Jednat s Moskvou teď by bylo lákavé - a byla by to chyba

18. 11. 2022

čas čtení 7 minut

V létě roku 1814 se američtí a britští vyjednavači sešli v Gentu v naději, že ukončí válku, která začala o dva roky dříve, když Anglie napadla Spojené státy. Britové, přesvědčeni o vítězství, požadovali velké územní ústupky; když americká delegace vedená Johnem Quincy Adamsem a Henrym Clayem tyto vyděračské návrhy odmítla, Britové navrhli překreslit hranice tak, aby zahrnovaly jejich zisky, které obsahovaly části Nové Anglie. Zprávy o vypálení Washingtonu, které se do Evropy dostaly počátkem října, lákaly Američany, aby uznali porážku, píše James Traub. V létě roku 1814 se američtí a britští vyjednavači sešli v Gentu v naději, že ukončí válku, která začala o dva roky dříve, když Anglie napadla Spojené státy. Britové, přesvědčeni o vítězství, požadovali velké územní ústupky; když americká delegace vedená Johnem Quincy Adamsem a Henrym Clayem tyto vyděračské návrhy odmítla, Britové navrhli překreslit hranice tak, aby zahrnovaly jejich zisky, které obsahovaly části Nové Anglie. Zprávy o vypálení Washingtonu, které se do Evropy dostaly počátkem října, lákaly Američany, aby uznali porážku,

Místo toho se uklidnili a doufali v dobré zprávy. Tyto zprávy brzy dorazily v podobě vítězství USA u jezera Champlain a v Baltimoru. Těsně před Vánocemi Britové stáhli všechny požadavky a souhlasili s odložením nejspornějších otázek k budoucí diskusi. Gentská smlouva ukončila éru, kdy byla ohrožena suverenita USA.

Poučením z tohoto příběhu je, že předčasná diplomacie během válčení je chyba; dynamika bojiště musí utvářet podmínky vyjednávání. Generál Mark Milley, předseda Sboru náčelníků štábů, vyzval své kolegy v Bidenově administrativě, aby "využili okamžiku" pro diplomacii nyní, když Ukrajina bojuje s ruskou armádou "na mrtvém bodě". Ale to je špatná metafora; Ukrajinci nejprve odolali ruskému náporu a od té doby jej zatlačili zpět. Diplomatická nabídka před měsícem mohla připustit ruskou kontrolu nad Chersonem, městem, které Ukrajina mezitím znovu získala, stejně jako by dohoda ze září 1814 odřízla významnou část Nové Anglie. Nadejde chvíle pro diplomacii; teď ale taková chvíle není.

V dřívějším sloupku o dopise zaslaném progresivními Demokraty americkému prezidentovi Joe Bidenovi o Ukrajině jsem psal o svých výhradách k levicové kauze protiválečné diplomacie. Silnější argument však zaznívá od pravice, nebo alespoň od nelevice. Tato strana správně poukazuje na to, že zatímco zájem Ukrajiny na ochraně své územní celistvosti je neomezený, Západ má mnoho dalších starostí, které musí udržet v rovnováze s podporou Ukrajiny. Cliff Kupchan, předseda skupiny Eurasia Group, nedávno v článku v National Interest uvedl vážné a dlouhodobé náklady války: Zrychlená "deglobalizace", rostoucí ceny potravin a energií a sociální a politické nepokoje, které tyto změny mohou vyvolat, jaderná nestabilita - a především perspektiva války mezi Ruskem a NATO, možná včetně ruského uchýlení se k jaderným zbraním.

V nedávném rozhovoru mi Kupchan řekl, že patří "k menšině, která si myslí, že bychom měli vést rozhovory s Rusy". Náklady, které se ho nejvíce týkají, jsou vojenské. "Nenašli jsme Putinovu červenou čáru," řekl. Ruský prezident Vladimir Putin se nebál rizika rizika, jak se o něm předpokládalo. Na to, co považoval za hrozbu pro svůj režim, by mohl reagovat formou eskalace, jaderné nebo jiné, která by byla pro Západ katastrofální, ať už by to Ukrajinci považovali za cenu, kterou stojí za to zaplatit, nebo ne. Kupchanův bratr Charles, profesor mezinárodních vztahů na Georgetownské univerzitě, také tvrdil, že "uchýlení se Kremlu k jaderné zbrani se stává reálnou možností, pokud by ruské síly čelily úplnému vyhnání z východní Ukrajiny a Krymu".

