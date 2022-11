Británie: Dětským žadatelům o azyl zločinné britské ministerstvo vnitra svévolně změnilo datum narození a uvrhlo je mezi dospělé

28. 11. 2022

čas čtení 8 minut

Ve vazebním středisku v Manstonu vypukl záškrt. Onemocnělo padesát lidí, britské ministerstvo vnitra zaznamenalo jen jednoho nemocného.



Britské ministerstvo vnitra běžně mění data narození dětských žadatelů o azyl bez doprovodu dospělých, aby je mohlo klasifikovat jako dospělé, tvrdí odborníci, podle nichž se tato praxe nyní děje v "děsivém měřítku".



Odborníci varují, že v důsledku toho je mnoho dětí nesprávně posíláno do nechvalně známého zařízení ministerstva vnitra v Manstonu v Kentu a zadržováno v nebezpečných podmínkách až několik týdnů.



Rada pro uprchlíky uvedla, že z rozhovorů s 16 dětmi propuštěnými z Manstonu vyplynulo, že i v případech některých chlapců, kteří měli doklady totožnosti uvádějící, že jsou dětmi, změnilo ministerstvo vnitra jejich data narození tak, aby jim bylo více než 18 let. Odborníci varují, že v důsledku toho je mnoho dětí nesprávně posíláno do nechvalně známého zařízení ministerstva vnitra v Manstonu v Kentu a zadržováno v nebezpečných podmínkách až několik týdnů.Rada pro uprchlíky uvedla, že z rozhovorů s 16 dětmi propuštěnými z Manstonu vyplynulo, že i v případech některých chlapců, kteří měli doklady totožnosti uvádějící, že jsou dětmi, změnilo ministerstvo vnitra jejich data narození tak, aby jim bylo více než 18 let.



Jedno z dětí, které bylo minulý týden vyslechnuto v londýnském hotelu, uvedlo, že je v Manstonu napadli dospělí, a další popsaly rvačky a přivolání policie.



Sonia Lambertová, která pracuje pro Radu pro uprchlíky, popsala, že chlapci uváděli svůj věk 15 až 17 let, ale pracovníci ministerstva vnitra jejich uvedený věk neakceptovali. U jednoho z nich bylo datum narození změněno o jeden rok, takže překročil hranici 18 let. "Tolik jsem plakal, ale stejně mi to nezměnili zpátky," řekl jeden afghánský chlapec.



Tři z nich ukázali úředníkům z projektu Rady pro uprchlíky zaměřeného na rozpory ve věku snímky občanských průkazů nebo pasů na svých telefonech, které ministerstvo vnitra buď ignorovalo, nebo odmítlo. Někteří z chlapců uvedli, že nechápou, proč jim byl navzdory jejich protestům "přidělen" nový věk.



Zařazení dětských žadatelů o azyl bez doprovodu do kategorie dospělých znamenalo, že někteří byli v Manstonu umístěni na více než 10 dní v kuse a někteří na více než 20 dní.



Manston byl minulý týden vyklizen po řadě kontroverzí v tomto zařízení, včetně přeplněnosti, obvinění z prodeje drog ze strany dozorců, obvinění ze strany žadatelů o azyl, kteří po propuštění ze střediska byli prostě necháni bez pomoci a bez přístřeší na ulicích v centru Londýna, a propuknutí infekčních nemocí, jako je záškrt.



V sobotu ministerstvo vnitra uvedlo, že nedávné úmrtí migranta zadržovaného v Manstonu mohlo být způsobeno záškrtem, vysoce nakažlivou infekcí, která postihuje kůži, nos a krk.



Lambert, který byl mezi těmi, kdo navštívili hotel, kde byly děti vyslýchány, řekl: "Jednou z nejvíce šokujících věcí pro mě bylo, jak mladě mnohé z nich vypadaly. Několik z nich mělo dokonce doklady o svém věku a ukázali nám snímky občanských průkazů nebo pasů, které pracovníci ministerstva vnitra ignorovali nebo je nebrali v úvahu."



Z šestnácti dotázaných jich osm uvedlo, že jim je 16 let, šest, že jim je 17 let, a dva, že jim je 15 let. Tři měli doklady, které prokazovaly jejich věk, ale byly ignorovány.



Jeden z patnáctiletých, pocházející z Íránu, měl obrázek svého pasu a občanského průkazu, ale uvedl, že úředníky ministerstva vnitra "nezajímal". Tvrdil, že mu řekli, že nezáleží na tom, že mu dali nové datum narození, protože bude možnost ho později opravit. Chlapec pak strávil 24 dní v Manstonu.



Jeden z chlapců ze Sýrie uvedl: "Nikdy jsem neměl větší strach než v Manstonu." Další, ze Súdánu, dodal: "Je to nejhorší místo, na kterém jsem kdy byl."



