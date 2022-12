"Když mě uvidíte, plačte": Hladové kameny předpovídají sucho v Evropě

1. 12. 2022

čas čtení 6 minut

V roce 1904 přišel hostinský Franz Meyer na geniální nápad, jak prodávat pivo. Obyvatel Děčína, obchodního centra na řece Labi v dnešní České republice, Meyer pocházel z rodiny loďařů, jejichž živobytí záviselo na proudu vody, který se v letním suchu smrskl na pouhou kapku.



Při nízkém stavu vody se poblíž hlavního visutého mostu ve městě nacházel obrovský kus pískovce, takzvaný "hladový kámen", na který místní obyvatelé po staletí vyrývali značky, aby zaznamenali účinky sucha. Meyer si myslel, že by to mohla být pěkná turistická atrakce, a tak do kamene vytesal německy větu "Když mě vidíš, tak plač", postavil výčep a návštěvníkům za výhled vybíral peníze, informuje Al Džazíra.