Proč Česko nedokáže účinně bojovat s proruskou propagandou

23. 11. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Není možno postihovat šíření proruských výmyslů a nesmyslů, jestliže je běžně šíří europoslanec hlavní vládní strany - buď proto, že je omezený a vůbec nerozumí tomu, co píše (plauzibilní, jako u řady jiných témat), nebo z čiré nenávisti k Evropské unii a ekologické politice - případně z obou důvodů současně.



Němečtí politici, včetně některých bývalých hlavních proponentů spolupráce s Ruskem, už přiznali, že politika zvyšování závislosti na ruském plynu - prosazená mimo jiné v důsledku tlaku plynařské lobby a také v rámci naivního přístupu "sbližování prostřednictvím obchodu" - byla od počátku chybná.

Není pochyb o tom, že si Kreml nejméně rok dopředu omezováním dodávek a vyprazdňováním plynových zásobníků v Evropě chystal půdu k nátlaku na evropské země v souvislosti s připravovanou pokračovací invazí. Dnes už to vidí i ti, kdo do poslední chvíle vidět odmítali. - Tedy kromě Jana Zahradila.

Kreml měl přitom "natrénováno". Po první invazi v roce 2014 se za své imperiální choutky dočkal odměny v podobě dalšího posílení energetického obchodu s Německem (ale také, z hlediska našeho národního trhu ještě daleko významněji, s Českem) a tak se docela pochopitelně domníval, že i tentokrát věc proběhne v zásadě obdobně. Imperiální vojáci vpadnou na Ukrajinu, za tři dny obsadí Kyjiv, svrhnou "nacistickou" vládu a instalují proruský loutkový režim. Evropě Moskva přiškrtí kohouty - a ta v obavě, že při vysokých cenách plynu a jeho celkovém nedostatku bude v zimě 2022/2023 mrznout, znemožní přísný společný postup Západu proti agresorovi.

Kdyby na klíčových místech v Evropské unii seděly postavy s kulturním a politickým přehledem formátu Jana Zahradila, kalkulace ruského diktátora ohledně využití energetických dodávek jako zbraně (k níž poskytuje hlavní vodítka už Putinova disertace z 90. let) by samozřejmě uspěla. Jestliže v politice působí lidé, kteří si z čiré nenávisti vůči Bruselu neuvědomí, do jaké míry jsou vydíráni cizí nepřátelskou mocností, dokonce ani poté, kdy už to je kolem jasné doslova všem, pak je samozřejmě jejich politika zcela dezorientovaná a dysfunkční.

Pro vnějšího pozorovatele pak Zahradilovo působení skýtá nejpravděpodobnější vysvětlení odmítavého postoje celé ODS k důrazným postihům šíření proruské propagandy, které navrhují ostatní vládní strany.

Zahradilovské křídlo strany je patrně příliš vlivné na to, aby pro premiéra Fialu vůbec připadalo v úvahu přistřihnout křídla dezinformačnímu plácání v Parlamentních listech a na sociálních sítích.

A tam, kde je EU považována za hlavního a trvalého nepřítele, zatímco Rusko "pouze" za "dočasného" protivníka, který je prostřednictvím ideologie "národního konzervatismu" s vámi vlastně ideově spřízněn, bude vždy panovat naprostá slepota ve vztahu k imperialistickým plánům Kremlu - dokonce i ve chvíli, kdy je konečně prokoukli i jinak nepříliš bystří zahraniční politici.

