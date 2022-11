Elon Musk svolal inženýry z Twitteru kvůli hromadným výpovědím a vypsal anketu ohledně zákazu Donalda Trumpa

19. 11. 2022



Téměř 1 200 pracovníků opustilo Twitter po Muskově požadavku na "dlouhou pracovní dobu při vysoké intenzitě". Musk zveřejnil anketu o tom, zda znovu povolit Donalda Trumpa





Elon Musk v pátek poslal zaměstnancům Twitteru e-mail s žádostí, aby se všichni zaměstnanci, kteří píší softwarový kód, v časných odpoledních hodinách dostavili do 10. patra kanceláře v San Francisku.



V dalším e-mailu miliardář uvedl: "Pokud je to možné, ocenil bych, kdybyste mohli přiletět do SF a být osobně přítomni." Dodal, že bude v sídle společnosti do půlnoci a vrátí se v sobotu ráno. Inženýři by se měli hlásit v pátek ve 14 hodin.

Muskovy e-maily přišly den poté, co se podle zpráv 1 000 až 1 200 zaměstnanců Twitteru rozhodlo opustit tuto sužovanou firmu poté, co Musk ve čtvrtek stanovil zaměstnancům lhůtu, aby se přihlásili k "dlouhým hodinám s vysokou intenzitou", nebo odešli.



V pravém stylu Twitteru desítky zaměstnanců napsaly na Twitteru své výpovědi s verzí interního firemního sloganu #lovewhereyouworked. "Možná jsem #výjimka, ale sakra, já prostě nejsem #hardcore," napsala na Twitteru Andrea Horstová, která na Twitteru pracovala v oblasti dodavatelského řetězce a řízení kapacit.



Společnost oznámila zaměstnancům, že do pondělí uzavře své kanceláře a zakáže zaměstnancům přístup. Není známo, zda bylo ústředí firmy znovu otevřeno.



Musk nařídil zaměstnancům, aby mu e-mailem poslali shrnutí toho, čeho jejich softwarový kód "dosáhl" za posledních šest měsíců, "spolu s až deseti snímky obrazovky s nejvýznamnějšími řádky kódu".



"Půjde o krátké technické rozhovory, které mi umožní lépe pochopit technologický stack Twitteru," napsal Musk v jednom z e-mailů.



Musk tento týden uvedl, že někteří inženýři společnosti Tesla pomáhali při hodnocení technických týmů Twitteru, ale podle jeho slov to bylo na "dobrovolné bázi" a "po pracovní době".



Ztráta zaměstnanců na kritických inženýrských pozicích přichází jen několik dní před mistrovstvím světa ve fotbale, kdyTwitter obvykle očekává nárůst provozu. Událost s vysokou návštěvností by mohla být důležitou zkouškou nového Twitteru 2.0, jak jej Musk označil, a toho, jak společnost očekává, že bude fungovat s redukovanou pracovní silou.



Musk uvedl, že se bude snažit mluvit se vzdálenými zaměstnanci prostřednictvím videa a že omluveni budou pouze lidé, kteří se nemohou fyzicky dostat do sídla společnosti nebo mají naléhavé rodinné důvody.



Ve svém prvním e-mailu zaměstnancům Twitteru tento měsíc Musk uvedl: "Měníme také politiku Twitteru tak, že práce na dálku již není povolena, pokud nemáte konkrétní výjimku.



"Manažeři mi budou zasílat seznamy výjimek ke kontrole a schválení."



Zákaz práce na dálku vyvolala hromadnou žalobu, kterou podal Dmitrij Borodaenko, zaměstnanec Twitteru, který uvedl, že byl propuštěn, protože se nedostavil do kanceláře. Borodaenko, který má zdravotní postižení, kvůli němuž je zranitelný vůči covidu-19, konstatuje, že politika práce na dálku i požadavek na dlouhou a intenzivní pracovní dobu porušují zákon o Američanech se zdravotním postižením, uvádí se v žalobě.





První tři týdny Muskova působení ve funkci majitele Twitteru se nesou ve znamení rychlých změn a chaosu. Rychle propustil předchozího generálního ředitele a další vedoucí pracovníky Twitteru a na začátku tohoto měsíce pak propustil polovinu zaměstnanců.



Při zveřejňování své ankety o tom, zda má být Trump znovu přijat na platformu, Musk na Twitteru napsal "Vox Populi, Vox Dei", přičemž použil latinské heslo, které znamená "hlas lidu je hlasem Božím". Anketa byla otevřena 24 hodin.



Musk v květnu uvedl, že zruší zákaz Twitteru pro Trumpa, jehož účet byl pozastaven po loňském útoku na americký Kapitol.





Musk již dříve v pátek uvedl, že rozhodnutí o navrácení Trumpova účtu ještě nebylo učiněno a že Twitter obnovil některé zakázané nebo pozastavené účty, včetně satirického webu Babylon Bee - a komičky Kathy Griffin, která byla pozastavena poté, co si na Twitteru změnila jméno na Elon Musk.

"Kam se bude Twitter tedy ubírat dál?" Roth napsal. "Některá rozhodnutí společnosti v nadcházejících týdnech a měsících, jako například téměř jisté povolení účtu Donalda Trumpa, budou mít okamžitý a citelný dopad. Ale abychom skutečně pochopili podobu Twitteru do budoucna, doporučuji zkoumt nejen rozhodnutí, která firma činí, ale i na to, jak je činí Musk."







Muskovo rozhodnutí požádat uživatele Twitteru o radu, kdo by měl být na platformě, je součástí rozsáhlé restrukturalizace společnosti, včetně masivního propouštění.Yoel Roth, bývalý šéf oddělení důvěry a bezpečnosti, který byl pověřen uklidněním obav inzerentů z platformy, v článku pro New York Times uvedl, že se minulý týden rozhodl rezignovat, protože bylo jasné, že Musk bude rozhodovat jednostranně. "Twitter, jehož strategie je nyní definována jednostranným dekretováním, nepotřebuje funkci důvěry a bezpečnosti, která by se věnovala jejímu zásadnímu rozvoji," napsal Roth.Musk ve čtvrtek pozdě večer na Twitteru napsal, že se rezignací neobává, protože "nejlepší lidé zůstávají".