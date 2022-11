Obdivuji brilantní historický přehled Karla Dolejšího, ale...

20. 11. 2022 / Jan Čulík

Možná by docela stačilo, kdyby se zlikvidoval vliv oligarchů, tedy aby jim politikové přestali dělat, co jim na očích vidí - možná že tato korupce by měla být zákonně trestná - a kdyby se vytvořily účinné státní orgány, které by tyto trestné činy skutečně kriminalizovaly.







Možná by stačilo, kdyby politikové jednali v zájmu obyčejných občanů a nikoliv oligarchů. Konec konců, na místní úrovni to někdy docela funguje, tak proč ne na celostátní?







Možná by stačilo, kdyby politické strany přestaly být skupinami korupčníků, kteří se navzájem finančně odměňují za svou "spolupráci".





Možná by stačilo, kdyby politická třída přestala ignorovat rychle rostoucí skupinu obyvatelstva, která má zásadní sociální a existenční problémy.







Možná by stačilo, kdyby se dostali k moci lidé schopní prosadit reformu školství a inteligentní a systematický investiční program, zajišťující, aby se Česká republika dostala do popředí při vytváření nových technologií a jejich aplikaci, především v oblasti obnovitelných zdrojů. Taky by měl vzniknout systematický program stavby domů a bytů.







Není to přece zase tak složité. Ale nejsou lidi.





Třeba to té mladé generaci dojde a bude o těchto několik zásadních, klíčových věcí usilovat? O nic jiného možná nejede.



