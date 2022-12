Odhadem 20 tisíc lidských životů v důsledku nejteplejšího evropského léta v historii měření

Dění v energetice mezi 19. a 25. 11. 2022

1. 12. 2022 / František Marčík

Český stát zvažuje koupi největších zásobníků zemního plynu v ČR. Vláda se shoduje na zastupování cen energií i pro velké firmy. Obchody takzvaných energošmejdů komplikuje od poloviny roku nově zavedený registr energetických zprostředkovatelů a dolehla na ně i současná energetická krize. Ukrajinský zdravotnický systém bojuje s důsledky ruského bombardování energetické infrastruktury. Akutní energetické krizi čelí v důsledku ruské agrese Moldávie. Kyjev je prý ochoten akceptovat „malou jadernou havárii“, což tvrdí šéf ruského Rosatomu. Do konce dekády by mohla skončit závislost euroatlantického prostoru na čínských bateriích do elektroaut. Dostavba jaderných elektráren v ČR je kriticky závislá na funkční vodní cestě, říká šéf Ředitelství vodních cest. Rusko využívá k obcházení ropného embarga „tmavé tankery“. Německo stanovilo neočekávanou daň ve výši 90 % pro výrobce čisté energie. Léto 2022, jež bylo nejteplejší v Evropě v historii měření, mělo ve FR, DE, SP a UK pravděpodobně za následek více než 20 000 úmrtí.





ČESKO

MPO zvažuje, že by si stát koupil největší zásobníky zemního plynu v Česku. Konkrétně jde o zařízení, které vlastní v tuzemsku firma RWE Gas Storage z německé skupiny RWE. Úřad nákup zásobníků v minulých týdnech nově doplnil mezi projekty, kterými chce posílit energetickou infrastrukturu a tím i bezpečnost země. Na ně může čerpat peníze z Evropské unie v rámci programu RePowerEU. Už nyní má schváleno přes 16 miliard korun, nyní se ale jedná o dalších penězích v rámci úprav Národního plánu obnovy. Například jen na produktovody a energetické sítě ministerstvo navrhuje získat celkem přes 25 miliard korun dotací.

Ve vládě je obecná shoda na zastropování cen energií i pro velké firmy. Nastavení limitu by mělo být stejné jako pro malé a střední podniky, tedy 6000 Kč/MWh elektřiny vč. DPH a 3000 Kč/MWh plynu. Ministr Síkela upozornil ale na to, že pro další kroky vlády v tomto směru budou důležitá i nadcházející jednání na úrovni EU. Podle premiéra Fialy vláda hledá společné evropské řešení, protože soupeření států v národních opatřeních by bylo pro Česko nevýhodné.

Ministr Síkela jednal v Alžírsku s alžírským premiérem a čtyřmi ministry o prohloubení hospodářské spolupráce a konkrétních partnerství v oblasti energetiky a těžby a podpoře vzájemného obchodu. Cílem jeho cesty byla také propagace CZ zkušenosti z technických oborů a technologických řešení. Alžírská rychle rostoucí ekonomika je třetí největší v Africe a země je významným exportérem energetických surovin do EU, přičemž zároveň poptává množství technologií a průmyslových produktů a služeb. S alžírským ministrem energetiky a dolů Arkabem ministr Síkela podepsal Deklaraci o spolupráci zaměřenou na oblast energetiky a těžby – zejména plynu. Alžírsko platí za světovou energetickou velmoc. Na světovém trhu je čtvrtým největším vývozcem zemního plynu a je jedním z hlavních dodavatelů plynu do Evropy. Těžba, zpracování a vývoz nerostných surovin, které jsou kontrolované státem prostřednictvím státních podniků, tvoří páteř alžírského hospodářství.

Čeští podnikatelé nemají dostatek informací o státní pomoci ke zmírnění současné energetické krize. Přes 37 % podniků kvůli tomu nevyužívá některá opatření, na která mají nárok. Uvedla to Hospodářská komora, podle níž je příčinou nedostatečná informační kampaň vlády. MPO v reakci připomnělo kampaň, kterou spustilo v závěru října. Podle průzkumu komory očekává většina firem zhoršení svého hospodářského vývoje v následujícím půlroce.

Česká elektroenergetika v roce 2022: lehce vyšší výroba, menší spotřeba domácností a skokový růst exportu. Z nedávno zveřejněné Čtvrtletní zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR za III. čtvrtletí 2022, kterou vydal ERÚ, vyplývá, že spotřeba zatím klesá jen mírně. Výroba ovšem roste, protože velcí producenti a obchodníci bohatnou na exportu elektřiny do sousedních zemí.

