Takhle zacházejí polské pohraniční stráže s žadateli o azyl...

23. 11. 2022

čas čtení 1 minuta

Během dvou dní vyhnala polská pohraniční stráž z polského území do mrznoucího běloruského lesa dvě rodiny s malými dětmi. První rodina měla dvě děti ve věku šesti a osmi let s kardiologickými problémy. Film z archivu bestiality.



Tomasz Oryński: Takhle zacházejí polské pohraniční stráže se žadateli o azyl. Několik lidí už přišlo o život. Pohraničníci napsali dopis tisku, aby byli pohnáni k odpovědnosti jejich nadřízení, protože oni přece jen plní rozkazy. Jenže nejméně od norimberského procesu už tahle výmluva neplatí.



Napsal jsem o tom před rokem toto vysvětlení (v angličtině v tvítu). Od té doby Polsko vybudovalo skutečný plot. Ten uprchlíky nezastaví, jen je to pro ně nebezpečnější, protože jej musíte buď přelézt nebo ho podkopat.



A k čemu to bylo? Aby se zabránilo pár tisícům lidí přijít do Polska, jako by v důsledku toho Polsko snad zkolabovalo? Od té doby máme nyní dva miliony Ukrajinců, žijících v Polsku!



This is how Polish Border Guards treats asylum seekers. Several people are dead now. The courts keep ruling that this is illegal.



The border guards wrote a letter to press demanding their superiors to be held responsible, as they are only following orders. (1) https://t.co/NZvOPpljBr