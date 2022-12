Brexit zvýšil účty za potraviny ve Velké Británii za dva roky o téměř 6 miliard liber

1. 12. 2022

Náklady na potraviny dovážené z EU výrazně vzrostly kvůli pobrexitové byrokracii, přičemž nejvíce postiženi jsou nejchudší lidé





Brexit zvýšil během dvou let do konce roku 2021 účty za potraviny ve Velké Británii o téměř 6 miliard liber. To nejvíce postihlo nejchudší domácnosti, ukázal výzkum.



Náklady na potraviny dovážené z EU prudce vzrostly kvůli nové byrokracii a v letech 2020 a 2021 zvýšily průměrné účty domácností za potraviny o 210 liber (přibližně 6300 Kč), zjistili výzkumníci z London School of Economics.



Vzhledem k tomu, že rodiny s nízkými příjmy vydávají za potraviny převážnou část svých příjmů, byl dopad brexitu na jejich nákupy nepoměrně větší.

Výzkum přichází den poté, co údaje obchodní organizace British Retail Consortium ukázaly, že inflace cen potravin ve Spojeném království dosáhla v listopadu rekordní výše 12,4 %, protože vzrostly ceny základních potravin, jako jsou vejce, mléčné výrobky a káva.



Výzkumníci z Centra pro ekonomickou výkonnost (CEP) při LSE zkoumali mikrodata sledující obchodní toky a spotřebitelské ceny potravinářských výrobků ve Spojeném království.



"Zjistili jsme, že odchod z Evropské unie zvýšil ceny potravinářských výrobků o 3 % ročně, což vedlo k 6% nárůstu za období dvou let," uvádějí ve své zprávě nazvané Non-tariff barriers and consumer prices: evidence from Brexit.



Její výpočty se promítly do nákladů na samotný trh s potravinami ve výši 5,84 miliardy liber, což představuje 210 liber na domácnost.



CEP zjistila, že růst cen vyvolaný brexitem vedl k celkovému zvýšení životních nákladů nejchudších domácností o 1,1 % - o 52 % více než 0,7% nárůst, který pocítilo 10 % nejbohatších britských domácností.



V roce 2015, tedy rok před referendem, pocházelo 77 % dovozu potravin z EU.



Po volbách v prosinci 2019 výzkumníci zjistili okamžitý nárůst cen potravin z EU, protože podniky závislé na evropských výrobcích a ingrediencích "okamžitě začaly přenášet na spotřebitele" náklady na zaměstnance celní správy a další pracovníky pro brexit, uvádí zpráva.



Náklady na regulaci se liší v závislosti na produktu, přičemž u výrobků z čerstvého červeného masa jsou identifikovány vysoké náklady na "netarifní překážky" (NTB) kvůli nutnému papírování, ale u zeleniny, jako je cibule, mrkev a brokolice, se náklady na NTB blížily nule.



Obchodní dohoda o brexitu podepsanáBritánií na konci přechodného období v prosinci 2020 zajišťuje bezcelní obchod s EU, ale vytvořila obchodní bariéry v podobě cel, nové papírování a kontrol regulačních norem pro zemědělsko-potravinářské produkty.



"Odchodem z EU Spojené království vyměnilo prohloubené obchodní vztahy s malým počtem překážek obchodu za vztahy, kde je před překročením hranic zboží vyžadována celá řada kontrol, formulářů a dalších kroků. Firmy čelívyšším nákladům a většinu z nich přenesly na spotřebitele," uvedl Richard Davies, profesor na Bristolské univerzitě a spoluautor zprávy.



Podle něj nárůst netarifních překážek obchodu s EU přispěl k 11% inflaci, kterou Spojené království zažívá a která je nejvyšší za posledních 40 let.



Jednou z výhod brexitu bylo, že domácí výrobci potravin nyní čelí menší konkurenci ze strany evropského dovozu, uvádí zpráva.





Zpráva však dodává: "Zisky pro domácí firmy převyšují ztráty pro domácí spotřebitele o více než 1 miliardu liber. Navíc na rozdíl od běžných cel negenerují netarifní cla žádné příjmy pro vládu."





