Rozhovor Britských listů 543. Je Británie ve stejné krizi jako Česká republika?

8. 11. 2022

čas čtení < 1 minuta









Od hlasování pro brexit se Velká Británie potácí v politické a ekonomické krizi, protože její vedoucí politikové nejsou schopni odmítnout brexitérské lži a začít jednat. Vznikla tam východoevropská situace, kdy se do vlády dostávají nekompetentní jedinci prostě jen pro to, že lžou a podporují oficiální ideologii. Krize se nebývale zostřila s nedávnou, nevolenou premiérkou Liz Trussovou a není zcela odstraněna ani po příchodu nevoleného Rishiho Sunaka do premiérské funkce. Jak to bude dál a jak je to podobné s Českou republikou? Na to se v tomto Rozhovoru Britských listů ptá Jana Čulíka Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi od úterý 8. listopadu 2022.







K tomu:







