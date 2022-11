Žoldáci ruské společnosti Wagner již rok vraždí a loupí v Mali

21. 11. 2022

Žoldáci přitom nedokázali účinně pomoci úřadům země v boji proti jejich protivníkům. Žoldáci přitom nedokázali účinně pomoci úřadům země v boji proti jejich protivníkům.

Projekt All Eyes On Wagner (AEOW) připravil zprávu o činnosti žoldáků Wagner PMC v Mali během prvního roku působení polovojenské jednotky v zemi. Analytici sbírali informace o zločinech ruských žoldáků z otevřených zdrojů, zpráv z médií, svědectví a zpráv o lidských právech. Včetně masakrů, znásilňování, loupeží a útoků na civilisty. Autoři ve zprávě docházejí k závěru, že wagnerovci nejenže nepomohli malijským úřadům v boji s rebely, ale ještě zhoršili bezpečnostní situaci v zemi.

Proč jsou bojovníci Wagner PMC v Mali a kdo je vede

Posledních 10 let úřady Mali bojovaly proti islamistům, kteří se zmocnili území na severu země. Od roku 2013 je v zemi seskupení francouzské armády a poté mírových sil OSN.

Od roku 2020 proběhly v Mali dva státní převraty. V důsledku toho se plukovník Assimi Goita stal prozatímním prezidentem. V srpnu 2022, poté, co se vztahy mezi Francií a malijskou vojenskou juntou zhoršily, opustil Mali poslední francouzský vojenský personál zapojený do protiteroristické operace Barchan.

V září 2021 vyšlo najevo, že vedení Mali, uprostřed přerušování vztahů se západními spojenci, projednávalo možnost dohody s Wagner PMC. Podle západních médií měli žoldáci cvičit malijskou armádu a poskytovat ochranu vysokým představitelům. Ruské ministerstvo zahraničí skutečně obchod potvrdilo a zároveň zdůraznilo, že ruské úřady s tím nemají nic společného. Na Západě bylo odsouzeno rozhodnutí rozmístit jednotky PMC v Mali.

Ruská služba BBC uvedla, že v té době byli žoldáci v Mali již asi měsíc a začátkem září se objevily zprávy o smrti bojovníků; Meduze tuto informaci tehdy potvrdil známý obětí.

Autoři zprávy zároveň poznamenávají, že politici a organizace spojené s tvůrcem Wagner PMC Jevgenijem Prigoýinem začali několik měsíců před příchodem žoldáků připravovat veřejné mínění na zvýšení ruského vlivu v Mali.

V rámci jedné takové proruské kampaně byl plukovník Assimi Goita vyobrazen na plakátech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Oba jsou oblečeni ve vojenských uniformách a drží zbraně - a nápis na plakátu říká, že je obyvatelé Mali "podporují".

Sám Prigožin v květnu v reakci na žádost novinářů popřel přítomnost PMC v Mali a označil samotnou existenci vojenské společnosti za "legendu" (v září 2022 přiznal, že v roce 2014 vytvořil tuto skupinu žoldáků) . "Ať jsou ruští žoldáci, ať už skuteční nebo domnělí, kdekoli, nikdy neporušují lidská práva," dodal.

Podle médií citovaných autory zprávy společnosti Alpha Development a Marko Mining, spojené s Prigožinem a vytvořené po nasazení Wagner PMC v Mali, aktivně prozkoumávaly zlaté doly v zemi. Dříve bylo hlášeno, že společnosti spojené s Prigožinem se zabývaly hledáním a rozvojem zlatých dolů v jiných afrických zemích, kde byli spatřeni bojovníci PMC.

Jednotku žoldáků Wagner PMC nasazenou do Mali podle zprávy vede dvaačtyřicetiletý rodák z Primorského kraje Ivan Maslov (volací znak Miron) a další dva velitelé. Jejich jména nebyla uvedena.

Dříve byl Maslov spojen s PMC SBU. Databáze webu Peacemaker uvádí, že Miron se účastnil útoku na letiště v Luhansku v létě 2014 a mohl být také přímým účastníkem nebo svědkem vraždy ruských novinářů ve Středoafrické republice v roce 2018. Podle výzkumníků o Maslovově spojení s PMC svědčí i fakt, že jeho auto je registrováno v Krasnodaru, nedaleko kterého se nachází žoldnéřské cvičiště v Molkinu.

