Nejpravděpodobnější budoucností Ruska je "SSSR 2.0"

25. 11. 2022

Moskevská Nadace pro progresivní politiku nastínila čtyři možné budoucnosti Ruska – "SSSR 2.0", "NEP 2.0", "euroasijský pól" a "Národ Z" – ale její experti tvrdí, že skutečná cesta vpřed bude pravděpodobně eklektická kombinace všech.

Podle nadace je nejpravděpodobnější ze čtyř SSSR 2.0, i když je nemožné úplně uzavřít zemi před zbytkem světa, jak tomu často bylo v Sovětském svazu. K dosažení takového cíle by země musela legalizovat průmyslovou špionáž, jak to udělali Číňané, a masivně utrácet za rozvoj infrastruktury.

Tato budoucnost by zahrnovala návrat k sovětským systémům vzdělávání a lékařské péče, což by mnozí požadovali, pokud by již nemohli cestovat do zahraničí za studiem nebo léčením. Zahrnovalo by to také prohlášení národní kultury a ruské historie za oficiální ideologii země.

Druhý scénář, NEP 2.0, by byl založen na kapitalismu a volném obchodu, ale se závazky spíše než na bezuzdném kapitalistickém rozvoji. Zahrnovalo by to závazek země ke čtvrté průmyslové revoluci a také technologickou a vědeckou spolupráci se zeměmi, které jsou připraveny s ní spolupracovat.

Euroasijský pól je mnohem méně pravděpodobný, říkají experti nadace, protože Čína již o tuto roli usiluje. Zároveň však může být Rusko atraktivní pro mnoho zemí v Evropě právě proto, že není čínské.

A konečně čtvrtým scénářem je Národ Z, čemuž šéf nadace Oleg Bondarenko říká "budování národa v ruském stylu". To by vyžadovalo překonat masivní demografické problémy země, legalizovat vlastnictví zbraní, nacionalizovat elity a repatriovat do Ruska ty, kteří se přestěhovali do zahraničí. Především by ale musel existovat "kult práce a poctivého úspěchu", který by legitimizoval návrat emigrantů.

