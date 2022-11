Ruská agrese na Ukrajině: Ministři zahraničí NATO se setkávají v Rumunsku; USA oznámí "významnou" pomoc

29. 11. 2022

čas čtení 7 minut



- Ministři zahraničí NATO se v úterý a ve středu scházejí v Bukurešti; USA sdělují, že pomohou Ukrajině vypořádat se s poškozením energetické infrastruktury



- Očekává se, že Spojené státy v úterý oznámí "značnou" finanční pomoc Ukrajině, která jí má pomoci vypořádat se se škodami způsobenými ruskými útoky na její energetickou infrastrukturu, uvedli vysocí američtí představitelé.



Pomoc, kterou podrobně představí ministr zahraničí Antony Blinken na okraj zasedání NATO v rumunském hlavním městě Bukurešti, "je značná a není to zdaleka všechno", řekl v pondělí novinářům jeden z vysokých představitelů, který hovořil pod podmínkou anonymity a bez uvedení dalších podrobností.



Poznamenal, že Bidenova administrativa vyčlenila na výdaje na energetiku na Ukrajině a v Moldavsku 1,1 miliardy dolarů.



Německo, které v současné době předsedá skupině G7, svolalo na úterní odpoledne na okraj setkání NATO schůzku, na níž se bude diskutovat o energetické krizi způsobené válkou na Ukrajině.



Rumunsko, stejně jako sousední Moldavsko, bylo válkou těžce zasaženo a přes zemi prošly přibližně dva miliony lidí prchajících z Ukrajiny.



Bukurešť v současné době hostí téměř 80 000 uprchlíků, uvádí údaje citované Washingtonem.

- Ministři zahraničí navštívili Kyjev:



Foreign ministers of Estonia, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden, Finland, and Iceland visit Kyiv.



We "are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine," said FM of Latvia Edgars Rinkēvičs. "Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win!"



📷M.Mikulenas pic.twitter.com/iSJmrKx3r5 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 28, 2022

, uvedli vysocí američtí představitelé.Pomoc, kterou podrobně představí ministr zahraničí Antony Blinken na okraj zasedání NATO v rumunském hlavním městě Bukurešti, "je značná a není to zdaleka všechno", řekl v pondělí novinářům jeden z vysokých představitelů, který hovořil pod podmínkou anonymity a bez uvedení dalších podrobností.Poznamenal, že Bidenova administrativa vyčlenila na výdaje na energetiku na Ukrajině a v Moldavsku 1,1 miliardy dolarů.





- Raketově rostoucí účty za energie nutí Maďarsko na zimu zavřít knihovny, divadla, bazény a dokonce i nové fotbalové stadiony, píše agentura AFP.



Nejmodernější areály - symboly dvanáctiletého působení pravicového nacionalistického premiéra Viktora Orbána u moci - patří na dlouhý seznam budov, které již nejsou schopny zvládat rostoucí ceny energií.



Její nový stadion s kapacitou 14 000 diváků, který spravuje město, tento měsíc byl také uzavřen, aby ušetřil náklady, uvedl starosta Andras Cser-Palkovics.





- Lidé by o Vánocích neměli zapomínat na válku na Ukrajině, uvedla první dáma země před úterním projevem před britskými poslanci.



Očekává se, že Olena Zelenská promluví k britským poslancům v úterý, kdy navštíví Londýn, několik dní poté, co Rishi Sunak vykonal svou první návštěvu ve funkci premiéra v Kyjevě.



V projevu v pořadu Today na BBC Radio 4 Zelenská vyzve britskou veřejnost, aby uprostřed svátečního období nezapomínala na "tragédii" ruské invaze.





- Tempo celosvětové lodní dopravy bude v příštím roce klesat, protože hospodářské otřesy, konflikt na Ukrajině a dopad pandemie oslabují vyhlídky obchodu, uvedla v úterý agentura OSN Unctad.



Největší světové investiční banky očekávají, že globální hospodářský růst v roce 2023 dále zpomalí po roce, který byl poznamenán ruskou invazí na Ukrajinu a prudkým růstem inflace.



Očekává se, že zpomalení bude mít dopad na lodní dopravu, která přepravuje více než 80 % světového obchodu, ačkoli sazby za přepravu tankerů by mohly zůstat vysoké.



Pro celkové období 2023-2027 se předpokládá průměrný roční růst ve výši 2,1 %, což je pomalejší tempo než předchozí tříletý průměr 3,3 %, uvedl UNCTAD a dodal, že "tuto prognózu silně zatěžují rizika poklesu".



