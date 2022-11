Rusko na cestě k vysněnému středověku

30. 11. 2022

Nejdepresivnějším aspektem rychlého návratu Ruska ke středověkým vzorcům vládnutí a oficiálního chování je to, že většina jeho kroků se těší obrovské podpoře veřejnosti. To je realita, která ztěžuje situaci oponentů režimu a o to nezbytnější je bojovat s otočením kola dějin nazpět, napsal Alexandr Rosljakov. Nejdepresivnějším aspektem rychlého návratu Ruska ke středověkým vzorcům vládnutí a oficiálního chování je to, že většina jeho kroků se těší obrovské podpoře veřejnosti. To je realita, která ztěžuje situaci oponentů režimu a o to nezbytnější je bojovat s otočením kola dějin nazpět,

Mnozí se přiklánějí k variantě vinit z tohoto tažení do minulosti pouze představitele státního aparátu. Jde o absurdní politiku, jako je nový požadavek, aby knihy lidí označených úřady jako zahraniční agenti byly vydávány v černém neprůhledném obalu, aby je nikdo nemohl číst, aniž by si je koupil - nebo možnost pravoslavné církve rozhodnout, jaké příběhy o ní mohou být zveřejněny.

Nebo je vina házena na aktivisty, kteří volají po zbavení se posledních zbytků demokracie a obnovení monarchie s Putinem jako nenahraditelným carem a Ruskem opět jako impériem. Ale co je nejvíce znepokojivé je to, kolik Rusů podporuje tyto kroky a je přesvědčeno, že úřady vědí nejlépe, co je dobré.

Ti, kteří vidí směr, kterým vítr vane, oživují anekdoty vyprávěné mezi sebou a samizdaty, které bude číst jen málokdo. Ale ještě více než za sovětských časů čelí těžké bitvě, protože obyvatelstvo je na straně středověkých represí a autoritářství.

A dokud se to nezmění, jsou nebezpečí pro Rusko ještě mnohem větší než absurdity, které nyní režim nabízí. Tato lidová podpora znamená, že ti, kdo nyní chtějí skrývat knihy, se mohou brzy pokusit je spálit – a co je ještě horší, upálit jejich autory, zatímco nadšená populace se souhlasem přihlíží.

