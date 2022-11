Ruská agrese na Ukrajině: Rusko pálí mrtvoly Ukrajinců na skládkách

22. 11. 2022

čas čtení 7 minut





- Výpadky elektřiny na Ukrajině mohou trvat až do března 2023



Ukrajinci budou s největší pravděpodobností žít s výpadky elektřiny nejméně do konce března, uvedl v pondělí šéf jednoho z hlavních poskytovatelů energie, zatímco vláda zahájila bezplatnou evakuaci obyvatel Chersonu do jiných regionů.



Polovina ukrajinské energetické infrastruktury byla poškozena ruskými útoky, uvedl prezident Volodymyr Zelenskij, a miliony lidí tak s příchodem zimy a poklesem teplot pod bod mrazu zůstávají bez elektřiny a vody.



Sergej Kovalenko, šéf hlavního soukromého dodavatele energie pro Kyjev YASNO, uvedl, že pracovníci spěchají s dokončením oprav před příchodem zimních mrazů.



"Chtěl bych, aby to všichni pochopili," Kovalenko uvedl v příspěvku na své stránce na Facebooku: "Ukrajinci budou s největší pravděpodobností žít s výpadky elektřiny nejméně do konce března.



Základní scénář je takový, že pokud nedojde k novým útokům na energetickou síť, pak by za současných podmínek výroby elektřiny mohl být deficit energie rovnoměrně rozložen po celé zemi. To znamená, že výpadky budou všude, ale méně trvalé.



Existují různé prognózy vývoje této situace a ty zcela závisí na útocích Ruska."



- Ruská televize opět obětí hackerského útoku: Hackeři ukázali Rusům ruské ztráty:



Russian TV channels were hacked again to show this clip that features Russian war losses pic.twitter.com/NufKK8QsEu — DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) November 22, 2022



Ukrajinci budou s největší pravděpodobností žít s výpadky elektřiny nejméně do konce března, uvedl v pondělí šéf jednoho z hlavních poskytovatelů energie, zatímco vláda zahájila bezplatnou evakuaci obyvatel Chersonu do jiných regionů.Polovina ukrajinské energetické infrastruktury byla poškozena ruskými útoky, uvedl prezident Volodymyr Zelenskij, a miliony lidí tak s příchodem zimy a poklesem teplot pod bod mrazu zůstávají bez elektřiny a vody.Sergej Kovalenko, šéf hlavního soukromého dodavatele energie pro Kyjev YASNO, uvedl, že pracovníci spěchají s dokončením oprav před příchodem zimních mrazů."Chtěl bych, aby to všichni pochopili," Kovalenko uvedl v příspěvku na své stránce na Facebooku: "Ukrajinci budou s největší pravděpodobností žít s výpadky elektřiny nejméně do konce března.Základní scénář je takový, že pokud nedojde k novým útokům na energetickou síť, pak by za současných podmínek výroby elektřiny mohl být deficit energie rovnoměrně rozložen po celé zemi. To znamená, že výpadky budou všude, ale méně trvalé.





- Ministerstvo obrany Spojeného království ve své úterní aktualizaci uvádí, že ruská a ukrajinská média informovala o útoku na ropný terminál v přístavu Novorsijsk na ruském pobřeží Černého moře 18. listopadu.









- Americké ministerstvo zahraničízaznamenává stále více důkazů o systematicky páchaných válečných zločinech



Rusové systematicky vraždí, mučí a unášejí Ukrajince. Proto by nejvyšší ruští politici měli být souzeni za válečné zločiny,, uvedla v pondělí velvyslankyně amerického ministerstva zahraničí pro globální trestní soudnictví.



Existuje stále více důkazů, že ruskou invazi na Ukrajinu "provázejí systematické válečné zločiny páchané v každém regionu, kde byly ruské síly nasazeny", uvedla velvyslankyně Beth Van Schaacková.



Důkazy z osvobozených oblastí ukazují na "úmyslné, nerozlišující a nepřiměřené" útoky proti civilnímu obyvatelstvu, týrání civilistů a válečných zajatců ve vazbě, násilný odsun nebo filtraci ukrajinských občanů - včetně dětí - do Ruska a vraždy podobné popravám a sexuální násilí, řekla novinářům.



