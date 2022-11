Timothy Snyder: Rusko vyhraje tím, že prohraje tuto válku

29. 11. 2022

Historik argumentuje, že Rusko musí prohrát válku, aby se stalo "normální" evropskou zemí - a zastavení ničení ukrajinské energetické sítě je nezbytné





Když byl historik Timothy Snyder z Yaleovy univerzity požádán ukrajinskou vládou, aby shromáždil finanční prostředky na válečné úsilí, zvážil projekt obnovy knihovny v Černihově. Pro autora bestsellerů, který zničenou knihovnu navštívil - půvabnou gotickou terakotovou stavbu, která přežila dvě světové války, ale v březnu ji rozmetaly na padrť ruské 500kg bomby -, by to byla jasná volba.



Přesto se brzy rozhodl, že sbírka na knihovnu by byla "tak trochu morálně samolibá". Když se zeptal svých přátel v Kyjevě, co je nejnaléhavěji potřeba, nikdo nezaváhal: protidronová obrana. "Řekl jsem si, že bych měl udělat to, co je teď nejnaléhavější. Na knihovnu můžu sehnat peníze později. Ale právě teď se děje to, že se Rusové snaží zmrazit miliony lidí tím, že zničí elektrickou síť. A tak to, o co bych se měl snažit, je pokusit se tomu zabránit."



Tak se profesor dostal k tomu, že vede crowdfundingovou kampaň, jejímž cílem je vybrat 1,25 milionu dolarů na financování "Shahed hunter", systému proti dronům, který má odhalit nepřátelská zařízení a rušit signály s cílem zničit zbraně na obloze. Ruské bezpilotní letouny Shahed íránské výroby již několik měsíců rozsévají teror v ukrajinských městech, zabíjejí civilisty, ničí domy a elektrárny.



Snyder se připojil k celebritám, jako je herec ze Star Wars Mark Hamill a pěvecká superstar Barbra Streisandová, kteří se prostřednictvím ukrajinskou vládou podporované skupiny United24 pustili do samostatných crowdfundingových kampaní na drony, respektive na lékařskou pomoc. Do 22. listopadu se podařilo vybrat přibližně osminu peněz pro lovce shahedů, a to prostřednictvím "spousty, spousty a spousty drobných darů", uvedl Snyder.



Pomáhají také Ukrajinci, kteří se potýkají s výpadky proudu a bombardováním, mimo jiné i nedělním benefičním během v Kyjevě - závodem, který může ve své zemi absolvovat každý. "To oni nemají elektřinu. To oni nemají vodu. A přesto pořádají závod." Když Snyder přemýšlí o mimořádné "fyzické odvaze a etickém nasazení" Ukrajinců, připomíná definici etického činu, kterou navrhl zesnulý polský filozof Leszek Kołakowski jako "něco, co je víc, než by od vás kdokoli mohl očekávat. A o tom v souvislosti s Ukrajinci stále znovu přemýšlím".



Snyder se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským setkal v září během ohromující ukrajinské protiofenzívy v Charkově. "Necítil potřebu chlubit se tím, co se děje," vzpomíná historik. Místo toho spolu hovořili především o filozofii, konkrétně o významu svobody.



Jak si Snyder vzpomíná, Zelenskij řekl, že svoboda a bezpečnost jdou ruku v ruce, což je názor odlišný od anglosaského pojetí těchto dvou hodnot, které jsou často v konfliktu. Ukrajinský vůdce také řekl, že svoboda někdy znamená nemít na výběr, když se zamýšlel nad svým vlastním rozhodnutím zůstat v Kyjevě, když v únoru 2022 začala invaze. Zelenskij řekl, že kdyby odešel, "'už bych si sám sebe nedokázal vážit, už bych nebyl tím samým člověkem'," vyprávěl Snyder.



Před válkou byl Snyder na Ukrajině známý svými knihami o východní Evropě, včetně knihy Bloodlands, která mapuje, jak bylo v letech 1930-1945 na území mezi Baltským a Černým mořem, kde se překrývaly Hitlerův a Stalinův režim, zavražděno 14 milionů nevinných mužů, žen a dětí. Nedávno přiblížil dějiny Ukrajiny široké veřejnosti tím, že zpřístupnil online přednáškový kurz pro studenty Yaleovy univerzity. Cyklus The Making of Modern Ukraine (Vytváření moderní Ukrajiny) má na YouTube více než 4,6 milionu zhlédnutí z téměř 70 zemí, přičemž první přednášku vidělo více než 921 000 lidí.



