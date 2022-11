Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij: Rusko v neděli provedlo 400 úderů, OSN bude dělat inspekci v Záporožské elektrárně

21. 11. 2022

Účelem prudkého nárůstu raketových úderů je vyčerpat zásoby protivzdušné obrany Kyjeva, míní představitel Pentagonu; šéf MAAE vyzývá k příměří, ostřelování se přiblížilo na pouhé metry od jaderné elektrárny



- Rusko provedlo téměř 400 úderů na východě Ukrajiny, říká Zelenskij



Ruské síly v neděli podnikly na východě Ukrajiny téměř 400 úderů v rámci dělostřelecké kampaně, uvedl v nedělním večerním projevu prezident Volodymyr Zelenskij.



Nejprudší boje se stejně jako dříve odehrávají v Doněcké oblasti. Ačkoli je dnes útoků méně kvůli zhoršení počasí, počet příležitostí k ruskému ostřelování zůstává bohužel extrémně vysoký.



Rusko po stažení z jižního Chersonu přesunulo vojska k posílení pozic ve východní Doněcké a Luhanské oblasti.



S odkazem na ukrajinské pozice na jihu Zelenskij uvedl, že kyjevské síly "drží linii, důsledně a velmi systematicky ničí potenciál okupantů".



Ruský nárůst raketových úderů na Ukrajině má částečně za cíl vyčerpat zásoby protivzdušné obrany Kyjeva a dosáhnout nadvlády na obloze, uvedl v sobotu vysoký představitel Pentagonu.

- Italská vláda požádá parlament o přijetí nového zákona o vojenských a civilních dodávkách na Ukrajinu v průběhu roku 2023, uvedl v rozhovoru ministr obrany Guido Crosetto.



Římská vláda může posílat pomoc Ukrajině, aniž by pokaždé žádala o souhlas parlamentu, na základě dekretu, jehož platnost vyprší na konci roku.



"Ministerstvo [obrany] v nejbližší době navrhne obnovení stejného opatření a prodloužení jeho platnosti na celý rok 2023," uvedl Crosetto pro deník Il Foglio.



Crosetto uvedl, že Itálie bude pokračovat v dodávkách zbraní, jak to dělala v minulosti, "v termínech a způsoby, na kterých se dohodneme s našimi atlantickými spojenci a s Kyjevem".



Crosetto je členem strany Bratři Itálie, pravicové strany nové italské premiérky Giorgie Meloniové, která je věrnou stoupenkyní Ukrajiny.



Podle představitelů města bylo v noci na pondělí ruským ostřelováním zasaženo jihoukrajinské město Nikopol.





Ostřelování zasáhlo obytnou čtvrť a zranilo 78letého muže, uvedl podle listu Kyiv Independent gubernátor města Valentyn Rezničenko.





Another night Russian attack on the Dnipropetrovsk region. 60 shells from Grad rocket launchers and heavy artillery. A 78-year-old man was injured. pic.twitter.com/KiXL3lOnuT — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2022





- Rusko formuje obranné pozice v okolí Svatova v Luhansku





Ochránci lidských práv se domnívají, že toto video bylo natočeno "pro výstrahu ostatním".







