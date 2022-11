Co nám říkají minulé prezidentské volby

30. 11. 2022 / Boris Cvek

Zdá se, že tato prezidentská volba bude především střetem dvou demokratických kandidátů mezi sebou. Nelze vyloučit, že se oba dostanou do druhého kola a Andrej Babiš prohraje hned v prvním kole, ale nezdá se to moc pravděpodobné.



Přísloví říká, že když se dva hádají, třetí se směje. Možná by Danuše Nerudová a Petr Pavel mohli uzavřít podobnou dohodu jako před pár lety Zuzana Čaputová a Robert Mistrík, prezidentští kandidáti na Slovensku. Kdo se ukáže k danému datu slabší, vzdá se kandidatury ve prospěch toho druhého – ještě před prvním kolem. Dohoda byla uzavřena za okolností, kdy favoritem byl Mistrík, jakmile se ale karty obrátily, dohodu ctil a odstoupil. Čaputová pak měla ještě před prvním kolem za sebou jednotnou koalici demokratických voličů.

V opačném případě hrozí, že Nerudová i Pavel budou útočit hlavně jeden na druhého a vylíčí jeden druhého svým voličům jako nevolitelného kandidáta. Když voliči Nerudové budou několik týdnů podrobeni masáži o chybách Pavla, možná v druhém kole nepřijdou nebo budou volit Babiše. A stejně, jen vice versa, to bude s voliči Pavla.





V minulých volbách podle dat Kantaru Miloš Zeman v druhém kole získal 12 procent voličů Pavla Fischera, téměř 19 procent voličů Michala Horáčka, 16 procent voličů Marka Hilšera a přes 10 procent voličů Mirka Topolánka. Tři procenta Horáčkových a přes sedm procent Topolánkových voličů k druhému kolu vůbec nešlo.







Miloši Zemanovi v druhém kole pomohli zejména nevoliči: 25 procent nevoličů z prvního kola šlo volit v druhém kolem Miloše Zemana (55 % nešlo volit ani v druhém kole, 15 % volilo Drahoše a 6 % nevědělo). To je velké varování pro demokraty i v této volbě. Babiš, pokud projde do druhého kola, může oslovit mnohé nevoliče a určitě se o to bude snažit. Pro demokraty je tedy zásadní jít do voleb se sjednoceným elektorátem, který od počátku nebude mít nejmenší pochyby, že v této prezidentské volbě jde o jediný cíl: porazit Babiše.







