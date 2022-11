Bolsonarova strana zpochybňuje výsledky voleb

24. 11. 2022 / Fabiano Golgo

Politická strana poraženého křesťanského fundamentalistického autokrata brazilského prezidenta Jaira Bolsonara (PL - Liberální strana) požádala Nejvyšší soud, aby zrušil výsledky 279 tisíc elektronických hlasovacích zařízení, čímž by se změnily výsledky nedávných voleb, v nichž zvítězil Luiz Inácio da Silva, známý jako Lula, a současný prezident by zůstal u moci.





Podle Bolsonara měly tyto hlasovací stroje stejné identifikační číslo, a proto nelze jejich výsledky ověřit.







To samozřejmě není pravda. Stalo se to, že ze 472 tisíc hlasovacích strojů bylo těchto 279 tisíc vyrobeno v roce 2010 a byly použity v šesti místních, státních a federálních volbách, které se od té doby konaly. Byly vyrobeny nové, mimo jiné, kvůli nárůstu počtu voličů. V roce 2010 měla Brazílie 190 milionů obyvatel. Nyní jich máme 220 milionů.







Voliči mezi 16 a 18 lety a starší 70 let volit mohou, ale nejsou povinni (hlasování je v Brazílii povinné a kdo nejde volit, musí zaplatit pokutu a nemůže mu být vydán například pas) - kvůli polarizaci mezi Lulou a Bolsonarou se rekordní počet voličů z těchto dvou skupin mnohonásobně zvýšil.





Nicméně tento rozdíl mezi systémy identifikace nemá na proces ověřování vůbec žádný vliv. Způsob identifikace voličů počítá se 7 různými kroky. A ty byly certifikovány desítkami národních a mezinárodních institucí.







Nejvyšší soud reagoval dotazem na Bolsonarovu stranu, zda žádá také o zrušení výsledků z oněch 279 tisíc strojů v prvním kole voleb.







To by znamenalo, že Bolsonarova strana přijde o téměř všechny nově zvolené poslance. Je také možné, že sám Bolsonaro by po nezapočtení výsledků z těchto strojů prohrál už v prvním kole. Šach mat.







To ukazuje, jak se Bolsonaro skutečně od 31. října skrývá v prezidentském paláci (a odmítá se vzdát nebo požádat desítky tisíc svých fanoušků, aby přestali tábořit před vojenským velitelstvím a žádat vojenský puč) s úmyslem najít dostatečnou podporu nebo legální způsob, jak anulovat Lulovo vítězství.







Vojenské zdroje z brazilských médií ukazují, že Bolsonaro s jejich podporou počítá a o něco se pokusí, ale jen pokud bude dostatek občanských nepokojů, které by to mohly ospravedlnit.







Armáda ignoruje rozhodnutí Nejvyššího soudu že má protestující davy rozehnat, a jeden generál byl natočen, jak říká protestujícím, že armáda bude ignorovat všechny soudní příkazy, které shledá nezákonnými.







Brazílii stále hrozí vojenský puč nebo krvavé občanské nepokoje až do Lulovy inaugurace 1. ledna.