"Když vidíme takové systematické zločiny, včetně vytvoření rozsáhlé filtrační sítě, je velmi těžké si představit, jak by tyto zločiny mohly být spáchány bez odpovědnosti nejvyšších ruských politiků," řekla.



0

451

Van Schaacková zastupuje Spojené státy v celosvětových orgánech vyšetřujících válečné zločiny a jiná zvěrstva a současnou situaci označila za "nový Norimberk", což je odkaz na procesy s válečnými zločinci, které se v tomto německém městě konaly na konci druhé světové války.Na brífinku pro novináře uvedla, že devět měsíců trvající útok Ruska na Ukrajinu vyvolal "bezprecedentní řadu iniciativ týkajících se odpovědnosti", do nichž se zapojila řada orgánů spolu s mezinárodním trestním soudem v Haagu.Tyto orgány koordinují své činnosti s cílem vypracovat priority a přístupy "v rámci všech dostupných jurisdikčních základen", uvedla.Van Schaacková odmítla konkrétně říci, zda by ruský prezident Vladimir Putin mohl být stíhán za válečné zločiny na Ukrajině.Uvedla však, že prokurátoři budou "sledovat důkazy tam, kam povedou".Podle mezinárodního práva doktrína nadřízené odpovědnosti umožňuje, aby stíhání "šlo až nahoru v řetězci velení", řekla.Řekla také, že činitelé zabývající se právy pečlivě zkoumají video, které se objevilo o víkendu a které naznačuje, že ukrajinští vojáci mohli zabít ruské válečné zajatce.Obyvatelům těchto dvou jižních regionů bylo doporučeno, aby se přestěhovali do bezpečnějších oblastí v centrální a západní části země, a to v obavách, že škody na infrastruktuře způsobené válkou jsou příliš velké na to, aby lidé mohli vydržet zimu.Jurij Sak, poradce ukrajinského ministra obrany, oponoval, že ostřelování Záporožské elektrárny je ruskou taktikou, jejímž cílem je přerušit dodávky energie a "zmrazit Ukrajince". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij apeloval na členy NATO, aby zaručili ochranu jaderných elektráren jeho země před "ruskou sabotáží".Jaderný dozor OSN měl v pondělí provést hodnocení Záporožské elektrárny. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že síly, které stojí za jejím ostřelováním, si "zahrávají s ohněm" a takové útoky hrozí velkou katastrofou.Regionální ředitel WHO pro Evropu Dr. Hans Henri P. Kluge vyzval k vytvoření "humanitárního zdravotnického koridoru" do všech oblastí Ukrajiny nově dobytých Kyjevem, jakož i do oblastí obsazených ruskými silami.Uvedla, že ruské síly "zřídily pseudoprávní orgány" ve vazebních věznicích a na policejní stanici předtím, než se vojska z tohoto jihoukrajinského města stáhla.Obyvatelé a dělníci na místě sdělili, že viděli, jak na místo přijíždějí ruská otevřená nákladní auta s černými pytli, které byly následně zapáleny a naplnily vzduch velkým oblakem kouře a zápachem hořícího masa.uvedla koncem minulého týdne státní tisková agentura Tass.i.Premiérka Jacinda Ardern uvedla, že vláda souhlasila s žádostí ukrajinského velvyslanectví se sídlem v Canbeře, které slouží oběma zemím."Žádost byla vznesena. Ráda jí vyhovím," řekla a dodala, že nalezení času bude na parlamentním výboru. Oslovení se pravděpodobně uskuteční v posledním týdnu jednacího roku, který začíná 13. prosince.Zelenskij předal Ardernovou pozvání k návštěvě Kyjeva, které však zatím nevyužila. Ministr obrany Peeni Henare však minulý víkend podnikl desetihodinovou cestu do ukrajinského hlavního města.Nový Zéland poskytl na podporu ukrajinského odporu proti ruské invazi pomoc ve výši desítek milionů dolarů, daroval vojenské vybavení a uvalil sankce namířené proti ruským elitám a obchodu.Zdroj v angličtině ZDE