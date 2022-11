Každá společenská transformace v Rusku "zabraňuje té následující"

23. 11. 2022

čas čtení 1 minuta

Rusko trpí řadou známých "prokletí", mimo jiné včetně velikosti, stavu silnic a obrovských zásob přírodních zdrojů. Ale to, které je obecně neznámé, může být nejzávažnější: Každá transformace, kterou Rusko prošlo, ještě více ztížila tu další, píše Jegor Jeršov. Rusko trpí řadou známých "prokletí", mimo jiné včetně velikosti, stavu silnic a obrovských zásob přírodních zdrojů. Ale to, které je obecně neznámé, může být nejzávažnější: Každá transformace, kterou Rusko prošlo, ještě více ztížila tu další,

Je to vidět na historii posledních tří set let - a tato kletba pravděpodobně zůstane v platnosti. Další překročení hranic směrem za Putinův systém bude ještě obtížnější, protože vše, co Rusko pod jeho vedením prošlo tomu předem zabraňuje.

Modernizace za cara Petra I. od sebe fakticky úplně oddělila horní a spodní část společnosti, což extrémně znesnadnilo vytvoření masové společnosti a účinně zaručilo, že křivdy níže postavených nebudou elitami brány vážně, ale povedou k radikalizaci společnosti a zničení všeho.

Bolševici sice vytvořili masovou společnost, ale podkopali její možnosti přílišnou centralizací a militarizací, politikami, které na konci sovětských časů extrémně ztěžovaly vytvoření konzumní společnosti. Reformy z počátku 90. let, které vedly ke konzumní společnosti, tak ale učinily způsoby, které téměř znemožňovaly vytvoření informační společnosti.

Mnozí z Putinovy ​​elity existenci tohoto nedostatku odmítají, ale už dlouho nezvládnou v tom pokračovat. Každý vidí, co to znamená, když ruská armáda používá zastaralou komunikační technologii, zatímco ukrajinské ozbrojené síly používají internet a satelity. Není nic k divení na tom, kdo vyhrává.

Zdroj v ruštině: ZDE

0