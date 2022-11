"Zacházelo se s ním jako se zločincem": Nepálský student neprávem zadržený na hranicích Spojeného království přišel o místo na univerzitě

26. 11. 2022

čas čtení 9 minut

Foto: Nepálský student Sulav Khadka před odletem do Británie na letišti v Nepálu



Nejnovější hysterie nevolené konzervativní vlády v Británii se týká rozhodnutí omezit zahraničním studentům přístup na britské univerzity, "protože cizinců přijíždí moc". (Potud tzv. "globální Británie", kterou slibovali konzervativci-brexitéři vytvořit po "osvobození z Evropské unie".)



Takto zacházejí britské úřady se zahraničními studenty už nyní:



Nepálský student Sulav Khadka byl vyslýchán a držen ve vazbě, přestože předložil důkaz o svém bydlišti a financích



Zahraniční student, který přiletěl do Spojeného království, aby získal univerzitní stipendium, byl zadržen na hranicích a držen ve vazbě 12 dní poté, co nebyl schopen odpovědět na podrobné otázky týkající se jeho studia.



Sulav Khadka uvedl, že se cítil, jako by s ním příslušníci pohraniční stráže "jednali jako se zločincem", když ho po říjnovém přistání na letišti v Manchesteru obvinili, že je falešný student. Třiadvacetiletý Khadka z Nepálu měl platné vízum, doklad o studiu na univerzitě a doklady o tom, že v plné výši zaplatil školné za první ročník. Po příletu do Spojeného království byl však vyslýchán ohledně složitých podrobností o svém studiu, včetně požadavku, aby uvedl názvy šesti modulů, které bude studovat.



Po šestnáctihodinové cestě letadlem dokázal vyjmenovat pouze dva moduly. Byl také dotázán na název zkušebního orgánu, který mu udělil kvalifikaci, ale ten neznal. To a skutečnost, že dopis z jeho banky v Nepálu obsahoval jednu pravopisnou chybu, vedlo příslušníky pohraniční stráže k závěru, že není skutečným studentem a že má o studium "malý zájem".



Khadka byl následně převezen do střediska pro deportaci imigrantů ve Skotsku a bylo mu sděleno, že bude z Británie vyhoštěn. I poté, co imigračním úředníkům přijímací kancelář univerzity poskytla dokumenty prokazující, že student místo v kurzu, a potvrdila, že zaplatil kurzovné, jak tvrdil, byl vězněn dalších 10 dní.



Ministerstvo vnitra ho nakonec propustilo a dalo mu omluvný dopis, v němž uvedlo, že jeho případ "pečlivě přezkoumalo" a že došlo k chybě. Než si však úřad chybu uvědomil, Khadka už nestihl uzávěrku pro zápis na univerzitu. Když se 24. října dostavil do univerzitního kampusu v Yorku, bylo mu sděleno, že je týden po termínu pozdního zápisu a že mu bylo odebráno sponzorství, takže se bude muset vrátit ke studiu až příští rok. Octl se ve vážné situaci, protože si půjčil tisíce liber na letenky, poplatky a nákladů na přestěhování a hrozí mu, že se vrátí domů s dluhy, aniž by měl jasnou možnost, jak zůstat ve Spojeném království.



"Zacházeli se mnou jako se zločincem, ale já jsem nic špatného neudělal. Nechápal jsem, proč mě zadrželi. Uváděli mi spoustu důvodů, ale já jsem dokázal vysvětlit každý důvod, který mi uvedli," řekl Khadka. "Ukázal jsem jim své doklady a oni dokonce volali na mou univerzitu. Měl jsem všechny dokumenty, ale nevěřili mi. Bude to mít velký dopad na mou budoucnost."



Zkušenost se zadržením, hrozbou deportace a zablokováním studia byla pro Khadku, který měl být prvním z rodiny, kdo studuje v zahraničí, traumatizující. Říká, že každou noc ve vazbě proplakal, když čekal, až se dozví svůj osud.



Nabídka studovat pohostinství a cestovní ruch na York St John University pro něj byla příležitostí, jak změnit budoucnost své rodiny. Doufal, že se po dokončení studia, na které získal částečné stipendium ve výši 13 000 liber ročně, vrátí do Nepálu a bude pracovat v rostoucím turistickém průmyslu.



V den jeho odletu z Nepálu, 11. října, se na letišti v Káthmándú sešla jeho rodina a přátelé, dali mu oranžovou šálu pro štěstí a s hrdým úsměvem pózovali na fotografiích po jeho boku. Na Facebooku mu přátelé a příbuzní poslali desítky vzkazů s přáním šťastného letu, které byly posety zamilovanými srdíčky a emotikonami letadla.