Zdroj v angličtině ZDE

bilizovat.Moldavsko, které leží mezi Ukrajinou a Rumunskem, pociťuje dopady rostoucích cen potravin a energií a také příliv tisíců uprchlíků, kteří přicházejí do země s přibližně 2,5 milionu obyvatel. Předpokládá se, že Moldavsko přijalo více uprchlíků na hlavu než kterákoli jiná země.Moldavsko, které je do značné míry závislé na dodávkách energie z Ruska, čelí dalším potížím s příchodem zimy a s Moskvou, která snížila dodávky zemního plynu asi o 40 %, což poškodilo jeho schopnost dodávat obyvatelstvu dostatek elektřiny."Moldavsko je přímo zasaženo, protože je závislé na ruských dodávkách energie a je zemí, která má část svého území pod kontrolou ruských vojáků, takže je obzvláště zranitelné," řekl francouzský diplomat novinářům na brífinku.Pomoc by byla použita na podporu moldavského rozpočtu a dodávek elektřiny a také na náklady spojené s přijetím tisíců ukrajinských uprchlíků.Podle britského ministerstva obrany budují ruské síly kolem sektoru Svatove v Luhanské oblasti na severovýchodě Ukrajiny obranné pozice částečně obsazené špatně vycvičenými mobilizovanými záložníky.Vzhledem k tomu, že jihozápadní frontová linie Ruska je nyní snadněji bránitelná podél východního břehu řeky Dněpr, je sektor Svatove nyní pravděpodobně zranitelnějším operačním křídlem ruských sil, uvádí se v nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb.Jaderný dozor OSN provede v pondělí hodnocení jaderné elektrárny v Záporoží poté, co byla o víkendu více než desetkrát ostřelována.Výbuchy poškodily budovy a zařízení, žádný z nich však nebyl "kritický" pro jadernou bezpečnost a zabezpečení, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii.Její šéf Rafael Grossi uvedl, že síly, které stojí za ostřelováním, si "zahrávají s ohněm", a dodal, že "to musí okamžitě přestat".V prohlášení, které MAAE zveřejnila v neděli pozdě večer, se uvádí:Opakované ostřelování areálu ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) včera večer a dnes ráno poškodilo budovy, systémy a zařízení, přičemž některé z výbuchů se odehrály v blízkosti reaktorů."Agentura uvedla, že elektrárna byla zasažena "více než tuctem výbuchů během 40 minut", ačkoli úroveň radiace v místě zůstává normální a nejsou hlášeny žádné oběti.Vnější zdroje napájení ZNPP, které byly během konfliktu několikrát vyřazeny z provozu, rovněž nebyly zasaženy.Podle expertů MAAE správa areálu ohlásila poškození na několika místech, včetně budovy pro skladování radioaktivního odpadu a skladování, sprinklerových systémů chladicího jezírka, elektrického kabelu k jednomu z reaktorů, nádrží na kondenzát a mostu mezi dalším reaktorem a jeho pomocnými budovami.Rafael Grossi dodal:Přestože nedošlo k přímému zásahu do klíčových systémů jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, ostřelování se k nim nebezpečně přiblížilo. Mluvíme o metrech, ne o kilometrech. Ať už ostřeluje Záporožskou jadernou elektrárnu kdokoli, podstupuje obrovské riziko a hazarduje s životy mnoha lidí."Tým expertů MAAE plánuje v pondělí provést hodnocení dopadů ostřelování na areál.Ostřelování Záporoží je zahráváním si s ohněm, říká šéf jaderné sekce OSN v souvislosti s hlášením výbuchůco se v zemi minulý týden zřítila zbloudilá raketa, uvedla ministryně obrany Christine Lambrechtová. "Nabídli jsme Polsku podporu při zabezpečení vzdušného prostoru - našimi stíhačkami Eurofighter a systémy protivzdušné obrany Patriot," řekla Lambrechtová novinám Rheinische Post a General Anzeiger. Pozemní systémy protivzdušné obrany, jako je Patriot společnosti Raytheon, jsou konstruovány tak, aby zachycovaly přilétající rakety.. Komisařka ukrajinského parlamentu pro lidská práva v neděli reagovala na videa, která se tento týden rozšířila na ruských sociálních sítích a která údajně ukazují těla ruských vojáků zabitých poté, co se vzdali ukrajinským jednotkám. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uvedl, že "fragmenty" z videa ukazují, že Rusové "pomocí zinscenovaného vzdání se ... spáchali válečný zločin tím, že zahájili palbu na ukrajinské ozbrojené síly". To znamená, že vojáky "nelze považovat za válečné zajatce", uvedl. Mluvčí OSN agentuře AFP sdělil, že OSN "o videozáznamech ví" a "zabývá se jimi".Mychajlo Podoljak uvedl, že pokusy Západu vyzývat Ukrajinu k jednání s Moskvou jsou "bizarní" vzhledem k řadě významných vojenských vítězství Kyjeva. Dodal, že by to znamenalo, že země, "která získává zpět svá území, musí kapitulovat před zemí, která prohrává". Tyto komentáře přišly po nedávných zprávách amerických médií, že někteří vysocí představitelé začínají Ukrajinu vybízet, aby zvážila jednání.Před obchodem ATB, který ve městě funguje nepřetržitě, se v neděli tvořily fronty lidí, když vítal zákazníky zpět. Cherson zůstává bez elektřiny, tekoucí vody a topení, ale obyvatelé našli úlevu v tom, že si mohli koupit ukrajinské nakládané okurky, knedlíky, křen a další oblíbené potraviny.V rozhovoru pro televizi TV5 Monde na okraj konference frankofonních zemí v Tunisku francouzský prezident uvedl, že existuje "predátorský projekt", který do afrických zemí tlačí dezinformace a který je "politickým projektem financovaným Ruskem, někdy i jinými". Macron uvedl: "Řada mocností, které chtějí rozšířit svůj vliv v Africe, to dělá proto, aby poškodila Francii, poškodila její jazyk, zasévala pochybnosti, ale především sledovala určité zájmy.""Ruské obranné i útočné schopnosti jsou i nadále omezovány vážným nedostatkem munice a kvalifikovaného personálu," dodává zprávaVideo ukazuje dva muže - každý z nich je oblečen ve vojenské uniformě - vyzvané, aby se dostavili před svého velitele.Podle nezávislé ruské zpravodajské stanice Meduza se sídlem v zahraničí, která video zveřejněné v neděli na kanálu Telegram vojenského ombudsmana sdílela, k incidentu došlo v ruské Belgorodské oblasti.Vyšetřovatel informuje vojíny, že dne 16. listopadu bylo proti nim zahájeno trestní řízení pro nesplnění příkazu (část 2.1 článku 332 trestního zákoníku Ruské federace). Z tohoto článku vyplývá trest v podobě odnětí svobody na dobu dvou až tří let. Konvoj pak vojáky zadrží."