To obrací argument o diplomacii a načasování vzhůru nohama, což naznačuje, že Západ musí začít formulovat diplomatickou koncovku, než Ukrajinci na bitevním poli uspějí tak dobře, že Putin svalí celý svět na sebe – a na nás. Takovéto uvažování je samozřejmě smyslem jaderného vydírání. Když jsem to řekl Cliffu Kupchanovi, poukázal na dodatečné náklady války, do značné míry včetně strašlivé smrti stovek ukrajinských dětí. Přesto se jedná o náklady, které jsou sami Ukrajinci ochotni nést.

To znamená, že pouhé odhalení Putinova blafování by bylo vrcholem šílenství. Bidenova administrativa si je velmi dobře vědoma problému červené linie; i když schválila dalších 400 milionů dolarů vojenského vybavení pro Ukrajinu, prezident odmítl poskytnout bezpilotní letouny dlouhého doletu, které by mohly zasáhnout cíle v Rusku. Argument pro diplomacii ve skutečnosti říká, že Washington se musí omezit nejen sám, ale i Ukrajinu; pokud ne, jak nedávno napsala odbornice na mezinárodní vztahy Emma Ashfordová, "možná zjistíme, že pečlivě kalibrovaná odpověď na válku je překonána nebezpečnou fantazií absolutního vítězství". Ashfordová zaujímá opatrnou střední pozici a navrhuje, že zatímco vyjednané řešení se "dnes zdá nemožné", američtí diplomaté "by měli začít klást – jak veřejně, tak [svým] partnerům – obtížné otázky, které by takový přístup znamenal".

To zní rozumně – nesnažte se přimět Ukrajinu, aby si sedla s Ruskem, ale začněte se připravovat na diskuse, o kterých víte, že přijdou. Ale je to tak? Na problém jsem upozornil Stephena Sestanoviče, odborníka na Rusko z Rady pro zahraniční vztahy. Sestanovič řekl, že i zveřejnění možných konečných scénářů by mohlo oslabit ukrajinskou vůli, nejcennější komoditu ze všech. "Ano, v určitém okamžiku si můžete sednout a promluvit si s Ukrajinci o jejich budoucnosti," řekl. "Ale musíte mít respekt k tomu, jak moc byste jim mohl ublížit." Analogií, která Sestanoviče napadla, bylo odmítnutí Winstona Churchilla vzít v úvahu italské diplomatické ohledávání terénu v květnu 1940 ze strachu, že by to podkopalo britskou morálku.

Důvod, proč by plány na možnou koncovku měly právě teď zůstat na stolech diplomatů, souvisí nejen s načasováním a taktikou, ale s dalšími druhy nákladů, na které mají diplomatičtí realisté tendenci zapomínat. Britové si po válce v roce 1812 uvědomili, že Spojené státy jsou příliš silné a dobře umístěné na to, aby mohly být znovu dobyty. Putin by však byl povzbuzen dohodou, která by mu zajistila například něco o trochu lepšího, než byl status quo z roku 2014. Ve skutečnosti zůstane hrozbou pro své sousedy i pro Západ, pokud si udrží kapacitu škodit. Sestanovič naznačuje, že pokud bude Ukrajina pokračovat v postupu na východě a vezme si zpět většinu toho, co ztratila, "Rusové budou v režimu plné paniky" a Putinova vláda bude ohrožena. To je ve skutečnosti ten nejlepší scénář pro ukrajinský vojenský úspěch. (Nejhorší scénář samozřejmě je, že Putin proti této hrozbě zaútočí.)

Otázka na závěr zní: Jak moc na tom záleží? Spojené státy a Evropa – v mnohem větší míře – zatím dospěly k závěru, že zastavení ruské agrese na Ukrajině stojí za hodně obětí. Skutečnost, že vyznávané hodnoty Západu se ukázaly jako skutečné, byla pro Putina zjevně šokem; pro mnoho lidí na Západě to také přišlo jako šok, i když velmi příjemný. Ale ta vůle je stěží bezedná. Biden a jeho kolegové nebudou nadále nést politickou a ekonomickou zátěž, aby dosáhli maximálních podmínek ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, které zahrnují ruské reparace a navrácení každého centimetru ukrajinského území.

Přijde čas, kdy diplomaté tyto plány vytáhnou ze svých stolů. Nejprve však musíme vidět, jak daleko ještě může Ukrajina s naší pomocí zatlačit Putinův postup. To je v našem zájmu i v zájmu Ukrajiny.

Zdroj v angličtině: ZDE

1