TAL+ bude znamenat konec Družby, ale až 2025. Vláda odsouhlasila zásadní projekt pro naši bezpečnost, a to intenzifikaci ropovodu TAL. Cílem je konec závislosti na ruské ropě z Družby, ale to se neobejde právě bez rozšíření TAL. K celému plánu mám k dispozici podrobnosti.

V poslední době ubývá nepoctivých zprostředkovatelů energií. Obchody takzvaných energošmejdů komplikuje od poloviny roku nově zavedený registr energetických zprostředkovatelů a dolehla na ně i současná energetická krize. Shodli se na tom výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor a Michal Kulig, ředitel alternativního dodavatele firmy Yello, dceřiné společnosti PRE. Dokládají to i fakta ERÚ, který má letos o 72 % méně podání na zprostředkovatele než v minulých letech.

České domácnosti, firmy i úřady mají letos rekordní zájem o fotovoltaické elektrárny a další úsporná energetická řešení. Počet instalací těchto zařízení se podle jejich výrobců ještě před koncem roku proti loňsku několikanásobně zvedl. Spolu s tím roste i cena zařízení a prodlužuje se doba jejich dodání.

MF zpochybňuje zapojení státu do projektu dodávek tepla z Dukovan do Brna. Vláda má v příštích týdnech jednat o návrhu, jehož cílem je maximálně podpořit projekt dodávek tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Například miliardovými dotacemi z Národního plánu obnovy či Modernizačního fondu. Nicméně, jak se ukázalo během mezirezortního připomínkového řízení, ne všechna ministerstva jsou z návrhu zrovna nadšena. Návrh navazuje na memorandum o spolupráci, které v červnu podepsaly Teplárny Brno se společností ČEZ. Cílem je snížit závislost na drahém zemním plynu díky, například s pomocí dodávek tepla z elektrárny Dukovany. Jedná se o finančně a časově velmi náročný projekt. Předpokládané investiční náklady dosahují 19 miliard korun, zahájení dodávek tepla z Dukovan je reálné nejdříve za osm let.

Energetická společnost Pražská plynárenská zvýší od začátku příštího roku ceny u svého základního tarifu Standard, a to v průměru o 11,2 procenta. Zákazníci tak budou platit zastropované ceny. U ostatních tarifů se ceny měnit nebudou. Informovala o tom Pražská plynárenská, která patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425.000 odběrných míst.

SVĚT

UKRAJINA



Ukrajinci se připravují na zimu s malým nebo žádným vytápěním. Teploty v některých oblastech se již pohybují pod bodem mrazu. "Ukrajinské zdravotnictví zažívá zatím nejtemnější dny války. Poté, co přežil více než 700 útoků, je nyní také obětí energetické krize," uvedl v prohlášení Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, po návštěvě Ukrajiny. Rusové zasáhli raketami všechny tepelné a vodní elektrárny na Ukrajině. Škody jsou podle rozsáhlé a lidé musejí počítat s odstávkami elektřiny, ale zatím není nutné žádná města nebo oblasti evakuovat. Ukrajinský energetický sektor shání náhradní díly na opravy v zahraničí.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-urges-limiting-electricity-use-readies-voluntary-kherson-evacuation-2022-11-21/



Ukrajina chce od ledna zvýšit poplatek za tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko o více než 18 procent na 13,60 eura (331 Kč) za tunu. Ukrajinský provozovatele sítě ropovodů Ukrtransnafta tvrdí, že ke zvýšení ceny je nucen kvůli tomu, že Rusové poškodili jeho energetickou infrastrukturu. Vyšší poplatky se dotknou i ČR, podle analytiků se však v cenách pohonných hmot zásadně nepromítnou.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bloomberg-ukrajina-se-chysta-zdrazit-tranzit-ropy-pro-madarsko-a-slovensko/2288467

Moldavsko v pondělí varovalo své obyvatele, aby se připravili na krutou zimu, protože čelí "akutní" energetické krizi, která hrozí vyvoláním lidových nepokojů v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině ohrožující dodávky energie a prudkým růstem cen. V úterý Gazprom oznámil, že by mohl od 28. listopadu začít snižovat dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska. Ruský podnik to zdůvodnil tím, že UA zadržuje část plynu, který je určen Moldavsku. Ukrajinský provozovatel plynovodní soustavy tvrzení Gazpromu vzápětí odmítl a naopak obvinil Rusko, že používá energie jako zbraň. Moldavsko zatím nemá z Ruska žádné signály toho, že by mu Moskva v prosinci zastavila dodávky plynu. Je však připraveno na jakýkoliv scénář. Uvedla to moldavská premiérka Natalia Gavrilitsaová.