Poté, co mu britské imigrační úřady zablokovaly možnost nastoupit ke studiu, kamarádům a přibuzným nejprve nedokázal říct, co se stalo. "Byl jsem tak nadšený, že budu studovat ve Velké Británii. Nejdřív jsem jim lhal, protože jsem nechtěl, aby se o mě báli," řekl.



Vyvolává to také otázky, proč byl vůbec zadržen, a přispěje to k obavám ze stále nepřátelštějšího zacházení Británie se zahraničními studenty. Přichází to uprostřed zpráv, že vláda hodlá omezit počty přistěhovalců snížením počtu zahraničních studentů, což Národní unie studentů označila za "nesmírně krutý" plán.



Fizza Qureshi, výkonný ředitel organizace Migrants' Rights Network, označil tento případ za "skutečně otřesnou situaci", která ukazuje, jak je "politika nepřátelského prostředí zakořeněna ve vzdělávacím systému".



Aktivistická skupina Unis Resist Border Controls (Univerzity vzdorují uzavření hranic) uvedla, že poskytla podporu několika studentům, kteří byli na hranicích podrobeni "tvrdým imigračním výslechům.



A tato šikana je ještě výraznější, pokud jste rasově odlišní nebo pocházíte ze zemí globálního jihu," uvedl mluvčí skupiny.









Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Jiný student, který minulý měsíc přicestoval do Spojeného království, uvedl, že i on byl na letišti vyslýchán. "Úředník se mě nejprve ptal na údaje o mé univerzitě a poté se většina otázek týkala mých financí, přestože jsem při žádosti o vízum předložil všechny finanční doklady," řekl. "Kromě nás tam bylo několik pákistánských studentů, kteří byli drženi na odděleném místě, protože nebyli schopni ukázat v mobilní aplikaci, kolik mají peněz na bankovním účtu v mobilní aplikaci. Bůh ví, co se s nimi stalo."Kromě žádosti, aby Khadka uvedl moduly svého kurzu, ho imigrační úředníci obvinili z toho, že má falešné dokumenty, a jako důkaz uvedli pravopisnou chybu v dopise z jeho banky v Nepálu a dodali, že je "nepředstavitelné", že by taková "prestižní finanční instituce" vydala dokumenty "tak špatné kvality". Téměř ihned poté se v samotném dopise od pohraniční služby objevilo několik pravopisných chyb. "Máte liittle [sic] znalosti o Vašem porposed [sic] kurzu, a proto jsem dospěl k závěru, že o něj máte malý nebo žádný zájem," píše se v něm a chybně se v dopise píší slova "little" a "proposed".Kromě imigračním úředníkům vadila nesrovnalost ohledně částky, kterou Khadka zaplatil. Zatímco on sám uvedl, že před svým příjezdem zaplatil 9 250 liber, v dopise od pohraniční stráže se uvádí, že přijímací kancelář univerzity tvrdila, že zaplatil pouze 6 616 liber. Mluvčí York St John University popřela, že by imigračním úředníkům byly poskytnuty nesprávné informace, a uvedla, že univerzita poskytla "standardní odpověď" na otázky, zda Khadka zaplatil 50 % poplatku za první ročník, což je minimální částka nutná k zajištění místa.Následně dodala dokumenty potvrzující Khadkův účet, ale uvedla, že i po jejich zaslání byl zadržen na dalších 10 dní.Na otázku, proč univerzita za výjimečných okolností nedržela Khadkovi volné místo, mluvčí uvedla, že 17. října měla povinnost nahlásit vládě všechny nezapsané studenty. "K tomuto datu byl Sulav stále zadržován ve vazebním zařízení a my jsme pochopili, že byl vrácen do Nepálu," řekla. Dodala, že pozdní zahájení kurzu "není v zájmu studenta".V e-mailu zaslaném Khadkovi poté, co ji požádal o pomoc, univerzita uvedla, že nemůže rozhodnutí změnit, a doporučila mu, aby se "brzy vrátil do Nepálu", aby se "nevystavil riziku ilgálního pobytu v Británii, až vám bude vízum zkráceno". Nabídla mu také, že zaplatí poplatky za žádost o vízum na září 2023. Univerzita také uvedla, že od té doby nabídla pomoc s úhradou cestovních nákladů a dočasného ubytování a také vrácení poplatků za studium, ale Khadka to zatím nepřijal.Ministerstvu vnitra byly položeny podrobné otázky týkající se Khadkova případu, ale neodpovědělo na ně s tím, že se nevyjadřuje k jednotlivým případům. Mluvčí uvedl: "Máme klíčovou úlohu při zajišťování bezpečnosti Spojeného království a jeho občanů. Prioritou pohraniční stráže je udržet bezpečnou hranici a v oblasti bezpečnosti nebudeme dělat žádné kompromisy." Když list Observer poukázal na to, že Khadka nikdy nepředstavoval bezpečnostní hrozbu, mluvčí uvedl: "Děkujeme za vaše otázky, nicméně toto je naše prohlášení."