16. 11. 2022

čas čtení < 1 minuta

tím, že ho jmenovalo viceprezidentem Svqětové konference o vzdělávání pro péči o nejmladší děti:



1/2ـ UNESCO rewarded Assad's terrorist regime for killing children in Syria by electing the Assad regime as vice-president of the World Conference on Early Childhood Care Education. pic.twitter.com/mifXvZK6ZF