Jak vědci zjistili, první základna PMC Wagner v Mali byla zřízena poblíž letiště v hlavním městě země Bamaku. Na základě satelitních snímků se zde tábor začal stavět v listopadu 2021 a koncem září 2022 již byly na území základny vidět různé stavby, včetně kasáren, několika hlavních budov a skladů.

Během roku se přítomnost ruských žoldáků v Mali rozšířila. Data ACLED a Menastream ukazují, že do poloviny července 2022 bylo v zemi devět základen PMC a operace zahrnující ruské žoldáky probíhaly na více než 32 místech ve středu a severovýchodě země. V červnu The New York Times s odvoláním na zdroj uvedl, že v Mali je asi tisíc ruských žoldáků, kteří v zemi vybudovali asi 15 základen a kontrolních stanovišť.

Žoldáci se usadili v některých vesnicích a městech, včetně Hombori a Segu, a obsadili vojenské základny v Menace a Gao. Jejich přítomnost byla zaznamenána v blízkosti koridorů pohybu jednotek CMA a Džamáat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) a také konvojů obchodníků s drogami.

Během prvního roku v Mali se ruští žoldáci spolu s místními ozbrojenými silami (FAMa) účastnili protiteroristických operací, včetně proti rebelům z JNIM. Během takových operací došlo k nejméně šesti incidentům, při kterých byli bojovníci společné skupiny zabiti nebo trpěli akcemi džihádistů, poznamenávají autoři zprávy.

Poté, co wagnerovci dorazili do země, místní obyvatelé obvinili žoldáky z vražd, mučení, únosů, loupeží, sexuálního násilí a zastrašování. Často za účasti místní armády. Ve výjimečných případech malijské úřady takové stížnosti prošetřují.

Masové zabíjení během "protiteroristických" operací

Zpráva cituje několik zpráv a svědectví o masových vraždách a mimosoudních popravách, sexuálním násilí (obtěžování, znásilňování), svévolném zatýkání, rabování a zastrašování civilistů. Celkem je podle studie Wagner spojen s více než 370 takovými epizodami. Ve většině případů bylo násilí namířeno proti příslušníkům lidu Fulani, kteří jsou spojeni s ozbrojenými islámskými skupinami v Mali.

Mezi nejznámější a zdokumentované případy lidskoprávních aktivistů tak patří masakry obyvatel v Dogofry a Mura, kde podle nejkonzervativnějších odhadů zemřelo na začátku roku 2022 více než 330 civilistů.

V únoru Wagner a vojáci FAMa údajně zadrželi několik místních obyvatel vracejících se z trhu. Podle autorů zprávy armáda a Wagner cestovali po vesnicích, zatýkali místní obyvatele a páchali loupeže. Organizace Human Rights Watch uvedla, že během vojenských operací bylo zadrženo asi 40 lidí, kteří se poté ztratili.

Začátkem března byla v Dogofry nalezena ohořelá těla nejméně 35 mužů, mezi nimiž se podařilo identifikovat pohřešované zadržené osoby. Jeden z místních obyvatel, s nimiž hovořili aktivisté za lidská práva, řekl, že těla byla pohozena ve skupinách, někteří mrtví měli zavázané oči a svázané ruce. Povaha zranění podle něj naznačovala, že lidé byli zabiti za použití střelných a sečných zbraní.

Nejméně 300 dalších lidí bylo zabito koncem března při "protiteroristické" operaci ve městě Mura ovládaném džihádisty. Podle očitých svědků incidentu si ráno 27. března asi 30 džihádistů vyměnilo palbu s armádou, která přiletěla vrtulníkem, poblíž městské tržnice. V důsledku toho zemřelo několik islamistů, civilistů a nejméně dva zahraniční vojáci. Předpokládá se, že to byli ruští žoldáci.

