Ruská agrese na Ukrajině: Rusové bombardovali porodnici a zabili nemluvně den a půl staré

24. 11. 2022

Byl to už více než sedmistý ruský nálet na nemocnice a zdravotnická zařízení na Ukrajině:





- Rusko odpálilo 70 raket při "rozsáhlém útoku na kritická zařízení"; kybernetický útok zasáhl Evropský parlament poté, co europoslanci prohlásili Rusko za státního sponzora terorismu





- Počet obětí středečních ruských úderů na Ukrajině vzrostl podle oficiálních údajů na sedm.



Oleksij Kuleba, náčelník vojenské správy Kyjevské oblasti, uvedl, že v Kyjevské oblasti zemřeli čtyři lidé.



Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že po útoku na hlavní město zemřeli nejméně tři lidé.









- Maďarsko poskytne Ukrajině finanční pomoc ve výši 187 milionů eur jako svůj příspěvek k plánovanému balíku podpory EU v hodnotě až 18 miliard eur v roce 2023, jak vyplývá z vládního nařízení.



Vláda premiéra Viktora Orbána uvedla, že je ochotna zaplatit svůj podíl na podpoře Ukrajiny, ale raději by jej zaplatila bilaterálně než prostřednictvím společné půjčky EU, uvedla agentura Reuters.



"Vláda je i nadále odhodlána podílet se na finanční podpoře válkou zmítané Ukrajiny," uvedla vláda v dekretu.



"Vyzývá proto ministra financí, aby zajistil poskytnutí 187 milionů eur, které by představovaly podíl Maďarska na půjčce EU ve výši 18 miliard eur, jež má být poskytnuta Ukrajině."



V dekretu, který podepsal Orbán, se rovněž uvádí, že maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto by měl zahájit rozhovory s Ukrajinou, aby vypracoval dohodu potřebnou pro finanční pomoc.



K zajištění prostředků na půjčku, kterou bude muset Ukrajina splatit do 35 let, by si Evropská komise půjčila na kapitálových trzích.



Návrhy na tento balíček však bude muset schválit Evropský parlament a 27 členských států EU a Maďarsko uvedlo, že se společných půjček účastnit nebude.



- Ukrajina očekává, že tři jaderné elektrárny, které byly ve středu vypnuty kvůli ruským raketovým úderům, budou do čtvrtečního večera opět v provozu, uvedl ministr energetiky German Galuščenko.



"Očekáváme, že do večera začnou jaderné elektrárny fungovat, budou dodávat energii do sítě, a tím se výrazně sníží deficit [energie]," řekl v komentáři vysílaném ve státní televizi.



- Více než dvě třetiny ukrajinského hlavního města byly ve čtvrtek ráno stále bez proudu a řada obyvatel neměla tekoucí vodu, den poté, co ruské raketové údery způsobily v Kyjevě největší výpadky za devět měsíců války.



Hlavní město bylo jedním z hlavních cílů nejnovější vlny útoků na energetická zařízení, které přerušily dodávky elektřiny v mnoha regionech a v jiných si vynutily nouzové výpadky, aby se ušetřila energie a umožnily opravy s příchodem zimy.



Ve městě, které mělo před válkou 2,8 milionu obyvatel a kde již sněží a ulice jsou zledovatělé, klesla přes noc teplota pod nulu stupňů Celsia, uvedla agentura Reuters.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že elektrikáři a opraváři dělají vše pro to, aby obnovili dodávky elektřiny "co nejrychleji", ale obnovení bude do značné míry záviset na celkové energetické "bilanci" celostátní sítě.



Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího štábu prezidenta Volodymyra Zelenského, uvedl, že dodávky elektřiny byly obnoveny v Kirovohradské a Vinnické oblasti.



Na jihu Ukrajiny vyzval gubernátor Mykolajivské oblasti Vitalij Kim Ukrajince, aby byli při spotřebě elektrické energie co nejšetrnější.



"Spotřeba dnes ráno rostla [což je logické], v soustavě není dostatečná kapacita, abychom ji mohli zapnout pro další spotřebitele!!!," napsal v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



"Energetický systém je jednotný jako my všichni! Pokud jste vypnuli pár nepotřebných světel, je to opravdu důležité!!!" dodal.





- Pozemní boje nadále zuří na východě Ukrajiny, kde Rusko provádí ofenzivu na úseku fronty západně od města Doněck, které je od roku 2014 v držení jeho proxies, píše agentura Reuters.



Ukrajinský generální štáb uvedl, že ruské síly se znovu pokusily postoupit na své hlavní cíle v Doněcké oblasti - Bachmut a Avdijivku. Ruské síly ostřelovaly obě oblasti a použily zápalná zařízení k zapálení ukrajinských pozic, avšak jen s omezeným úspěchem, uvedl generální štáb.



Mezi bojovníky proti Rusům v Bachmutu je i jednotka čečenských bojovníků, kteří doufají, že ukrajinské vítězství by mohlo vyvolat politickou krizi v Rusku a svrhnout mocného promoskevského vůdce Čečenska.



Dále na jihu se ruské síly zakopávají na východním břehu řeky Dněpr, uvedl generální štáb, a ostřelují oblasti na západním břehu včetně města Cherson, které nedávno znovu dobyly ukrajinské síly.



