje jejich příklad, ale izoluje ruskou akademickou sféru a obětuje výhody, kterých se zmocnili ti na globálním Jihu, upozorňuje Ivan Kislenko. Vladimir Putin říká, že se snaží dekolonizovat ruskou vědu v podstatě stejným způsobem, jakým to dříve dělali národy na globálním Jihu - naposledy na Valdajském klubu 27. října. Jenže ve skutečnosti nenásleduje jejich příklad, ale izoluje ruskou akademickou sféru a obětuje výhody, kterých se zmocnili ti na globálním Jihu,

Ruský vůdce, zvláště od té doby, co zahájil svou speciální vojenskou operaci na Ukrajině, spálil právě ty mosty se světem, které by umožnily ruskému sociálnímu myšlení ukázat svou hodnotu a postupně zaujmout důstojné místo ve světovém intelektuálním životě.

Navzdory tomu, co Putin říká, není to nakonec to, co ve skutečnosti udělali vědci z globálního Jihu. A je to v jasném rozporu s jeho vlastním neokoloniálním přístupem k Ukrajině a dalším ruským sousedům.

Dekolonizací intelektuálové na globálním jihu usilovali o větší pozornost ke svým zvláštním problémům a hodnotám a o větší využití myšlenek, které vyvinuli. Ale také se snažili donutit Západ, aby je bral vážně tím, že porazili Západ v jeho vlastní intelektuální hře. Putin se snaží udělat pravý opak.

Putin používá jazyk dekolonizace, ale nejedná jako ostatní dekolonizátoři. Na rozdíl od vůdce Kremlu jsou zpravidla proti jakémukoli použití násilí právě proto, že kolonizace různých sfér veřejného života byla prováděna za pomoci násilí.

Lze se dohadovat o to, nakolik efektivně intelektuálové globálního jihu při podkopávání vědecké síly Západu vytvořili něco nového a originálního. Ale je to alespoň poctivé a dlouhodobé hledání. Ruští ideologové, kteří vyhlásili válku vědecké hegemonii Západu, se více zabývají popíráním než vytvářením něčeho nového.

A tato touha zcela se rozejít se Západem a nastavit "místní pravidla" pro produkci znalostí vede spíše k oživení primitivismu než k vytvoření jedinečného ruského znalostního pólu. Doposud tato snaha přicházela shora a ruští učenci ji odmítali.

Ale – a to je hlavní – klacky již byly strčeny do institucionálního kola a jen zkomplikují život ruské vědě. Během devíti měsíců války tedy Putin nasměroval vědecký život Ruska nikoli na cestu dekolonizace, ale sebeizolace.

Zdroj v ruštině: ZDE

