Zahoďte jednou provždy íránskou jadernou dohodu

25. 11. 2022

čas čtení 5 minut

Rapper Túmadž Sálihí, herečka Nazanin Boniadiová a každodenní akce tisíců stejně smýšlejících Íránců bojujících za svobodu a důstojnost dávají jasně najevo, že není čas oživovat jadernou dohodu, která by upevnila a legitimizovala současný íránský režim, napsali David Albright a Henrik F. Rasmussen.

Zabití dvaadvacetileté Mahsy Aminiové bezpečnostními silami v září odhalilo utlačování a brutalitu íránských vládců, zejména vůči ženám. Ochota režimu zabíjet demonstranty ohromuje, protože stále větší počet dospívajících dívek je zabíjen jen proto, že vyjádřily svůj názor na to, jak se chtějí oblékat. Spojené státy a Evropská unie na toto porušování lidských práv reagovaly přísnějšími sankcemi. Evropští lídři mohou brzy následovat americký příklad při klasifikaci Islámských revolučních gard jako teroristické organizace. To je přesný opak toho, co by Írán požadoval výměnou za oživení jaderné dohody z roku 2015, takzvaného Společného komplexního akčního plánu (JCPOA).

Pak jsou tu íránské drony na Ukrajině, které zabíjejí civilisty a ničí kritickou infrastrukturu pro výrobu energie, což mnoha Ukrajincům zaručuje krutou zimu. Dodávky bezpilotních letounů porušují protiraketové embargo Organizace spojených národů vůči Íránu, což je ústřední zásada JCPOA, a jeho zřizovací mandát, rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2231. Toto porušení bude ještě hrozivější, pokud Írán dodá Rusku pokročilé balistické rakety, což by se mohlo stát ve velmi blízké budoucnosti.

Namísto vyjednávání s Íránem musí nyní Amerika a její spojenci podniknout naléhavé kroky k zastavení porušování lidských práv ze strany režimu, zablokování jeho podpory ruské invazi na Ukrajinu a zabránění výrobě jaderných zbraní.

Za prvé, evropské smluvní strany JCPOA by měly s podporou USA obnovit sankce proti Íránu v rámci JCPOA. Jakmile bude tento proces dokončen, svět se vrátí ke stavu z roku 2015 s účinnějšími sankcemi, obnoveným zbrojním embargem OSN a pokračujícím raketovým embargem OSN. USA a EU by měly po rychlém návratu rychle zintenzivnit a lépe prosazovat sankce USA, Británie a Evropské unie vůči Íránu za všechny jeho hanebné aktivity.

Za druhé, Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) by měla být zmocněna důkladněji vyšetřovat a monitorovat íránský jaderný program. Dnes může Írán vyrobit dostatek uranu pro jadernou zbraň za méně než dva týdny - a MAAE prokázala, že Írán porušil závazek plně deklarovat své jaderné aktivity a udržovat čistě mírový jaderný program. Írán neochvějně nespolupracuje s inspektory, což naznačuje, že režim chrání tajný program výroby jaderných zbraní a čeká na správný čas k výrobě jaderných zbraní. Jako první krok by měla nespolupráce Íránu a porušování jeho dohody o zárukách vést k oznámení Rady guvernérů MAAE Radě bezpečnosti OSN, což Írán dále izoluje.

Za třetí, Západ musí vyvinout věrohodnou strategii odstrašování upřením nežádoucích možností, včetně silných protiraketových obranných schopností. Tyto schopnosti jsou žalostně nedostatečné k tomu, aby čelily íránským dronovým a raketovým flotilám, ať už na Ukrajině, východním křídle NATO, nebo v oblasti Perského zálivu.

Za čtvrté, západní mocnosti by se měly vážně zabývat vojenskými možnostmi, jak zničit íránská jaderná zařízení, pokud Írán přistoupí k odklonu jaderného materiálu, vypoví inspektory, odstoupí od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní nebo přistoupí k výrobě jaderných zbraní.

Naštěstí se zdá, že Bidenova administrativa uznává, že je zapotřebí nové strategie, jak se vypořádat s íránským režimem. Dne 31. října zvláštní vyslanec USA Robert Malley prohlásil, že Spojené státy prozatím nebudou "ztrácet čas" dalšími jednáními s Íránem.

Důkaz však chybí. Přeruší prezident Biden na nějakou dobu jednání, nebo administrativa zruší JCPOA a zaváže se k vývoji životaschopných alternativ?

Spojené státy a Evropa příliš dlouho dávaly íránskému režimu volnou ruku při porušování lidských práv a regionálním vměšování ve jménu toho, aby Írán nevyráběl jadernou zbraň. Tento přístup však režim pouze posílil, zatímco nedokázal zastavit jeho vývoj pokročilých jaderných schopností, čímž se Írán nebezpečně přiblížil tomu, aby se stal latentní jadernou mocností, nebo dokonce otevřenou.

Vladimir Putin světu každý den připomíná nebezpečí jaderných zbraní v rukou nezodpovědných a nemorálních režimů. Západ musí nakreslit jasnou čáru v písku a vážně zabránit Putinovým íránským nohsledům v držení jaderných zbraní.

Zdroj v angličtině: ZDE

