Co pořád bráníte ten kapitalismus?

19. 11. 2022 / Jan Čulík

Považuju skutečně za komické, že se v České republice okamžitě zvednou "obránci kapitalismu", jakmile se někdo odváží proti nynější exploativní a ničivé praxi kapitalismu vyjádřit jakoukoliv kritiku. Skutečnost, že planeta Země hoří a zřejmě to s námi všemi dopadne špatně, protože vlády světa exploativnímu kapitalismu ustoupit nehodlají, jak se nyní šokujícím způsobem znovu ukázalo v Egyptě, je naprosto neoddiskutovatelným faktem.

Pozoruhodné je, jak malou pozornost vyvolává tato skutečnost, že jsme na rychlé cestě do pekla, u většiny sdělovacích prostředků, které se většinou zabývají podružnými pitomostmi. Platí to o celém světě, ale o českých médiích zvláště.



Nejsem žádným zastáncem návratu k husákovskému či jakémukoliv jinému autoritářskému režimu z doby před rokem 1989 a rád bych poukázal na to, že když dnešní čeští studenti kritizují predátorský kapitalismus likvidující planetu, neznamená to přece proboha, že se chtějí vrátil ke Gustávu Husákovi, nebo ještě dokonce ke Klementu Gottwaldovi. Studenti vědí, že žijeme v úplně jiné éře.

Nicméně pozoruhodná neefektivita a ničivost současného kapitalismu je nesporná. Zvlášť pěkně je to vidět na kolabujícím kapitalismu ve Velké Británii, která si ovšem do značné míry na své problémy zadělala idiotským a zfalšovaným odchodem z Evropské unie.



Neustále jsme v Británii bombardováni informacemi o ožebračení velkého množství britského obyvatelstva a srdceryvnými přiběhy lidí, kteří prostě po zvýšení cen a v důsledku rostoucí inflace (a ta je v Británii zatím jen 11 procent, ne skoro 20 jako v ČR) nemají penize na uhrazení účtů na energie a na hypotéky. Tento pán například v televizi vysvětluje, že manželka se hodinu snažila lepit rozpadlé školní boty jejich dcery, protože nemají šest set korun na koupi bot nových. je to jakýsi střední manažer ve státní instituci: "Je mi pětašedesát, pracuji celý život, a že se dožiju téhle situace, to jsem si tedy nemyslel."



"My wife spent an hour trying to glue my daughter's school shoes back together because we can't afford to buy her a new pair. I'm 65 and I've worked all my life... something is wrong with society." Tenhle lékař svědčí o kolapsu britského státního zdravotnictví. "Není žádný plán."

"Sometimes it feels like GPs are at the point of collapse."







Nejpostiženější jsou rodiny invalidů, které jsou závislé na elektřinu spotřebovávajících pomocných přístrojích, které nelze vypnout, ale ti lidé nemají na účty:

"Costs of our energy bills are a big distraction from us being able to just enjoy Elisa's life with her." Dva otcové pečující o své dcery, kteří jsou neúměrně postiženi rostoucími náklady na energie.

Tady míte celou hodinovou debatu o chudobě v Británii, kterou vysílaly v pátek v Channel 4 News namísto normáního večerního zpravodajství. Asi se holt něco děje:





Šéfové britského kapitalismu to vedou tak dobře, že jsou nyní nuceni zavádět nové daně a škrty už v tak zdevastovaných službách státního rozpočtu. Miliony britských občanů nevyjdou s penězi. Životní úroveň občanů v Británii nyní dále poklesne o 7 procent. Země trpí nízkou produktivitou práce, nedostatkem investic, absencí jakéhokoliv ekonomického rozvojového investičního plánu do nových technologií a je pašalíkem olichargů, Nepřipomíná vám to tak trochu Českou republiku?



Britský kapitalismus (v této zemi ho přece vymysleli!!) Matt Chorley v deníku Times (žádný levicový plátek!):

"Jsme pátá nejbohatší země na světě" (pozn. red., od brexitu bohužel šestá) "a nejsme schopni si v obchodě ani koupit zatracená vejce!"



A stále nic nefunguje. Ale, a to je horší, nikdo neočekává, že by něco mělo fungovat. Vlaky mají zpoždění. Silnice jsou plné děr. Do učeben ve školách zatéká. Když telefonujete k doktorovi, je obsazeno. Sanitky čekají ve frontě u nemocnic, než se najde místo pro přivezené pacienty. Řeky jsou záchody, plné výkalů volně vypouštěných z kanalizace. V obchodech je nedostatek vajec a my nad tím prostě pokrčíme rameny, jako že je to úplně normální, že žijeme v páté nejbohatší zemi na světě a nejsme schopni si ani upéct omeletu, aniž bychom nemuseli v obchodě stát frontu na omezeně vydávané zboží."



We live in the fifth richest country in the world and we can't even buy fucking eggs



Me for @thetimes



Ano. často přilétám z Prahy na letiště do Edinburku, a i když tam mají - jako všude - elektronické brány pro automatickou pasovou kontrolu (jinde v Evropě se nic nekontroluje, je Schengen, ovšem Británie se vrátila k praxi železné opony, Sunak nedávno nadšeně vykřikoval v parlamentě: "Zrušili jsme volný pohyb obyvatelstva" a konzevativní poslanci jásali!) stěžoval jsem si velmi důrazně imigrační úřednici u pultíku, která zkoumala můj pas. Řekl jsem jí: "Všude v Evropě ty automatické pasové brány fungují, jen tady nikdy ne. Není vám to trapné?" Odpověděla mi "Pocit trapnosti je tu pro mě každodenní zkušeností."



V této situaci mi připadají oslavy kapitalismu, který všechno vyřeší, poněkud bláhové, A ano, nejsem stoupencem návratu k Husákovi, ale jak na to poukázali mnozí, diskuse o tom, jak by se kapitalismus měl pozměnit, než bude planeta Země úplně zničena, je absolutně na místě. Konec konců právě v důsledku té kritiky se během desetiletí vyvinul v něco, co není úplně nelidské, jak píše Boris Cvek.



