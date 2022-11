Nejvyšší soud USA umožnil Kongresu nahlédnout do Trumpových daňových přiznání

23. 11. 2022

čas čtení 4 minuty





Nařízení ukončilo tříletý boj výboru o získání přiznání, která bývalý prezident dlouho odmítal zveřejnit

Nařízení představuje Trumpovu druhou prohru u Nejvyššího soudu během několika měsíců a třetí v tomto roce.



Nejvyšší soud USA umožní kongresovému výboru získat kopie daňových přiznání Donalda Trumpa, čímž ukončí tříletý boj demokraty vedeného orgánu o nahlédnutí do dokumentů, které bývalý prezident od své první kandidatury do Bílého domu neslavně odmítal vydat.



Byla to druhá Trumpova prohra u nejvyššího soudu během několika měsíců a třetí v tomto roce.



V říjnu soud odmítl vstoupit do právního boje kolem prohlídky Trumpova floridského sídla, při níž FBI objevila tajné dokumenty.



V lednu soud odmítl zabránit Národnímu archivu, aby předal dokumenty zvláštnímu sněmovnímu panelu vyšetřujícímu vzpouru v Kapitolu 6. ledna 2021, kterou vyvolali extremističtí příznivci tehdejšího prezidenta Trumpa, kteří se snažili zabránit potvrzení vítězství Joea Bidena nad Trumpem ve volbách v roce 2020. Soudce Clarence Thomas byl jediným hlasem v Trumpův prospěch.



Ve sporu o jeho daňová přiznání odmítlo ministerstvo financí poskytnout záznamy v době Trumpova prezidentství. Bidenova administrativa však uvedla, že federální zákony jasně říkají, že výbor má právo prozkoumat přiznání jakéhokoli daňového poplatníka, tedy i prezidenta.



Soudy nižší instance se shodly na tom, že výbor má širokou pravomoc získat daňová přiznání, a odmítly Trumpovo tvrzení, že překračuje své pravomoci a chce dokumenty pouze proto, aby mohly být zveřejněny.



Předseda nejvyššího soudu John Roberts 1. listopadu nařídil dočasné zastavení záležitosti, aby soud mohl zvážit právní otázky vznesené Trumpovými právníky a protiargumenty administrativy a Sněmovny reprezentantů.



O něco více než tři týdny později soud Robertsův příkaz zrušil.





V úterý neprojevil žádný soudce Nejvyššího soudu s příkazem nesouhlas. Výbor Sněmovny reprezentantů pro metody a prostředky si v roce 2019 vyžádal Trumpova daňová přiznání na základě federálního zákona s tím, že jsou součástí jejich vyšetřování, zda Trump dodržuje pravidla auditu finančního úřadu.



Trump od té doby proti tomu bojuje u soudu.



Ministerstvo financí má nyní povolení předat dokumenty výboru pro metody a prostředky, ale není jasné, čeho budou demokraté ve výboru schopni dosáhnout během několika týdnů, které letos zbývají do konce kongresové činnosti.



Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády obhajovalo rozhodnutí tehdejšího ministra financí Stevena Mnuchina daňová přiznání Kongresu nezveřejnit. Mnuchin argumentoval tím, že dokumenty mohl zadržet, protože dospěl k závěru, že o ně demokraté usilují ze stranických důvodů. Následovala žaloba.



Po Bidenově nástupu do funkce výbor žádost obnovil a požadoval Trumpova daňová přiznání a další informace z let 2015 až 2020. Bílý dům zaujal stanovisko, že žádost je oprávněná a že ministerstvo financí nemá jinou možnost než jí vyhovět.





Trump se poté pokusil předávání zastavit u soudu. Poté manhattanský okresní prokurátor Cyrus Vance mladší získal kopie Trumpových osobních a obchodních daňových záznamů v rámci trestního vyšetřování.



I tento případ se dostal k Nejvyššímu soudu, který odmítl Trumpův argument, že má jako prezident širokou imunitu.



V roce 2020 deník New York Times zveřejnil usvědčující informace o Trumpově majetku a daních poté, co získal daňové informace o tehdejším prezidentovi za dvacet let zpátky.





Dokumenty ukázaly Trumpovy chronické podnikatelské ztráty a skutečnost, že Trump neplatil téměř žádnou federální daň z příjmu, ale dosud nečelil žádným přesvědčivým právním důsledkům a chlubil se, že zvyk vyhýbat se placení daní "mě dělá chytrým".



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

