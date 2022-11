Jan Moláček na Twitteru o idiotských útocích proti mladým lidem demonstrujícím za klima

17. 11. 2022

čas čtení 3 minuty

Pro útoky vůči mladým lidem, kteří se snaží dotlačit politiky, aby se pokusili odvrátit klimatickou katastrofu, platí zajímavý paradox - čím jsou hloupější, tím častěji se opakují. Člověku je skoro trapné na některé reagovat, ale aspoň v rychlosti: — Jan Moláček 🇨🇿🇪🇺 (@janmolacek) November 16, 2022









1) Ne, ochrana přírody ve vašem okolí, i když je to samozřejmě bohulibá a správná věc, není ochrana klimatu. Doporučovat stávkujícím, aby šli radši vyčistit potok, je blbost.



2) Jednotlivec může samozřejmě k ochraně klimatu pomoct, ale řešení nespočívá v tom, že "každý začne u sebe", ale v politických rozhodnutích na úrovni států a kontinentů. Tlačit k nim politiky je stokrát důležitější, než jíst cuketu místo steaků.



3) K předchozímu - radit stávkujícím, ať "začnou u sebe", je stejný nesmysl, jako doporučovat někomu, kdo je nespokojený s tempem výstavby dálnic, aby si umíchal kolečka betonu a kus postavil sám. Je to jen snaha dotyčného umlčet, viz můj starší komentář:

3) K předchozímu - radit stávkujícím, ať "začnou u sebe", je stejný nesmysl, jako doporučovat někomu, kdo je nespokojený s tempem výstavby dálnic, aby si umíchal kolečka betonu a kus postavil sám. Je to jen snaha dotyčného umlčet, viz můj starší komentář: https://t.co/GYnZdqQeX6 — Jan Moláček 🇨🇿🇪🇺 (@janmolacek) November 16, 2022

4) Ne, stávkující nechtějí zahodit iPhony a jezdit koňskými povozy. Chtějí pravý opak - využívat supermoderní technologie a motivovat průmysl k objevování dalších. Touhu po době kamenné by bylo logičtější předhazovat těm, kdo lpí na stovky let starém spalování fosílií.



5) Ne, stávkující nechtějí zchudnout a vzdát se pohodlí moderní civilizace. Proč? Není k tomu důvod, naopak. Příklad - rozvoj veřejné a sdílené dopravy nikoho o pohodlí nepřipraví, naopak ho všem zvýší oproti dnešní nutnosti vlastnit auto, starat se o něj a trčet s ním v zácpách.



6) Ano, Sametová revoluce znamenala zásadní zlepšení životního prostředí v ČR. A ano, totalitní průmyslová země znečišťuje prostředí víc než demokratická průmyslová země. Ale ne, nemá na to vliv, zda je průmysl ve státních či soukromých rukou.



Kapitalističtí majitelé podniků na životní prostředí kašlou stejně jako komunističtí, ale v demokracii je k ekologickým opatřením donutí regulace, které přijmou politici, které k tomu donutí občané. Ekologický není kapitalismus sám o sobě, ale občanská společnost.



Odsíření elektráren by dnes v Česku neprošlo. Byl by to greténismus a zelená ideologie 4) Ne, stávkující nechtějí zahodit iPhony a jezdit koňskými povozy. Chtějí pravý opak - využívat supermoderní technologie a motivovat průmysl k objevování dalších. Touhu po době kamenné by bylo logičtější předhazovat těm, kdo lpí na stovky let starém spalování fosílií.5) Ne, stávkující nechtějí zchudnout a vzdát se pohodlí moderní civilizace. Proč? Není k tomu důvod, naopak. Příklad - rozvoj veřejné a sdílené dopravy nikoho o pohodlí nepřipraví, naopak ho všem zvýší oproti dnešní nutnosti vlastnit auto, starat se o něj a trčet s ním v zácpách.6) Ano, Sametová revoluce znamenala zásadní zlepšení životního prostředí v ČR. A ano, totalitní průmyslová země znečišťuje prostředí víc než demokratická průmyslová země. Ale ne, nemá na to vliv, zda je průmysl ve státních či soukromých rukou.Kapitalističtí majitelé podniků na životní prostředí kašlou stejně jako komunističtí, ale v demokracii je k ekologickým opatřením donutí regulace, které přijmou politici, které k tomu donutí občané. Ekologický není kapitalismus sám o sobě, ale občanská společnost.Odsíření elektráren by dnes v Česku neprošlo. Byl by to greténismus a zelená ideologie





Ani ta ale není všemocná - v polistopadové euforii byl průmysl a fosilní lobby v těžké defenzivě. Co tehdy prošlo, by dnes nemělo šanci, viz další starší text: https://t.co/lLr3NQv8eW — Jan Moláček 🇨🇿🇪🇺 (@janmolacek) November 16, 2022



0