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/moldova-warns-of-acute-crisis-as-powers-pledge-more-support/

Rusko tvrdí, že zmařilo ukrajinskou sabotáž na plynovodu "South Stream". FSB uvedla, že zabránila ukrajinským speciálním službám v provedení údajné sabotáže na plynovodu "South Stream". Není ovšem jasné, o kterém potrubí FSB referuje. South Stream měl původně přepravovat ruský plyn pod Černým mořem k bulharskému pobřeží, v roce 2014 zastaven ve prospěch plynovodu TurkStream, který ústí v Turecku a přes Bulharsko může dodávat plyn do zemí EU a na západní Balkán.

https://www.euractiv.com/section/energy/news/russia-says-it-foiled-ukrainian-sabotage-at-south-stream-gas-pipeline/

Šéf ruské energetické společnosti Rosatom varuje před možnou jadernou havárií v Záporožské jaderné elektrárně. Kyjev je podle něj ochoten akceptovat „malou jadernou havárii“. Šéf ruské státní agentury pro atomovou energii Rosatom v pondělí varoval, že po obnoveném víkendovém ostřelování hrozí jaderná havárie v Záporožské jaderné elektrárně.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST



Závislost Evropy a USA na čínských bateriích může skončit do konce dekády. Ačkoliv se v posledních měsících dostala do popředí zejména závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, především zemního plynu, z Ruska, řadu otázek rovněž vyvolává závislost západních zemí na dovozu baterií pro elektromobily z Číny. Podle bankovní skupiny Goldman Sachs by se nicméně Evropa a USA mohly této závislosti zbavit do konce tohoto desetiletí, avšak za cenu velmi vysokých investic.

https://oenergetice.cz/elektromobilita/goldman-sachs-zavislost-evropy-a-usa-na-cinskych-bateriich-muze-skoncit-do-konce-dekady



První plovoucí LNG terminál dorazil z NO do DE ve čtvrtek. Terminál, nacházející se v průmyslovém přístavu Lubmin, je z technického hlediska možné zprovoznit již v tomto týdnu. Před uvedením od provozu však potřebuje získat potřebná povolení. Deník Spiegel uvedl, že náklady na tyto plovoucí LNG terminály jsou v současné době odhadovány na 6,56 miliardy eur, což je o 3,6 miliardy eur více - tedy dvojnásobek - než bylo uvedeno v rozpočtu z roku 2022.

https://www.euractiv.com/section/energy/news/twice-as-expensive-the-high-cost-of-germanys-floating-lng-terminals/



Podle režimem kontrolovaných médií se myanmarská junta a Rusko se v centru jaderných technologií v Petrohradě dohodly s ruskou státní jadernou korporací Rosatom na zřízení podobné instituce v Rangúnu, hlavním městě Myanmaru.

POLITICKÁ REAKCE NA SOUČASNOU EKONOMICKOU VÁLKU A KRIZI



Země EU se shodly na novém souboru opatření proti energetické krizi, jeho konečné schválení však podmínily dohodou na omezení cen plynu. O osudu nových opatření k řešení energetické krize, včetně urychlení vydávání povolení pro obnovitelné zdroje energie, posílení solidarity mezi zeměmi EU a kontroverzním cenovém stropu pro plyn se rozhodne 13. prosince na mimořádné zasedání ministrů. Podle ministra Síkely bude CZ předsednictví pracovat na dosažení dohody. Potenciální opatření na zavedení celoevropského stropu pro ceny plynu zůstává nadále nevyřešeno, neboť evropské země stále nejsou schopny dosáhnout kompromisu. Podle Sikely byla diskuse o cenovém stropu "poměrně bouřlivá", přičemž názory na výši stropu navrhovaného EK se velmi rozcházely. Jisté řešení by však mohl přinést mechanismus korekce trhu představený EK. Ten by byl spuštěn pouze v případě dvou faktorů: pokud by ceny na hlavním obchodním uzlu s plynem (nizozemské TTF) vzrostly nad 275 EUR po dobu delší než dva týdny a pokud by se tento trend neprojevil na světovém trhu.

