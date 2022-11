Koncert v Kyjevě - bez světla a bez topení

27. 11. 2022

Kyjevští sólisté, Národní komorní orchestr, pod vedením dirigenta Ihora Pučkova, hraje Bacha, Dvořáka, Ščerbakova v sále Kyjevské filharmonie během vypnutého elektrického proudu - bez elektřiny a tepla.

Kyiv Soloists, National chamber ensemble, conductor Ihor Puchkov performing Bach, Dvořák, Shcherbakov in Kyiv Philarmonic Hall during a blackout - without electricity and heat.



📹- National Philharmonic of Ukraine 💛💙 pic.twitter.com/op2Tm5ptme