Kurz byl vytvořen po únorové invazi, "protože mě napadlo, že prostě není dostatek širokých znalostí o ukrajinské historii".



Roky před ruskou anexí Krymu Vladimir Putin odmítal existenci Ukrajiny jako skutečné země. Ruský prezident dlouhodobě přepisuje historii, což vyvrcholilo jeho esejí o 5 000 slovech zveřejněné loni v červenci, kterou jeden komentátor označil za "pouhý jeden krok od vyhlášení války". Putinův článek, plný mýtů a nepřesností, tvrdil, že pro ukrajinský národ "neexistuje historický základ" a že Rusko bylo "okradeno" o lidi a území.



Lidé možná tuší, že kremelský narativ není zcela v pořádku, naznačuje Snyder, ale "nevědí, jak na něj odpovědět". Jeho cyklus přednášek není přímou odpovědí na Putinovy "směšné fantazie". "Když přímo odpovídáte na propagandu - někdy musíte - dostáváte se do jakéhosi nepříjemného tance s propagandisty. Mnohem lepší je prostě vyplnit prostor historií, protože dějiny Ukrajiny jsou ve skutečnosti mnohem zajímavější než propaganda o ní."



Místo aby začal protesty na Euromajdanu v roce 2013, Snyder vrací hodiny zpět do doby, kdy země dnešní jižní Ukrajiny byly chlebodárcem starověkých Athén, a postupuje vpřed s Vikingy, Byzancí a zapomenutými královstvími, jako bylo Litevské velkoknížectví, kdysi největší stát Evropy.



Přesto ruská imperiální myšlenka, že "Ukrajina není tak docela skutečná", pronikla do západního myšlení, naznačil Snyder, což pomáhá vysvětlit, proč tolik lidí očekávalo, že se Ukrajina zhroutí během několika dní poté, co do ní vjely ruské tanky. "Věci, které se zdají být nejtechničtější a nejobjektivnější, jako je hodnocení války, mohou často záviset na věcech, které jsou nejsubjektivnější, jako například zda opravdu věříme, že země je opravdu skutečná," řekl.



Pravděpodobně v důsledku těchto přednášek se Snyder ocitl mezi 200 Američany, kterým byla zakázána návštěva Ruska v rámci sankcí vyhlášených ruskou vládou na začátku tohoto měsíce. "Standardní odpověď zní 'tím končí moje dovolená na Sibiři', ale já to tak necítím." Doufá, že jednoho dne sedo Ruska znovu podívá, bude studovat archivy, bude v jiném Rusku.



To se stane pouze v případě, že Rusko prohraje válku. "Rusko vyhrává tím, že prohrává. Rusko tu válku opravdu potřebuje prohrát, a to rozhodně," řekl. "Celý ten koloniální tah směrem k Ukrajině je odváděním pozornosti, náhražkou za vnitřní změny, které Rusko skutečně musí provést."



Podle něj by bylo dobré i pro světový mír, kdyby Rusko prohrálo a vyslalo signál ostatním mocnostem s imperiálními ambicemi. "Rusko, které tuto válku prohraje, učiní mnohem méně pravděpodobným, že se Čína pokusí o něco dobrodružného na Tchaj-wanu."



"Evropské dějiny skutečně ukazují, a to docela silně, že abyste se stali, cituji, 'normální' evropskou zemí, musíte se stát postimperiální [což znamená], že musíte prohrát své války."



Z tohoto důvodu se domnívá, že smysluplná jednání se mohou uskutečnit až poté, co Ukrajina vyhraje válku. Rusové již signalizují, že jednání jsou pouze prostředkem "k přeskupení sil a dalšímu útoku. A tak si myslím, že bychom jim asi měli naslouchat, když to říkají".



Jednání po ukrajinském vítězství je podle něj "zdravý rozum". "Pokud chcete vyjednávat rychleji, pak musíte Ukrajincům pomoci rychleji zvítězit, například tím, že jim dáte zbraně delšího dosahu." Ačkoli nechce komentovat zprávy o tom, že Bílý dům zřejmě naléhá na Zelenského, aby naznačil otevřenost k rozhovorům s Moskvou, myslí si, že postoj americké vlády se od jeho vlastního příliš neliší. "Není to, jako byste seděli v restauraci a mohli si objednat buď další válku, nebo další jednání," řekl.





Sběr finančních prostředků tedy pokračuje. Lidé jsou podle něj "rádi, že mohou přímo něco udělat v reakci na to, co je zjevně krutou akcí ze strany Ruska".







