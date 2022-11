23. 11. 2022

Prostějov v lesíku za městem záslužně zničil bagrem několika lidem jediný bydlení, co měli. Pěkně před zimou, to dává smysl.



Ptáte se, kdo v Prostějově vládne? Ano, hádáte správně, je to koalice @ODScz a ANO, které si díky své asociálnosti tak dobře rozumějí na tolika radnicích. pic.twitter.com/R4GCnVTwVl