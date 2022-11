Nová instalace Jiřího Davida v Lucembursku

28. 11. 2022

čas čtení 1 minuta

V únoru roku 2022, byla v Lucemburku vyhlášena mezinárodní umělecká soutěž na objekt, sochu, instalaci pro nově vznikající ulici Václava Havla. Vítězem se stal český umělec Jiří David s konceptem, kdy do fragmentů hrubých betonových zdí je vetknuta 3D křehká, transparentní zvuková stopa legendárního Havlova výroku ‚Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí‘.



Kolemjdoucí pak mají zároveň i možnost přehrát si jeho autentický vzkaz, který je instalován poblíž objektu a vnímat ho v naléhavosti, která vizuálně proniká zdánlivě nepropustnou bariérou…

Jiří David nám k tomu napsal:



Mezinárodní soutěž vypisovali tito:

Fonds Kirchberg. Lucemburg a realizují to sám s pomoci Grapo Olomouc, ti dělali ty transparentní segmenty a Chilli invest, ti dělali ten betonový skelet. A pomáhali mi to celé administrativně zajišťovat Art Lines.

Celý tento projekt ideové vznikl i s první vizualizaci v roce 2012, tedy rok po smrti VH, někomu jsem to myslím i nabízel, chtěl jsem to na hradní nádvoří v Praze, ovšem marně, takže na dost let to usnulo a teprve v kontextu vzniku nové ulice V.Havla v Lucemburku, to se to opět kontextuálně probudilo.

Soutěž byla vyhlášena v únoru tohoto roku. Samozrjme jsem hledal i finální podobu, neboť to tam má být nastálo. Nakonec jsem dospěl k této formě, tedy dvě lapidární zdi, skrze které se protíná, probourává hlas se svou transparentni, křehkou podobou. Ta křivka, diagram přesně kopíruje jeho modulaci hlasů. Poblíže objektů je však ještě malý hlasový sloupek, z kterého po zmáčknutí tlačítka se ozve autentický hlas VH a je tam i QR kód, který jeho slova přenáší do jiných jazyků..



Nechtěl jsem dělat, žádné patetické, naddimenzovane pomníky, ale strohou a přitom sugestivní, lidsky intimní věc..



