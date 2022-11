Tragický incident v Przewodówě je varovně vztyčeným prstem

17. 11. 2022 / Daniel Veselý

Americký prezident Joe Biden na základě poznatků amerických zpravodajských služeb sdělil, že raketa, která v obci Przewodów na polsko-ukrajinském pomezí usmrtila dva muže, s největší pravděpodobností pochází z ukrajinského arzenálu. Týž názor zastává generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nebo ultrakonzervativní polský prezident Andrzej Duda. Tento scénář však vášnivě odmítá ukrajinská politická reprezentace, jež podle svých slov disponuje důkazem o údajné ruské stopě ve výbuchu a domáhá se vstupu na místo výbuchu. Taktéž předčasné a zbrklé soudy o vinících smrtící exploze z úst politiků a z titulků novin již tak dusné atmosféře mezi Západem a Ruskem nikterak nepomohou, ba právě naopak. Tragický incident v Przewodówě, kdy se ukrajinská protiletecká obrana snažila zneškodnit ruskou střelu, tedy názorně dokládá, že čím déle bude konflikt na Ukrajině trvat, tím častěji se budou objevovat další potenciální eskalační kolize.

Jak už jsem vícekrát psal, ukrajinský konflikt charakterizuje cyklus úderů a odvet končící v nejzazším případě terminální válkou, jejíž jednotlivé fáze naturalisticky vylíčil Bulletin of the Atomic Scientists. K podobným nešťastným incidentům, které by mohly na eskalačním žebříku explodovat, už docházelo dříve, a je zjevné, že k nim bude docházet tak dlouho, dokud bude válka na Ukrajině trvat. NATO kupříkladu na jaře pohrozilo použitím vojenské síly, když se ruský dron na okamžik dostal na polské území. Nyní se však konflikt doslova a do písmene přelil na území Severoatlantické aliance, kde připravil o život dva civilisty. Co bude následovat příště? A hlavně: zachovají západní politické špičky rozvahu a klid, jako je tomu dnes, anebo podlehnou panice a fake news?

Samotnou „baráž“ více než stovky ruských raket na ukrajinskou infrastrukturu, jež doprovázela tragédii v Przewodówě, chápu jako krutou odvetu za potupné stažení ruských sil z Chersonu. Zní to možná cynicky, ale Rusko se nikdy netajilo záměrem každý ukrajinský úspěch ve válečném poli nebo útok na ruské cíle tvrdě potrestat. Už se budu opakovat, ale paradox úderů a odvet (či ofenziv a protiofenziv) trefně vystihl korespondent New York Times David Sanger: „Spojené státy a jejich spojenci v NATO jsou sice odhodláni pomoci Ukrajině vyhnat Rusko z jejího území, ale čím úspěšnější budou Ukrajinci, tím větší je riziko, že Rusko poruší nepsané tabu o použití jaderných zbraní.“



Tento paradox by měl všechny zúčastněné strany přimět zasednout k jednacímu stolu: Kreml musí neprodleně zastavit cílené devastační útoky na ukrajinskou infrastrukturu – prozatím největší od zahájení invaze – zatímco Kyjiv a Bílý dům by měly naplno otevřít komunikační kanály s Moskvou. Výchozím bodem pro další rozhovory by mohla být právě probíhající rusko-americká jednání o snížení jaderné hrozby mezi oběma zeměmi (tato jednání však nyní nepředstavují žádnou garanci, že se ukrajinská válka nevymkne kontrole). Taktéž dohoda o vývozu obilí nebo vzájemná výměna vězňů může být slibným půdorysem pro další rozhovory.

I když se Kyjivu podařilo osvobodit nemalou část okupovaného území, podle poznatků některých západních představitelů ani jedna z bojujících stran nedosáhne v konfliktu svých cílů – zvláště nyní před zimou, kdy se boje zpomalí a kdy na pořad dne mohou přijít jednání mezi Spojenými státy a Ruskem, jak soudí tito činitelé. Slovo „diplomacie“ patrně už ve vyšších patrech americké politiky není nadávkou.