Poté, podle očitých svědků, armáda při hledání přeživších protivníků zablokovala východy z města a zabila každého, kdo se pokusil o útěk, zadržela a vyslýchala stovky civilistů, většinou mužů. Během zatýkání jim byly odebrány telefony a další cennosti. Zadržení byli poté rozděleni do několika skupin a selektivně zabiti. Přeživší uvedli, že zástupci dvou klanů byli nuceni kopat hromadné hroby. Podle očitých svědků byli oběťmi masakru jak civilisté, tak džihádisté, kteří schovali zbraně a snažili se ukrýt před armádou.

Operace skončila 31. března. Podle lidskoprávních aktivistů se jí zúčastnilo asi 100 "bílých" vojáků, kteří neuměli francouzsky. Místní obyvatelé tvrdí, že to byli Rusové z Wagner PMC. Džihádisté ​​také obvinili z masakrů wagnerovce a bojovníky FAMa.

Orgány Mali zase informovaly o úspěšné "protiteroristické" operaci. Ministerstvo obrany země uvedlo, že mezi 23. a 31. březnem bylo zabito 203 "teroristů" a dalších 51 zatčeno. O civilních obětech se ministerstvo nezmínilo.

Účastníci projektu AEOW hovořili se svědkem další vraždy, do níž byli zapojeni žoldáci Wagner PMC v Mali. Na sociálních sítích se 30. října objevily zprávy o vojenské operaci ve vesnici Geldi v okrese Tenenku. Zdroj řekl analytikům, že poté, co poblíž osady přistály tři vrtulníky, bojovníci FAMa a ruští žoldáci obklíčili vesnici a zahájili palbu.

Podle očitého svědka armáda vypálila dva sklady náhradních dílů, přičemž jejich majitele obvinila ze spolupráce s teroristy, a také chodila od dveří ke dveřím. V důsledku operace bylo zabito několik lidí spojených s ozbrojenými skupinami a nejméně 13 civilistů, zjistili analytici. Velké množství civilistů a "radikálů" bylo zatčeno.

Autoři zprávy také uvádějí několik případů, kdy se ruští žoldáci pokusili svalit odpovědnost za masakry na francouzské vojáky.

Takže 21. dubna kolovaly po sociálních sítích zprávy, že poblíž vojenské základny v Gossy byl po odchodu francouzské armády nalezen masový hrob. Jak je uvedeno ve zprávě, pokusili se spojit masový hrob se zprávou, že v předvečer odchodu francouzských sil tyto zadržely šest lidí poblíž základny během protiteroristické operace. Francouzské velení poznamenalo, že po výslechu budou zadržení propuštěni nebo předáni orgánům Mali. Brzy byli dva z nich propuštěni.

Novináři, analytici a francouzský generální štáb došli k závěru, že twitterový účet, který o tom jako první informoval, byl falešný a mohl být spojován s ruskými trolly nebo žoldáky.

Ve prospěch této verze, říkají analytici, svědčí, že Francouzi opustili základnu a předali ji FAMa 19. dubna. Následujícího dne se v Gossi objevili malijští vojenští a ruští žoldáci.

Francouzský dron 21. dubna natočil, jak "bílí" muži ve vojenských uniformách přinášejí těla mrtvých na základnu a zasypávají je pískem, a poté hromadný hrob vyfotografoval. Úhel, ze kterého to ten, kdo se na záznam dostal, se přitom shoduje s úhlem fotografie hromadného hrobu zveřejněné na sociálních sítích.

Autoři zprávy naznačují, že mezi mrtvými, kteří byli pohřbeni u Gossi, mohli být i ti, kteří byli zadrženi 19. dubna na trhu ve městě Hombori, asi hodinu jízdy od vojenské základny. Podle Lékařů bez hranic a AEOW se toho dne v Hombori střílelo a zatýkalo a při výbuchu auta FAMa byl zabit příslušník Wagnera, což může naznačovat účast žoldáků na operaci. Oficiálně FAMa uvedla, že toho dne armáda provedla "protiteroristickou" operaci v Hombori.

Mimosoudní popravy, sexuální násilí a zastrašování civilistů

Začátkem května obdržela AEOW fotografie z anonymního zdroje, které se před několika měsíci šířily na soukromých kanálech WhatsApp. Fotografie ukazují těla dvou mrtvých mužů. Podle zdroje se předpokládá, že k vraždě došlo 27. března na silnici mezi Yirmou a Sermou v okrese Duenza v centrálním Mali.

