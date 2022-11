Největším nepřítelem Ukrajiny je západní apatie

30. 11. 2022

Při útoku na porodnici na jihu Ukrajiny zahynulo dvoudenní dítě. Úřady tvrdí, že od začátku ruské invaze zemřelo nejméně 437 dětí. Více než 800 bylo zraněno. Kolik dětí je trvale traumatizovaných, to si každý může jen domýšlet, napsal Simon Tisdall. Při útoku na porodnici na jihu Ukrajiny zahynulo dvoudenní dítě. Úřady tvrdí, že od začátku ruské invaze zemřelo nejméně 437 dětí. Více než 800 bylo zraněno. Kolik dětí je trvale traumatizovaných, to si každý může jen domýšlet,

Vladimiru Putinovi každý den prochází vražda.

Jaderná elektrárna Záporoží je znovu ostřelována, navzdory opakovaným varováním OSN o celoevropské katastrofě. V osvobozeném Chersonu jsou odkryty další hrozivé důkazy válečných zločinů. Kamkoli Rusové přijdou, je to stejný horor. Každý den zůstávají vrazi nepotrestáni.

Nelítostné vlny nevybíravých raketových útoků zatemňují ukrajinskou oblohu, drtí bytové domy, kliniky, nákupní centra a školy. Moskva už ani nepředstírá, že se zaměřuje na armádu. Její cíl je terorizovat civilisty.

Zničení dodávek elektřiny, tepla a vody do hlavních měst, která již nyní trpí nedostatkem potravin a léků, je klíčem k Putinově zimní válce. Snaží se zlomit vůli Ukrajiny a ohrožovat miliony lidí obležených sněhem a ledem. Každý den páchá zločiny proti lidskosti.

Ruská rudá armáda vražedných generálů, neschopných polních velitelů, nekontrolovatelných vojáků a nešťastných branců se všem na očích pokouší o genocidu – vyhlazení národa a lidu.

Evropský parlament odhlasoval označení Ruska za státního sponzora terorismu. Dobré. Nyní nařiďte Putinovo zatčení! Vydat zatykače na prezidenta a celý jeho gang. Vyhoďte jeho prolhané diplomaty. Potrestejte jeho kamarády. Zavřete hranice. Nebo je to jen pohodlné pózování?

Otázka je řečnická. Znáte odpověď.

Jak zatemněné varovalo potemnělé Moldavsko, hrozí další obrovská humanitární a migrační krize, podobná té z loňského jara. Bude výzvou pro každou zemi EU. Jak se však začíná projevovat napětí z mnoha problémů souvisejících s Ukrajinou, evropská podpora může v tomto kritickém okamžiku pokulhávat.

Válka a její zvěrstva se normalizují a stále více se jim slevuje. Kde je teď rozhořčení? Kde je zuřivost? Za devět měsíců je západní veřejné mínění otupené, umrtvené a znecitlivěné každodenní stravou vzdálených, neustálých, téměř rutinních masakrů.

Lidé už nejsou šokováni, dokonce ani velmi překvapeni. Cítí se bezmocní. Většina stále chce, aby Ukrajina zvítězila. Vítězství se ale brzy neočekává. Při absenci mírových rozhovorů nebo jakékoli úlevy balancuje únava z války směrem k apatii.

V Itálii a Německu si krajně pravicové hlasy stěžují, že jsou "otrávené" nákladnými vedlejšími účinky války. Protesty proti patu s Moskvou poznamenaly střední Evropu. Užiteční idioti umožňují Putinovi pokračovat v zabíjení.

Je teprve listopad. Pro všechny ta nejhorší zima teprve přijde. A existují hranice toho, jak často může Kyjiv opravovat poškozené stožáry, kabely a elektrárny. Jakmile jsou upevněny, střely je odpálí. "Úkryty neporazitelnosti" zvládnou jen určitou zátěž.

"Dnes je to jen jediný den, ale přiletělo 70 raket. To je ruský vzorec teroru," řekl Volodymyr Zelenskij. "Nemocnice, školy, doprava, obytné čtvrti, to vše utrpělo." Jako obvykle "jasná reakce", kterou požadoval od Rady bezpečnosti OSN, nikdy nepřišla.

Starosta Kyjiva Vitalij Kličko říká, že je zřejmé, co Putin chce: "Ukrajinu bez Ukrajinců".

Podle odhadů OSN od února uprchlo více než 7,8 milionu lidí. Další miliony jsou vnitřně přesídleny. Znepokojení roste druhého exodu roste. "Právě teď lidé po celé zemi stojí před chmurnou volbou: Uprchnout, nebo zmrznout," říká Jan Egeland z Norské rady pro uprchlíky.

S teplotami klesajícími až k -20 °C ukrajinský zdravotní systém "čelí zatím nejtemnějším dnům", varoval regionální ředitel Světové zdravotnické organizace Hans Kluge. "Jednoduše řečeno, letošní zima bude o přežití."

Země NATO poskytly Ukrajině štědré miliardy finanční pomoci a zbraňových systémů. Ale tempo se zpomaluje. Poslední sankční balíček EU byl opakovaně rozmělňován a odkládán. Hádají se o strop ceny ruské ropy.

Západ se také snaží uspokojit zoufalou potřebu Ukrajiny po protiraketové obraně. Zásoby střel Stinger, S-300, NASAMS, Hawk a Starstreak jsou nízké. Dodávky sofistikovanějších systémů, jako jsou americké Patrioty a německý Iris-T, jsou omezeny problémy s výrobou a školením obsluh.

Pokud by USA, Británie a další vyslyšely loni na jaře Zelenského prosby o bezpečné útočiště zaručené NATO nebo o nějakou formu obranných bezletových zón, Ukrajinci by mohli být ušetřeni dnešního raketového pekla. Ještě není pozdě jednat.

Až se válka stane známou skutečností každodenního života a šíří se negativní dopady, bude veřejná podpora dále slábnout? Prokyjivská nálada v Evropě je podle průzkumu Eupinions asi 57 %. Ale toto číslo od léta klesá – a "mírový tábor" posiluje. Například 60 % Němců upřednostňuje diplomacii.

V USA spokojenost nad výkony ukrajinské armády paradoxně vedla k sebeuspokojení – a menšímu zaměření na pokračující hrozby. Až v lednu převezmou republikáni kontrolu v Kongresu, může být pomoc přerušena.

Na Ukrajině naopak postoje veřejnosti přitvrzují. Hrdost na ukrajinský národ a prozápadní, proevropské nálady nebyly nikdy silnější – včetně Rusů z etnických menšin. Celkově 89 % respondentů v jednom průzkumu obvinilo Rusko z genocidy.

Ukrajinský lid je impozantní síla. Ukázal, že dokáže porazit své nepřátele. Ale neměl by se bát svých přátel? Oslabení americké a evropské podpory a ponechání Ukrajiny napospas mrazu je možná nejděsivějším nebezpečím, kterému čelí. Putin s tím počítá. Co kdyby se národy Západu v zájmu klidného života skutečně "nabažily" války do té míry, že by byly připraveny ignorovat nebo dokonce tolerovat masové vraždění, válečné zločiny a vykuchání suverénního národa jako nový normál? Je to největší zkouška demokracie.

Na Ukrajině je to každým dnem těžší. Jedna věc je jistá: Bude to dlouhá zima.

