Ruská televize předpovídá "vytvoření gigantického ruského národa" a absorbci Polska, Balkánu a dalších států do Ruska

28. 11. 2022

Nikolaj Vavilov: Co se děje. Z jedné strany, ovšem, pro mnohé je to důvod k zoufalství, avšak když se na to podíváme z výšky, věcně řečeno, Rusko triumfálně bojuje proti více než miliardě lidí západního světa. Po celý letošní rok se Západu nepodařilo postavit se Rusku. Každý průměrný ruský občan s tím bude souhlasit. Teče horká voda, je jídlo, jsou pracovní příležitosti, doprava funguje, metro jezdí, dostáváme platy a dokonce se ještě vyvíjíme, naše ekonomika je restrukturalizována.



Ve skutečnosti je to triumf Ruska. Žádná izolace Ruska neexistuje. Obzvláště proto, že Čína se k Rusku v jeho triumfu připojuje. Proto se ji někteří snaží destabilizovat. Také se s námi spojila Indie, jihovýchodní Asie, Afrika a Latinská Amerika. K žádné izolaci Ruska nedošlo, protože my triumfálně provádíme svou obrovskou speciální vojenskou operaci a vítězíme v ní.



A teď o dialektech: Já jsem filolog. Je to možná nepříjemné to přiznat, ale když mluvíme o politice, víte, ukrajinština je jen dialektem ruského jazyka. Ukrajinský jazyk neexistuje. Existuje jen ukrajinský dialekt. Je to pořád ruština, my rozumíme každému slovu. Naučit se tomuto dialektu by trvalo čtrnáct dní.



Ale proč se nás Západ tolik bojí? Ano, nepřítel stojí před Moskvou a před Petrohradem. De facto však Západ nemůže udělat nic. A během 10, 15, 20 let, obnovíme svou vládu nad tímto územím. Všechny tyto národy si říkají nezávislé, ale budou absorbovány do velkého ruského domova. Co to znamená? V Evropě, s jeho obyvatelstvem 500 milionů lidí, se objeví dvou set milionový rusky mluvící kolektiv. Ti budou mluvit jednou společnou řečí. Bez problémů si přisvojíme Balkán, Polsko, a tak dále. Je osmdesát milionů Němců, včetně Turků, Arabů, Pákistánců. Angličanů je 60 milionů, také včetně Pákistánců, a tak dále. Ve východní Evropě vznikne národ-hegemon. Uvidíme, že Západ proti tomu nebude moci udělat nic. Do 10-15 let vznikne gigantická ruská společnost. A co to znamená? Měli bychom se zbavit svého dvacet-třicet let starého obleku, obnošeného obleku globalizace. Musíme to vyměnit za novou ideologii, nový světový názor, nové společenské struktury. Nové struktury domácí politiky. Společnosti, politiky, a tak dále.







Russia's strategy for decades to come is discussed on Russian state TV. Along with the claim that the Ukrainian language does not exist, pundit predicts Russia's absorption of the neighboring countries into "one big Russian home," with eventual expansion to the Balkans & Poland. pic.twitter.com/NfXxnAPozw — Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 27, 2022





