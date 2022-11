Putinův režim jde za hranice utahování šroubů

21. 11. 2022

Od té doby, co se Putin v roce 2000 dostal k moci, se pravidelně věnuje utahování šroubů Rusům, čímž plošně zvyšuje represe. Nyní ale udělal další krok tímto směrem, když napnul to, co nazývá "obruče", které drží Rusko pohromadě, napsala Darja Kozlová. Od té doby, co se Putin v roce 2000 dostal k moci, se pravidelně věnuje utahování šroubů Rusům, čímž plošně zvyšuje represe. Nyní ale udělal další krok tímto směrem, když napnul to, co nazývá "obruče", které drží Rusko pohromadě,

Takové kroky, které, jak se zdá, odrážejí nervozitu Kremlu ohledně stavu ruské společnosti tváří v tvář porážkám na Ukrajině, nyní přicházejí tak rychlým tempem, že lze prostě vyjmenovat sedm opatření, která se objevila za jediný týden.

První z těchto kroků zahrnuje návrh předložený Dumě, který rozšiřuje seznam trestných činů, za něž mohou být lidé zbaveni ruského občanství. Valentina Čupiková, obránkyně práv migrantů, říká, že je to celé o tom, postavit Rusy proti imigrantům, aby odvrátili pozornost od porážek na Ukrajině.

Vzhledem k porážkám Moskvy na Ukrajině chce režim přesunout pozornost od nepřátel v zahraničí k nepřátelům doma, říká; a imigranti jsou snadným cílem. Úřady se snaží vykreslit "imigranty neslovanského vzhledu" jako velmi špatné lidi, kteří si nárokují ruské občanství, aby získali výhody, aniž by platili daně nebo sloužili v ruské armádě.

Druhým krokem bylo oznámení ministerstva spravedlnosti, že od 1. prosince zveřejní osobní údaje všech osob uváděných jako zahraniční agenti. Aktivisté tvrdí, že to takovým lidem ztíží život a práci a může je dokonce vystavit riziku fyzického násilí ze strany těch, kdo hledají nepřátele.

Třetí zahrnuje výzvu, aby mladé ženy ve věku 15 až 18 let musely získat souhlas rodičů, než podstoupí potrat. Nejen, že to podporuje hierarchické rodiny, které Putin upřednostňuje, ale téměř jistě to zaručuje, že více takových žen bude vyhledávat nelegální potraty, čímž ohrožují sebe a své děti.

Čtvrtý je návrh v Dumě, který by usnadnil mladým lidem, kteří ještě chodí do školy, práci. Zatímco mnozí to považují za užitečný krok, který liberalizuje pravidla a pomáhá překonat nedostatek pracovních sil v Rusku, odborníci tvrdí, že to povede k tomu, že mnoho mladých lidí předčasně ukončí své vzdělání a ohrozí tak budoucnost Ruska.

Pátý krok zahrnuje návrat základní vojenské přípravy sovětského typu do škol, což je něco, co, pokud bude realizováno, zejména ve spojení s kurzy podporujícími vlastenectví, které jsou nyní zaváděny, sníží kvalitu vzdělání a ve skutečnosti bude použito ke sledování mladých mužů, takže mohou být snadněji povoláni k vojenské službě.

Šestý a sedmý krok spolu souvisí, přičemž někteří nyní volají po ní trestním stíhání namísto administrativních sankcí za to, co Moskva nazývá "propaganda LGBT", a jiní trvají na zavedení zákazu videoher, které údajně propagují homosexualitu.

Pozorovatelé říkají, že první z opatření jednoduše pokračuje v trendu, který Moskva obecněji sledovala a lze očekávat, že k němu dojde, čímž se Rusko dostává do ještě většího rozporu se zbytkem světa, pokud jde o práva homosexuálů. Ale současně tvrdí, že to druhé je nepravděpodobné vzhledem k potížím s implementací.

Zdroj v ruštině: ZDE