Zároveň se objevily zprávy o vojenských operacích a násilí proti místnímu obyvatelstvu v oblasti údajného zabíjení. Konkrétně 22. března, uvádí zpráva, došlo k útoku na tábor Boni, po kterém následovaly operace proti údajným teroristům v oblasti Serma. Ministerstvo obrany Mali ohlásilo střety s džihádisty v okrese 28. března.

Malijská nevládní organizace "Kidal" zase 27. března oznámila násilí spáchané "bílými" rusky mluvícími lidmi na obyvatelstvu této oblasti.

Po analýze podrobností fotografií došli analytici k závěru, že zabití byli s největší pravděpodobností bojovníci JNIM a zemřeli v ozbrojeném střetu s vojáky FAMa a wagnerovci. Soudě podle snímků údajní džihádisté ​​v době setkání s armádou jezdili na motorkách. Měli s sebou zbraně.

Na fotografiích bylo také pět lidí, z toho dva černoši. Autoři zprávy se domnívají, že jeden z nich je pravděpodobně bojovník FAMa – nasvědčuje tomu jeho uniforma. Další dva jsou neidentifikovatelní, protože nosí uniformy a zbraně bez rozeznatelných detailů. Pátý, "bílý" voják, je oblečený do saka a kalhot s maskáčovým vzorem "Multicam". V podobě takových barev byly v lednu 2022 spatřeny zejména stíhačky Wagner PMC v Segou na severovýchodě Mali. Analytici se domnívají, že to byl příslušník jednotek Wagner.

AEOW vylučuje, že by na fotografiích s mrtvými mohli být francouzští vojáci, protože od prosince 2021 jim malijské úřady zakázaly provádět operace v určitých oblastech země. Včetně místa, kde došlo k vraždě.

AEOW ve své zprávě uvádí, že obyvatelé Gossi a Hombori se obávají, že mohou být zadrženi na místních trzích a vystaveni mučení.

Podle několika zdrojů z Mali žoldáci Wagner PMC okrádali vesničany, odnášeli cennosti a peníze. Podle informací médií někdy bojovníci dokonce obsadili domy místních obyvatel bez souhlasu jejich majitelů. Ve zprávě se zároveň uvádí, že v některých případech, aby se zabránilo úniku informací, žoldáci přerušili komunikaci v osadách.

V září místní kanály WhatsApp obvinily ruské bojovníky z útoku na konvoj převážející zlato. Řidiči konvojových vozidel byli při útoku údajně zraněni a svázáni. AEOW naznačuje, že malijské úřady nebyly schopny platit žoldákům měsíčně za jejich služby. Potvrdily to zdroje Meduzy.

Ve stejné době během operace v oblasti Mopti, jak informovala média, bojovníci FAMa spolu s ruskými žoldáky zaútočili na ženy z vesnice Nia Oro. Wagneriáni je donutili svléknout se a vyfotit se s nimi, načež bylo několik místních obyvatelek sexuálně zneužito. Po publicitě ohlásila malijská armáda vyšetřování incidentu.

Účast PMC Wagner v konfliktu nevedla k výraznému úspěchu, ale přispěla pouze k jeho eskalaci a zvýšení násilí v Mali

Účast wagnerovců na "protiteroristických" operacích malijských úřadů nevedla k úspěchu těchto operací, uvádí zpráva. Přítomnost ruské PMC navíc zhoršila bezpečnostní situaci v zemi.

V květnu OSN oznámila, že počet porušování lidských práv spáchaných malijskou armádou vůči civilistům se mezi koncem roku 2021 a prvním čtvrtletím roku 2022 desetinásobně zvýšil. ACLED odhaduje, že FAMa a Wagner PMC zabily od ledna do dubna nejméně 456 civilistů.

V říjnu Spojené státy uvedly, že po příchodu ruských žoldáků se počet teroristických útoků v Mali za posledních šest měsíců zvýšil o 30 %.

Kvůli pokračujícímu konfliktu jsou Malijci nuceni zemi opouštět. Odjíždějí zejména do sousední Mauretánie. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se v pohraničních oblastech země od ledna do září 2022 usadilo více než 15 tisíc malijských občanů (celkový počet obyvatel Mali činí 21,7 milionu lidí).

