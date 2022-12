Jak by USA neměly reagovat na protesty v Číně?

1. 12. 2022

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Rostoucí protesty v Číně proti drakonické politice nulové kontroly covidu v ČLR jsou významné. Jak významné, je zatím předčasné říci.

Pokud čínské úřady odpoví násilnou represí a hlasitě obviní z protestů zahraniční síly, mohlo by to podnítit ještě větší demonstrace a demonstrace namířené proti režimu obecně. V čínských ulicích již zazněla hesla "KSČ odstupte" a "Si Ťin-pching odstupte". Neméně důležité je, že i kdyby režim tento výbuch protestů přečkal, koncem ledna se blíží čínský Nový rok, tedy období, kdy Číňané tradičně navštěvují své rodiny. Pokud bude v této době stále platit drakonická politika nulového příjezdu a cestování a návraty domů budou znemožněny, je velmi pravděpodobné, že se protesty znovu objeví v ještě větší síle, míní Michael D. Swine.

Washington musí na tyto události reagovat velmi opatrně. Pokud bude protesty otevřeně chválit nebo podporovat, jen tím posílí paranoiu režimu v ČLR a posílí nevyhnutelné obvinění, že demonstrace jsou výtvorem vnějších sil. To téměř zaručí násilné potlačení. Pokud však USA řeknou příliš málo, podkopou svůj zjednodušený narativ o rozdělení světa na demokracii a autoritářství.



Nejlepší reakcí by v tuto chvíli bylo vzít na vědomí rozsáhlé protesty jako projev tlaku, který v čínské společnosti vyvolal Zero-COVID, a nabídnout Pekingu co nejdříve spolupráci na distribuci vakcín v zemi.



Číňané se do této šlamastyky dostali sami tím, že zdůrazňovali, jak účinné je jejich nezávislé, nezápadní nakládání s virem, že se bránili dovozu účinnějších západních vakcín a že neočkovali starší lidi v dostatečné míře. Západ by neměl posilovat katastrofální politiku ČLR tím, že k událostem v Číně zaujme ideologický přístup. To jen způsobí, že čínské úřady budou ještě více přitvrzovat.



Lze očekávat, že se několik členů Kongresu pokusí využít protestů - a případné represivní reakce čínské vlády - k argumentaci za ještě větší míru omezení a nátlaku na Peking. Kritika jeho drakonické protipandemické politiky a represivní reakce je sice oprávněná, ale snaha využít událostí v Číně k prohloubení rozkolu mezi oběma zeměmi by byla bezohledná a nezodpovědná, což by vedlo k ještě větší nestabilitě a polarizaci globálního prostředí.

Celý článek v angličtině ZDE

