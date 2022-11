"Může existovat jen jedno řešení: Nedovolte Putinovi vyhrát. Tečka."

25. 11. 2022

Ruská armáda stupňuje své nálety na Ukrajinu a na východě země probíhají těžké boje. Ukrajina si však své pozice drží. Má Ukrajina šanci na vojenské vítězství? "Věřím, že rozhodující roli ve válce nyní hrají Spojené státy, Evropská unie a další západní země," řekl bývalý ruský diplomat Boris Bondarev ve středu večer v rozhovoru na ARD se Sandrou Maischbergerovou.

"Pouze s pomocí Západu může Ukrajina vyhrát válku na bojišti," řekl Bondarev, který hovořil živě z tajného místa ve Švýcarsku. Je tam se svou rodinou od května, kdy rezignoval na ruskou státní funkci, protože nepodporoval Putinovu agresivní válku.

V pořadu Bondarev hovořil o svém hodnocení průběhu války a apeloval na Západ: "Není to válka Rusů proti ukrajinskému lidu. Je to Putinova válka proti vám. Proti Němcům, Francouzům, Italům, Američanům, všem západním národům."

Pro Rusa, který pracoval pro ruské ministerstvo zahraničí 20 let, je jedna věc jistá: "Může existovat jen jedno řešení: Nedovolte Putinovi vyhrát válku. Tečka."

Vojenský expert Carlo Masala v zásadě souhlasil s bývalým diplomatem ve studiu, ale upřesnil: "Vyhnat Rusy vojensky, to jsem vždy jsem považoval za nepravděpodobné." Je třeba dosáhnout toho, aby pokračování války již Rusům neprospívalo. "Pak mohou přijít k jednacímu stolu bez předběžných podmínek."

Rusko se však v současné době snaží zvýšit tlak na Ukrajinu a evropské státy. Na jedné straně by ukrajinští občané byli leteckými údery vyčerpaní, na druhé straně by měla vzniknout nová vlna válečných uprchlíků, která by měla zatížit státy EU. Rusko sleduje strategii "bombardování Ukrajiny zpět do doby kamenné," řekl Masala.

"Čím déle bude tato válka trvat a čím větší budou ekonomické škody na našich ekonomikách, tím více se bude hroutit souhlas Západu," předpověděl profesor mezinárodní politiky na univerzitě Bundeswehru v Mnichově.

Masala pokračoval: "Poprvé jsme v situaci ve Spolkové republice, kdy většina Němců nepodporuje současnou politiku s ohledem na válku, ale chtěla by více diplomacie."

Méně než 50 % Němců by nyní podpořilo dodávky zbraní, řekl Masala. Je to ale chyba podle vědce, který požaduje od NATO větší "nepředvídatelnost" tváří v tvář hrozbám zbraní – jako jsou rakety krátkého doletu s doletem 300 kilometrů. Slábnoucí souhlas Němců je prvním znamením, "že bychom se tuto zimu nebo příští jaro mohli dostat do obtížných vod".

Bývalý diplomat Bondarev popsal Putina jako "vůdce vlčí smečky" a potvrdil prohlášení kritika režimu Alexeje Navalného, že Kreml připomíná mafii. "Ano, na tom srovnání je hodně pravdy."

Není jasné, kdo má v Rusku jakou politickou moc. "Myslíte si, že Putin rozhoduje o všem. Ale je spousta lidí, kteří mají přístup k Putinovi a také mu radí. Ale nevíme o nich," řekl Bondarev v ruštině podle oficiálního překladu.

"Státní systém je naprosto netransparentní a zkorumpovaný. A spousta informací se mísí s propagandou." Jako "vůdce vlčí smečky" si Putin nemůže dovolit prohrát válku, řekl Bondarev.

Masala souhlasil: "Putin si nemůže dovolit prohrát válku. Na druhou stranu už nemá možnost ji vojensky vyhrát."

