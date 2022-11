Efekt Elona Muska: dosáhli jsme hranice příšerných šéfů?

18. 11. 2022

Miliardář a majitel Twitteru si možná myslí, že mu jeho taktika zanechá oddané zaměstnance. Důkazy naznačují opak





Pokud jste ve čtvrtek procházeli kolem sídla Twitteru v San Francisku, mohli jste vidět proud urážek promítaných na bok této budovy: "Elon Musk: průměrný muž-dítě, rozmazlenec na kvadrát, malicherný rasista, megaloman ...". Uvnitř zaměstnanci obdrželi vzkaz, v němž byli vyzváni, aby podepsali závazek pracovat "dlouhé hodiny s vysokou intenzitou", nebo opustí své zaměstnání. Stalo se tak v návaznosti na rozsáhlé propouštění a celofiremní e-mail odeslaný o půl třetí ráno, v němž se prohlašovalo, že "je velká šance, že Twitter nepřežije nadcházející ekonomický pokles", píše André Spicer, profesor zabývající se chováním v organizacícha na University of London.



Muskův neomalený přístup k řízení lidí je dlouhodobě zdokumentován. Vezměme si například obvinění týkající se jeho chování ve společnosti Tesla, kde údajně křičel na jednoho inženýra: "Jsi zasranej idiot! ... Vypadni a už se nevracej!", jak uvádí Wired. Jiní kolegové časopisu řekli, že veřejně ponižoval lidi a že zaměstnanci byli odrazováni od chození příliš blízko jeho stolu, protože měl sklony k "nepředvídatelným záchvatům zuřivosti". "Křičel, že nevím, co dělám, že jsem idiot, že nikdy nepracoval s někým tak neschopným," řekla časopisu o svém vyhazovu jedna z bývalých zaměstnankyň.



Ačkoli to zní bizarně, tento druh chování na pracovišti není tak neobvyklý, jak by se mohlo zdát. Podle průzkumu kolegyně Amandy Goodallové spadá v Evropě do kategorie "špatných šéfů" asi 13 % manažerů. Jedná se o lidi, kteří neposkytují zpětnou vazbu, chovají se neuctivě, nechválí a neuznávají, stojí v cestě plnění pracovních úkolů, podkopávají individuální rozvoj, brání týmům v efektivní práci a neposkytují zaměstnancům pomoc a podporu, kterou potřebují.



Průzkumy ukázaly, že mnoho šéfů, kteří zneužívají své postavení, si ve skutečnosti myslí, že jejich taktika silné ruky slouží vyššímu dobru - Musk se jistě domnívá, že jeho zaměstnanci musí pracovat dlouho, pokud chtějí dosáhnout velkých věcí. Výzkumy opakovaně zjistily, že to nefunguje: lidé pracující pro špatné nebo zneužívající šéfy bývají méně produktivní a mají horší duševní i fyzické zdraví.



Zdá se, že se mění naše ochota snášet hrozné šéfy - ať už jen špatné při práci, nebo skutečně terorizující. Po Muskově ultimátu z tohoto týdne prý dávají výpověď stovky zaměstnanců Twitteru. Na celém americkém trhu práce poradenská společnost McKinsey odhaduje, že až 40 % zaměstnanců Twitteru plánuje odtamtud odejít. Částečné vysvětlení poskytuje ekonomická stránka pracovního trhu: často zůstáváme u terorizujících nadřízených, když máme jen málo jiných možností, a po pandemii prochází trh práce zdravým obdobím. (Nedávná studie skupiny ekonomů naopak zjistila, že když se trh práce zhorší, "nepřátelské" přístupy k vedení ve firmě jsou častější, protože šéfové se méně starají o udržení zaměstnanců).



Mnoho lidí samozřejmě zůstává i přes špatného šéfa - a důvody, proč nedávají Muskovi a budoucnosti Twitteru příliš nadějí.



Někteří lidé pracující pod špatným nadřízeným se stávají obětí toho, čemu psychologové říkají "naučená bezmoc". Když lidé čelí obtížným okolnostem, zpočátku se snaží uniknout nebo se bránit, ale časem začnou zneužívání považovat za normální. Mají stále větší pocit, že nemohou nic změnit, a stávají se stále pasivnějšími. To znamená, že propásnou příležitosti ke změně, i když je to možné.



Dalším důvodem, proč lidé neodcházejí od špatných šéfů, je, že se s nimi začnou ztotožňovat. Jedná se o jakýsi stockholmský syndrom na pracovišti, kdy lidé začnou ke svým zneužívajícím šéfům vzhlížet a dokonce se podle nich modelovat.



Posledním důvodem, proč někteří lidé pracující pro zneužívající šéfy zůstávají, je to, že oni sami vykazují známky psychopatie. Jedna studie dochází k závěru, že výhodou, kterou průměrný organizační psychopat má, je to, že "má přístup k větším psychickým zdrojům než jeho kolegové pod zneužívajícím dohledem".





Musk si možná myslí, že navzdory masivnímu odchodu lidí mnoho jeho nejlepších zaměstnanců pravděpodobně zůstane. Soudě podle výzkumů na toto téma je pravděpodobné, že mnoho lidí, kteří nebyli propuštěni, odejdou. Ti, kteří zůstanou, budou pravděpodobně méně produktivní, méně zdraví, pasivnější, budou Muska více obdivovat a pravděpodobně budou sami trochu psychopatičtí. Dny špatných šéfů jsou možná sečteny.







