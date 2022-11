Brexit: Vychvalovaná obchodní dohoda Británie s Japonskem vedla k poklesu vzájemné obchodní výměny

Matt hancock, Johnsonův ministr financí, lhal, že pacienti propouštění z nemocnic za covidu do domovů důchodců byli na covid testováni a nejsou jím nakaženi, Nebyla to pravda, byli covidem nakaženi a přinesli to do domovů důchodců, kde proto pak zemřely tisíce lidí:

Long term I believe ITV will shed viewers and ultimately brands - as it is in many ways a distasteful editorial decision and TV channels like brands care about how they are seen by their viewers or stakeholders and this may look uncaring, desperate and mercenary - in a long view. pic.twitter.com/FvjY2YT5Ng