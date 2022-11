Špatné zprávy, nejenom od Chersonu

23. 11. 2022 / Ivan Větvička

čas čtení 3 minuty

Ukrajincům se v listopadu po několikaměsíčním úsilí podařilo vytlačit ruskou armádu z pravého břehu Dněpru a osvobodit Cherson. To je nesporný úspěch, ale je znepokojivé, že se Rusové dokázali z nevýhodného postavení stáhnout disciplinovaně, bez enormních ztrát, a co hůře – Ukrajinci do poslední chvíle nevěděli, co je v Chersonu čeká – vyklizené pozice nepřítele, dobře zakopaní obránci, nebo náhlý protiútok?







Je vidět, že ruské velení je sice těžkopádné, ale přeci jenom učenlivé. Už nedělají tak hrubé chyby jako na jaře a do vysokých funkcí se dostali lidé, kteří dokázali náročný ústup dobře naplánovat, a vojáci v poli vyplnili obdržené rozkazy. Rusové upravili taktiku, lépe velí, někteří lépe poslouchají a na frontu se valí statisíce mobilizovaných mužů.