- Ruská rezignace odblokovala klíčový výbor UNESCO



Rezignace ruského velvyslance při UNESCO ukončí patovou situaci v klíčové skupině, které předsedal a která má na starosti ochranu kulturních památek po celém světě, řekl agentuře AFP diplomatický zdroj.



Výbor pro světové dědictví, který je zodpovědný za přidávání nemovitostí na seznam světového dědictví UNESCO, nebyl po několik měsíců schopen fungovat po mezinárodní reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.



"Mám tu čest Vás informovat o ukončení mé mise stálého delegáta Ruské federace při UNESCO," uvedl v úterý ruský velvyslanec Alexandr Kuzněcov v dopise členům Výboru pro světové dědictví, který získala agentura AFP.



Rezignace umožní výboru "rychle jmenovat nového předsedu" a obnovit jeho činnost, řekl agentuře AFP diplomat OSN. Postavení Ruska jako předsedy výboru vyvolalo po únorové invazi Moskvy na Ukrajinu mezi ostatními členy pobouření.



Výbor se měl sejít v červnu v ruské Kazani, ale 46 zemí včetně Francie a Spojeného království tuto akci bojkotovalo. Zasedání mělo aktualizovat krajiny, památky a města zařazená na seznam památek tohoto orgánu.



Předpisy Unesco nařizují, že náhradníky za odstoupivšího předsedu výboru jmenuje země, která následuje v abecedním pořadí v angličtině.



- Ve středu ukrajinská armáda uvedla, že ruské síly vypálily asi 70 řízených střel na cíle po celé zemi a nasadily také útočné drony.



Údery zabily 10 lidí a odpojily od sítě tři jaderné elektrárny, uvedli představitelé.



Ministerstvo energetiky země uvedlo, že byly přerušeny dodávky "naprosté většině spotřebitelů elektřiny". Celý Kyjev přišel o vodu, uvedl starosta hlavního města Vitalij Kličko. Správa města uvedla, že voda a topení se do obytných budov vrátí ve čtvrtek ráno.



Zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře ve středu pozdě večer uvedl, že Kyjev a více než desítka regionů, včetně Lvova a Oděsy na jihu, byly znovu připojeny k elektrické síti.



Kličko uvedl, že 21 z 31 raket mířících na Kyjev bylo sestřeleno dříve, než dosáhly svého cíle. Jedna z deseti, které se vyhnuly obraně, zasáhla obytný blok ve Vyšgorodu, severním předměstí města, a zabila tři lidi a 15 jich zranila.



V přízemí budovy se nacházela mateřská škola, která však byla po spuštění sirén evakuována. Výbuch zanechal před budovou třímetrový kráter, zničil byty v okolí, vyvrátil koruny okolních stromů a zničil dětské hřiště.



Během dne zahynulo i novorozeně, když ruská raketa zasáhla porodnici v nemocnici na jihu Ukrajiny. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že v době zásahu se v zařízení ve městě Vilniusk poblíž města Záporoží nacházela žena s dvoudenním dítětem a lékař. Matku a lékaře vytáhli záchranáři z trosek živé, ale dítě zemřelo, uvedla služba v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



- Nové ruské údery zasáhly již tak selhávající ukrajinskou elektrickou síť a způsobily výpadky proudu v celé zemi i v sousedním Moldavsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij řekl OSN, že se jedná o "zjevný zločin proti lidskosti".



Na naléhavém zasedání Rady bezpečnosti OSN ve středu pozdě večer Zelenskyj uvedl, že Ukrajina předloží rezoluci odsuzující "jakékoli formy energetického teroru". S odkazem na pravděpodobné veto Ruska řekl: "Je nesmysl, že právo veta je zajištěno pro stranu, která vede tuto válku. Nemůžeme být rukojmím jednoho mezinárodního teroristy," řekl Zelenskij.



Vyzval také OSN, aby vyslala experty, kteří by prozkoumali a zhodnotili kritickou infrastrukturu Ukrajiny.



"Když máme teplotu pod nulou a desítky milionů lidí bez dodávek energie, bez topení, bez vody, je to zřejmý zločin proti lidskosti," řekl Zelenskij Radě bezpečnosti prostřednictvím videospojení.





Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová však během dne uvedla v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram:





- Britský ministr obrany Ben Wallace oznámil, že Velká Británie poprvé vyšle na Ukrajinu vrtulníky. Podle agentury PA Media budou poskytnuty tři vrtulníky Sea King, přičemž první z nich je již na Ukrajině. Wallace rovněž uvedl, že na pomoc Ukrajině bylo vysláno dalších 10 000 dělostřeleckých nábojů, které mají pomoci zajistit území, jež v posledních týdnech získala zpět od invazních sil.





- Rusko pravděpodobně od září vypustilo proti Ukrajině několik bezpilotních letounů íránské výroby, uvedlo britské ministerstvo obrany. Je také pravděpodobné, že Rusko téměř vyčerpalo své současné zásoby zbraní vyrobených v Íránu a bude usilovat o jejich doplnění, uvedlo ministerstvo ve své denní zpravodajské aktualizaci.