https://oenergetice.cz/evropska-unie/brusel-stale-zvazuje-regulaci-velkoobchodnich-cen-plynu-dosazeni-shody-napric-eu-je-vsak-obtizne

https://www.euractiv.com/section/energy/news/emergency-measures-to-tackle-energy-crisis-in-limbo-following-pressure-for-price-cap/

https://ekonomickydenik.cz/evropska-komise-prichazi-s-bezzubym-navrhem-jeho-dopad-na-ceny-plynu-na-burzach-bude-minimalni/



Rusko využívá k obcházení ropného embarga „tmavé tankery“, které plují bez automatického identifikačního systému. Ropné embargo EU vůči RU vstoupí v platnost za několik dní, ale již nyní se sazby pro ropné tankery enormně zvyšují. Přepravní společnosti na tom vydělávají. Kromě toho se rozrůstá flotila tzv. „tmavých tankerů“. Vyplývá to z dat analytické společnosti Jefferies a společnosti VesselsValue. „Tmavé tankery“ jsou lodě, které plují bez automatického identifikačního systému (AIS), tj. nelze je automaticky lokalizovat.

PL se snaží získat podporu DE k uvalení sankcí EU na severní větev ropovodu Družba, která vede do PL a DE. Sankce by PL umožnily odstoupit od dohody o nákupu ruské ropy v příštím roce bez zaplacení pokuty. Podle agentury Bloomberg usiluje PL také o vytvoření systému cel pro ty, kdo budou dál odebírat ropu z jižní větve Družby. Ta vede přes UA do HU, na SK a do ČR.

K záchraně největšího německého dovozce plynu Uniper bude potřeba získat od spolkové vlády další pomoc, a to v objemu 25 miliard eur (609 miliard Kč). Uniper se stal za nynější energetické krize jednou z nejviditelnějších korporátních obětí omezených dodávek ruského plynu, německá vláda se proto v září dohodla na převzetí firmy.

DE vláda schválila regulované ceny plynu a elektřiny. Výhody z regulovaných cen, které budou platit od ledna, budou mít nejen domácnosti, ale i podniky a průmysl.

Domácnosti a také malé a střední podniky dostanou od dodavatelů 80 procent předchozí průměrné roční spotřeby zemního plynu a tepla za 12 centů (2,90 Kč), respektive za 9,50 centu (2,30 Kč) za kilowatthodinu. Průmysloví zákazníci budou mít nárok na 70 procent předchozí spotřeby zemního plynu nebo 80 procent spotřeby tepla za sedm centů (1,70 Kč), respektive 7,50 centu (1,80 Kč) za kilowatthodinu.

Za elektřinu budou domácnosti spolu s menšími a středními podniky platit 40 centů (9,70 Kč) za kilowatthodinu, a to až do výše 80 procent jejich předchozího ročního průměru spotřeby. Pro průmyslové zákazníky je stanovena cena 13 centů (3,20 Kč) za kilowatthodinu do 70 procent loňské spotřeby.

Regulované ceny energií chce DE financovat ze stabilizačního fondu, který bude mít do roku 2024 k dispozici až 200 miliard eur (4,9 bilionu Kč). Část peněz pro fond si Berlín vypůjčí, další chce získat odebráním neočekávaných zisků energetických společností. To se bude týkat zejména producentů elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterým výrobní náklady kvůli energetické krizi nevzrostly.

Německo stanovilo neočekávanou daň ve výši 90 % pro výrobce čisté energie. Podle návrhu zákona plánuje vláda strhávat výdělky nad 130 eur za megawatthodinu u solárních, větrných a jaderných elektráren. Politici se snaží získat zpět část zisků, které společnosti jako RWE AG získávají z vysokých cen elektřiny. Neočekávaná daň se bude vztahovat na výrobce elektřiny v závislosti na palivu, které používají. Hnědouhelným elektrárnám bude zdaněn zisk nad 82 eur za megawatthodinu a ropným elektrárnám nad 280 eur. Opatření budou platit 10 měsíců, zpětně od začátku září 2022, do konce června 2023 a mohou být prodloužena do konce roku 2024.

Společnost Shell bude muset znovu vyhodnotit své plánované investice ve Velké Británii, pokud dojde k navýšení daně z neočekávaných zisků z 35 % na 25 %. Celkové zdanění by tak dosáhlo 75 %, což podle zástupce společnosti ponechá méně prostředků na investice. Shell přitom plánoval v zemi investovat až 25 mld. liber.

