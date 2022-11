Největší nebezpečí jaderného konfliktu "by vzniklo při rozpadu Ruska"

18. 11. 2022

čas čtení 1 minuta

Hrozba rozpadu Ruska je jednou z nejvážnějších hrozeb, které dnes existují. Protože po prohrané válce bude scénář rozpadu zcela reálný - a po událostech na Ukrajině by jen blázen řekl, že jakékoli budoucí Budapešťské memorandum kohokoli ochrání účinněji než stovky jaderných hlavic, říká Michail Chodorkovskij. Hrozba rozpadu Ruska je jednou z nejvážnějších hrozeb, které dnes existují. Protože po prohrané válce bude scénář rozpadu zcela reálný - a po událostech na Ukrajině by jen blázen řekl, že jakékoli budoucí Budapešťské memorandum kohokoli ochrání účinněji než stovky jaderných hlavic,

A to znamená, že konflikty mezi nástupnickými státy by s vysokou mírou pravděpodobnosti přerostly ve války, v nichž by byly použity zbraně hromadného ničení a způsobily by miliony obětí.

Vzhledem k tomu, že vznikla Putinova válka na Ukrajině, málokdo mluví o Budapešťském memorandu z roku 1994, ve kterém se USA, Británie a Ruská federace zavázaly bránit územní celistvost Ukrajiny výměnou za to, že se Kyjiv vzdá jaderných zbraní na svém území.

Selhání tří mocností při dodržování dohody znamená, že v budoucnu již nebudou mít schopnost kontrolovat situaci, protože jim nikdo nebude věřit.

Kroky vedoucí k rozpuštění Ruské federace by mohly vést ke katastrofě ještě větší, než je současné fiasko, které Putin způsobil v Rusku, na Ukrajině a ve světě.

A liberální Rusko, které by se zbavilo zbývajících koloniálních držav, aby mohlo mít šanci stát se demokracií, tedy nejspíše nevznikne. Místo toho pravděpodobněji přetrvá Rusko, které bude trvat na tom, že si kolonie podrží a nebude doma demokratické.

Zdroj v ruštině: ZDE

0