Renae Mannová, výkonná ředitelka služeb Rady pro uprchlíky, uvedla: "Jedná se o zneužití moci ze strany vlády. Tyto děti jsou velmi zranitelné a už toho tolik zažily.



"Naši pracovníci se setkávají s mnoha mladými lidmi ve věku 15, 16 a 17 let, se kterými pracovníci ministerstva vnitra neoprávněně zacházejí jako s dospělými. Teprve když se zapojíme, jsou tyto děti uznány za takové a jsou převzaty do péče místních úřadů." Jakmile jsou chlapci klasifikováni jako dospělí, hrozí jim, že budou "rozptýleni" do ubytovacích zařízení pro dospělé, obvykle hotelů, po celém Spojeném království.





Rada pro uprchlíky od začátku září pracovala s 92 mladými lidmi v jednom hotelu a všechny se jí podařilo převzít do péče. Mannová dodala, že vláda nezveřejnila údaje, které by poskytovaly jasný obraz o počtu postižených dětí.







Zdroj v angličtině ZDE





Britské Ministerstvo vnitra eviduje pouze jeden případ záškrtu v Manstonu, přestože jich bylo hlášeno 50.



Vláda byla vyzvána, aby vysvětlila oficiální údaje o počtu nemocných v přijímacím středisku pro uprchlíky



Ministerstvo vnitra je naléhavě žádáno, aby vysvětlilo, proč oficiální zdravotní údaje vykazují v posledních měsících pouze jeden případ záškrtu v blízkosti zpracovatelského centra Manston, přestože je s tímto místem spojováno 50 případů onemocnění.



Podle týdenních údajů o případech infekčních onemocnění v Anglii, známých jako údaje o hlášení infekčních onemocnění (NOID), byl od září zaznamenán pouze jeden případ, který pravděpodobně souvisí s Manstonem - v Ashfordu v Kentu.



V posledních měsících bylo v těchto zveřejněných údajích zaznamenáno pouze devět dalších případů záškrtu v různých oblastech, včetně Manchesteru, Eastbourne a Southamptonu. V sobotu ministerstvo vnitra uvedlo, že jedna osoba v Manstonu pravděpodobně zemřela na záškrt.



Příchozí z malých člunů z kanálu La Manche procházejí prvotní kontrolou ministerstva vnitra v Manstonu, areálu ministerstva obrany v Kentu, který je po různých kontroverzích v současné době prázdný. Na pondělí se však předpokládá příjezd nových malých člunů a očekává se, že využívání tohoto místa bude pokračovat.



Zdroje ministerstva vnitra potvrdily, že v posledních týdnech vyšlo najevo 50 případů záškrtu spojených s Manstonem.



Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA), která tyto údaje zveřejňuje, uvedla, že údaje se týkají případů nahlášených lékaři. Zdroje z ministerstva vnitra však uvedly, že všechny osoby, u nichž bylo podezření na záškrt prověřeno, byly prohlédnuty lékaři ministerstva vnitra, kteří jsou lékaři na pohotovosti.



Andy Baxter, asistent generálního tajemníka Asociace vězeňských pracovníků, jejíž členové pracují na tomto pracovišti, uvedl: "Důsledně jsme vyjadřovali obavy ohledně výskytu záškrtu v Manstonu, obavy ohledně kontroly infekcí v zařízení a obavy, že lidé byli přesouváni do hotelů a dalších ubytovacích zařízení, aniž by byli testováni. V důsledku tohoto selhání testování se nakažení lidé přesunuli do našich komunit.



"Naší hlavní prioritou je bezpečnost našich členů, abychom zajistili, že si domů do svých rodin nepřinesou infekční onemocnění, ale musíme si položit otázku: Byli nepřijatelnému riziku vystaveni i lidé pracující dále v procesu a bylo ohroženo veřejné zdraví obecně?



"UKHSA musí vysvětlit, proč nebyly všechny tyto případy včas nahlášeny prostřednictvím jejich týdenních zpráv zveřejňovaných NOID."



Podle zdrojů UKHSA jsou osoby v Manstonu testovány na záškrt zdravotníky ministerstva vnitra, pokud mají "kompatibilní příznaky". Zdroje uvádějí, že spolupracují s ministerstvem vnitra a nadále tato doporučení přezkoumávají.



Ministerstvo vnitra původně uvedlo, že osoba, která zemřela v Manstonu, neměla záškrt, ale v sobotu uvedlo, že test na záškrt byl pozitivní poté, co původní test byl falešně negativní. Příčina úmrtí zatím nebyla potvrzena.



Dr. Trish Mannesová, ředitelka UKHSA pro jihovýchodní část země, uvedla: "Riziko záškrtu pro širší veřejnost zůstává velmi nízké, a to díky vysokému rozšíření vakcíny proti záškrtu v této zemi a díky tomu, že infekce se obvykle přenáší prostřednictvím blízkého dlouhodobého kontaktu s nemocným."







Zdroj v angličtině ZDE

0