KLIMA, COP27 A DEKARBONIZACE



Léto 2022, jež bylo nejteplejší v Evropě v historii měření, mělo ve FR, DE, SP a UK pravděpodobně za následek více než 20 000 úmrtí. Nadměrný počet úmrtí - rozdíl mezi celkovým počtem úmrtí v létě 2022 a historickým průměrem - byl zvýšen zejména během tří intenzivních vln veder, které zasáhly západní Evropu od června do srpna. Klimatická změna průběh těchto horkých vln výrazně umocnila.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-24/europe-s-hottest-summer-results-in-20-000-excess-deaths-as-climate-changes



Detailní shrnutí závěrů mezivládní konference OSN o změně klimatu COP27 přinesly servery Euractiv, CarbonBrief a Climate Change News. Mezi hlavní projednávané okruhy patřila otázky budoucnosti fosilních paliv, financování ztrát a škod způsobených změnou klimatu, pracovní program pro zmírňování změny klimatu, Bridgetownská agenda (přesun bilionů dolarů do ekologických investic a resilience vůči změně klimatu, navrhované reformy mezinárodního finančního systému) či pravidla pro obchodování s emisními povolenkami.

https://www.carbonbrief.org/cop27-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-sharm-el-sheikh

https://www.climatechangenews.com/2022/11/20/what-was-decided-at-cop27-climate-talks-in-sharm-el-sheikh/



Globální instalovaný příkon elektrolyzérů by mohl do roku 2030 vzrůst ze současných 2 GW na 242 GW. Významně má růst také kapacita výrobních závodů na elektrolyzéry, která by se do konce příštího roku měla zdvojnásobit a přesáhnout 31 GW/rok.

Ve FR zahájil plný komerční provoz první větrný park ve vodách u pobřeží země. Development celého projektu podle společnosti EDF Renewables trval zhruba 10 let, samotná výstavba poté necelé tři roky. Offshore větrný park Saint-Nazaireje by se svým instalovaným výkonem 480 MW vůbec měl ročně vyrobit ekvivalent spotřeby 700 tisíc lidí. Park, který se nalézá ve vzdálenosti 12 až 20 km jihozápadně od ústí řeky Loiry, je tvořen celkem 80 offshore turbínami, každé o instalovaném výkonu 6 MW, které dohromady zabírají plochu o rozloze přibližně 78 kilometrů čtvrtečních.

Polsko chystá stavbu největšího energetického úložiště v Evropě s kapacitou 200 MWh, aby zvýšilo energetickou bezpečnost země a co nejlépe využilo možnosti svých obnovitelných zdrojů. Úložiště bude napojeno na přečerpávací elektrárnu.

JÁDRO

Doosan Škoda Power dokončil práce na starších blocích v Mochovcích. Výkon bloku vzrostl na 500 M. Pozornost se nyní soustředí na právě dokončovaný třetí blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Živo je však také na prvním a druhém bloku, kde Slovenské elektrárne investují do zvýšení výkonu. Česká společnost Doosan Škoda Power zde právě dokončila rozsáhlou modernizaci turbosoustrojí a pomohla tak k navýšení hrubého výkonu obou bloků ze 470 na 500 MW.

Varšava a Tokio zahájí práce na návrhu vysokoteplotního reaktoru. Ten by měl dodávat páru o teplotě až 1000 °C. Nová dohoda mezi Japonskou agenturou pro atomovou energii (JAEA) a polským Národním centrem jaderného výzkumu (NCBJ) doplnila základní návrh výzkumného reaktoru do jejich probíhající spolupráce ve výzkumu a vývoji technologie vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru (HTGR). Dohodu oznámila JAEA.

Evropský jaderný tokamak Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) oznámil, že v sektorech tepelných štítů a vakuové nádoby byly objeveny závady, a varoval, že důsledky pro harmonogram a náklady „nebudou zanedbatelné“. ITER je rozsáhlý experiment zaměřený na prokázání vědecké a technické životaschopnosti jaderné syntézy jako nového zdroje energie a na převedení energie z jaderné syntézy na práh průmyslového využití.

NÁZORY A ROZHOVORY



Jak COVID pomohl zemím EU splnit jejich cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zpomalení ekonomické aktivity způsobené pandemií COVID-19 mělo obrovský dopad na cíl EU v oblasti obnovitelné energie pro rok 2020, což umožnilo 11 členským státům EU dosáhnout jejich národního cíle, píše skupina analytiků.

Dostavba jaderných elektráren v ČR je kriticky závislá na funkční vodní cestě, říká šéf Ředitelství vodních cest

