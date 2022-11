Orbán si vzal na sebe šálu s vyobrazením Velkého Maďarska (tedy začleňující Slovensklo)

To, čo ale nemá miesto v našich vzťahoch, je iredenta a revizionizmus. Kam takéto sentimenty a plány vedú sme videli v roku 1939 a vidíme dnes v priamom prenose na Ukrajine v podaní ruskej agresie.

Ako som pred niekoľkými rokmi komentoval gestá svojho premiéra v inej súvislosti, tak dnes zopakujem to isté v tejto sitácii na margo iného premiera. “Hnus a humus”. Možno to nie je diplomatická mluva, ale “az is számít azaért”.