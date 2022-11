COP 27: Zásadní průlom: Po letech USA přestaly blokovat finanční nahrazení škod rozvojovým zemím

19. 11. 2022

čas čtení 3 minuty

Při jednání na prodlouženém zasedání COP 27 v sobotu večer přestaly po mnoha letech Spojené státy blokovat finanční odškodné za globální oteplování chudým zemím:

BREAKING - US reverses decades of opposition - now it won’t block establishing a global fund for loss and damage caused to poor countries by rich ones’ carbon pollution — alex thomson (@alextomo) November 19, 2022





Summity OSN o klimatu fungují na základě konsensu, což znamená, že každý stát může dohodu zablokovat. Na závěrečném plenárním zasedání konference Cop26 v Glasgow loni Indie téměř rozplakala předsedu konference Cop Aloka Sharmu, když požadovala, aby byla slova "postupné odstranění uhlí" změněno na "postupné snižování".



Potenciálním ohniskem závěrečného plenárního zasedání na konferenci Cop27 je zřízení fondu pro krytí ztrát a škod, který by chudším zemím poskytl peníze na obnovu po klimatických katastrofách. USA se proti tomu dlouhodobě staví, protože se obávají, že by jako největší světový znečišťovatel mohly časem čelit obrovským závazkům.



Zdá se však nepravděpodobné, že by USA zablokovaly fond pro krytí ztrát a škod, který je obsažen v současném návrhu textu. Osoba blízká vyjednávání to právě řekla: "Spojené státy pracují na tom, aby podepsaly dohodu [o ztrátách a škodách]."



Deník The New York Times rovněž uvádí, že USA jsou ochotny souhlasit s vytvořením fondu na krytí ztrát a škod, zatímco zdroj agentuře Reuters sdělil, že USA pracují na tom, aby našly způsob, jak s návrhem souhlasit.

Tan Copsey z organizace ClimateNexus napsal:

Every sign now that #COP27 will end tonight with a messy deal. Likely:

- Agreement on Loss and Damage finance facility

- No improvement on language around fossil fuel phase out

- Gestures towards importance of hitting the 1.5 degree target without sufficient action to get there. — Tan Copsey (@tancopsey) November 19, 2022



Vše nyní nasvědčuje tomu, že #COP27 skončí dnes večer chaotickou dohodou. Pravděpodobné:

- Dohoda o finančním nástroji na krytí ztrát a škod

- Žádné zlepšení ohledně formulací o postupném ukončení využívání fosilních paliv.

- Gesta směrem k důležitosti dosažení cíle 1,5 stupně bez dostatečných opatření k jeho dosažení.

Tan Copsey

@tancopsey



Fosilní lobby a spřátelené země daly na COP o sobě vědět, ale je zřejmé, že dynamika se stále ubírá jen jedním směrem - k ekonomice čisté energie. Země však musí udělat více, aby z tohoto přechodu měli prospěch všichni. #COP27



Také se na chvíli zastavte a zamyslete se nad tím, co znamená průlom v oblasti ztrát a škod. Každá země akceptuje, že ke změně klimatu dochází již nyní, a většina bohatých zemí akceptuje, že budou muset zaplatit za škody, které způsobily.