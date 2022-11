Ruská mučírna odhalena v osvobozeném Chersonu

17. 11. 2022

čas čtení 3 minuty





Ukrajinští vyšetřovatelé sdělují, že ruské síly obsadily věznici pro mladistvé a že v ní mlátily a zabíjely lidi





Ukrajinští vyšetřovatelé odhalili mučírnu ve městě Cherson, kde byly údajně zadržovány desítky mužů, kteří byli mučeni elektrickým proudem a někteří z nich usmrceni.

Policie uvedla, že ruské vojenské jednotky obsadily detenční centrum pro mladistvé.

přibližně v polovině března a přeměnili ji na vězení pro muže, kteří s nimi odmítli spolupracovat nebo byli obviněni z partyzánské činnosti.



Tři sousedé a dva místní majitelé obchodů uvedli, že začali slyšet křik asi šest týdnů poté, co viděli, jak budovu obsadili ruští vojáci. Svědci uvedli, že začali vidět, jak jsou lidé odváděni s pytli na hlavách a některé mrtvoly byly odnášeny a odvážely je vozy na odpadky.



Reportáž Channel 4 News o mučírně v Chersonu:

Policie uvedla, že ruské vojenské jednotky obsadily detenční centrum pro mladistvé.přibližně v polovině března a přeměnili ji na vězení pro muže, kteří s nimi odmítli spolupracovat nebo byli obviněni z partyzánské činnosti.





Mykola Ivanovyč, z jehož balkonu je vidět na zadní dvůr domu, řekl, že viděl dvě mrtvoly hozené do garáží za centrem.







Svědci uvedli, že nikdy neviděli obličeje mužů, kteří měli na starosti centrum, protože měli na sobě kukly a byli od hlavy až k patě oblečeni v černém.





"Byly tam i ženy," řekl Dremo. "Byly tam nejméně dvě ženské cely. Měli jsme tam jednu kamarádku, Annu, která tam byla. Neznásilnili ji, ale oholili jí hlavu."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

288

"Vycházeli zbití [...] úplně dezorientovaní," říká Ira, která vlastní kiosek u zadržovacího centra. "Přicházeli sem a ptali se na cestu a my jsme jim dávali peníze na autobus."Ruští vojáci přišli do domu Vitalije Serďuka v důchodovém věku na konci srpna. Když sousedé protestovali, obrátili dům vzhůru nohama a stříleli do vzduchu, pak Serďuka odvezli do vazební věznice.Serďuk byl během čtyř dnů zadržování tak zbit, že se podle své manželky Jeleny poslední dva měsíce bojí vycházet z domu.Bylo mu řečeno, že bití bylo kvůli jeho synovi, který slouží v ukrajinské armádě. Jeho syn, který nebyl v Chersonu během jeho okupace, byl nedávno zraněn v boji.Ženia Dremo, IT specialista, byl na kontrolním stanovišti udeřen do čela za to, že neměl cigarety, které by mohl dát vojákům, a zůstala mu stále viditelná jizva. Rusové ho poté odvezli do vazební věznice."Zbili mě jenom trochu - měl jsem štěstí," řekl Dremo, "ale moji spoluvězni byli těžce zbiti." Řekl, že ruští vojáci "spoluvězni přiložili jednu elektrodou k varlatům a druhou k penisu. Pak jsem tam dvě hodiny seděl a poslouchal, jak křičí," řekl. "Dodnes v noci špatně spím."Dremo řekl, že viděl jen lidi ve své cele, ale v té jeho jich bylo osm a pravidelně se střídali. Řekl, že zaslechl, že cel bylo celkem 23, což naznačuje, že v nich mohlo být v jednu chvíli drženo asi 180 lidí.