"Oživení v námořní dopravě a logistice je nyní ohroženo válkou na Ukrajině, přetrvávajícím vlivem pandemie, přetrvávajícími omezeními v dodavatelském řetězci a ochlazováním čínské ekonomiky a politikou nulového kurzu, spolu s inflačními tlaky a snižováním životních nákladů," uvedl Unctad ve zprávě.





- Kyjev plánuje vztyčit vánoční stromy bez světel po celém poničeném městě jako vzdorný projev sváteční nálady, zatímco miliony obyvatel hlavního města trpí výpadky proudu v důsledku ruských útoků, uvedli úředníci.



"Nikdo se nechystá zrušit Nový rok a Vánoce a atmosféra Nového roku by měla být," řekl starosta Kyjeva Vitalij Kličko v rozhovoru pro tiskovou agenturu RBC-Ukrajina.



"Nemůžeme dovolit, aby nám Putin ukradl Vánoce."



Sergej Kovalenko, generální ředitel společnosti YASNO, která dodává Kyjevu elektřinu, na své facebookové stránce uvedl, že kvůli úspoře elektřiny budou stromy bez iluminací a girland.



"Bude tu novoročně-vánoční strom a bude energeticky nejšetrnější, ale přesto pro nás všechny slavnostní," uvedl Kovalenko.



Kličko uvedl, že se nebudou konat žádná masová shromáždění ani koncerty - tradice vítání Nového roku. Městské podniky budou sponzorovat stromky po celém Kyjevě, včetně Sofijského náměstí ve čtvrti Starý Kyjev.



- Boje v okolí klíčového východoukrajinského města Bachmut se zvrhly v krvavou řež a denně jsou hlášeny stovky mrtvých a zraněných. Rusko do oblasti v posledních týdnech přesunulo nové formace, ale ani ruské, ani ukrajinské síly po měsících bojů nedosáhly významného průlomu.



- Podle ukrajinské armády ruské síly nadále ostřelují obytnou infrastrukturu a obytné domy v nedávno osvobozeném městě Cherson. Americký thinktank Institute for the Study of War (ISW) ve své pondělní aktualizaci uvedl, že ruské jednotky kopou zákopy a opevňují své pozice v rámci příprav na možný ukrajinský protiútok ve východním Chersonu.



- Spojené státy zvažují návrh společnosti Boeing na dodávku levných malých přesných bomb, které by byly připevněny na hojně dostupné rakety, což by Kyjevu umožnilo zasáhnout daleko za ruskými liniemi, zatímco Západ se snaží uspokojit poptávku po dalších zbraních. Podle generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil se vojenské zásoby USA a spojenců zmenšují.



- DTEK, největší ukrajinský soukromý výrobce elektřiny, oznámil, že sníží dodávky elektřiny pro své odběratele v Kyjevě o 60 %. Provozovatel národní rozvodné sítě Ukrenergo v pondělí uvedl, že byl nucen obnovit pravidelné nouzové výpadky elektřiny v celé zemi po neúspěchu při opravách energetické infrastruktury.



- Ukrajinské síly poškodily železniční most severně od Ruskem okupovaného jižního města Melitopol, který byl klíčový pro zásobování ruských sil, uvedly ukrajinské ozbrojené síly.



- Rusové sporadicky ostřelují města bez zjevného strategického cíle kromě způsobení obětí. V Dněpru byla řada domů zničena tříštivou hlavicí, určenou ke způsobení maximálních ztrát.



- Ukrajinská generální prokuratura uvedla, že 329 dětí je na Ukrajině považováno za pohřešované, 12 034 dětí bylo deportováno do Ruska. Podle ukrajinského vládního portálu Children of War bylo v důsledku ruské války zabito 440 dětí a 851 dětí je hlášeno jako zraněné.



- Rusko "jednostranně odložilo" rozhovory s USA zaměřené na obnovení inspekcí jaderných zbraní v Káhiře tento týden, potvrdil mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Rozhovory mezi americkými a ruskými představiteli měly začít zítra. Ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení potvrdilo, že rozhovory se tento týden již konat nebudou.





- Podle zdroje agentury Reuters byla horká linka pro ukrajinskou válku mezi Ruskem a USA použita jednou. Komunikační linka byla zřízena na začátku války. Úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že USA iniciovaly hovor na "dekonfliktní" linku, aby sdělily své obavy z ruských vojenských operací v blízkosti kritické infrastruktury na Ukrajině.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0