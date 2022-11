Deset vět k Fokusu Václava Moravce o politice k 33. výročí listopadu 1989

16. 11. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 2 minuty

"Mým klientům a jejich dětem, které většinou žijí jiné životy než jejich "chytří" vrstevníci, kteří však o životě v Česku znají jen ten malý kousek jako pan Václav Moravec "



1. Proč nejsou mezi diváky i mladí lidé třeba z učilišť, z vyloučených lokalit? Má vůbec smysl neustále mluvit o politice v obecné rovině? Zajímalo by mě, co si myslí nejen gymnazisté "Paměti národa" (tato škola je velmi problematická), mne zajímá, co si myslí mladý truhlář, zedník, dospívající lidé na ubytovnách. Kdo má koule pozvat tyto mladé občany do těchto diskusí? Václav Moravec určitě ne…



2. Proč stále ti stejní lidé (opravdu slušní, mravní, hodní…) odpovídají na stále stejné otázky?





3. Již dopředu lze přesně určit, co se budou gymnazisté ptát a co budou hosté odpovídat, stačí to v této těžké době? Kdybyste si pustili pořady z minulých let, nepoznali byste rozdíl!







4. Noblesní a trochu snobské řeči o pravdě v politice, mravnosti v politice, o penězích, o soudnictví - pořád to stejné dokola… Vlastně zde jde o zneužití morálních osobnosti jako Miloš Rejchrt nebo Eliška Wagnerová. Neustále se jich stejně ptáme a víme, že dostaneme stejné odpověd.







5. Stále pořád dokola očekávání změny od mladé generace. Bože, kdy už někdo tento nesmysl odvrhne? Dnes již jsou lidé 50+ bráni jako ztracená generace, před 33 lety jsme byli naděje? Pamatuji se jak se stále čeká na nás, tehdy mladé lidi…







6. Opravdu stále dokola opakovaná historie Charty 77 přes lidsky skvělé lidi jako je Miloš Rejchrt již nemá smysl, je nutné také hlavně sdělit, že Charta 77 měla za 12 let necelých 1200 signatářů…A co ti ostatní? Co třeba pozvat historičku Muriel Blaive?







7. naprosto stále dokola stejné fráze 33 let poslouchat, stále stejné hledání racionality a mravnosti v politice, kdy už tyto náhradní témata skončí? Vše v takovém neoliberálním diskursu.

8. Fokus Václava Moravce je naprosto vykostěný pořad. Moderátor má hezký oblek, ale žádná nová myšlenka, stále opakující se slova, slova, slova…Aby se nemuselo řešit to podstatné, řeší se hodiny to nepodstatné…Stejně jako každou neděli v Otázkách V.M.





9. Václav Moravec je naprostou brzdou politické diskuse v Čt, prosím, více než 20 let stačilo, odejděte, vykonal jste již dost a nejste již schopen diskurs této doby posunout





10. Pořad se přerušil a přišla děsivá realita dneška….Jak symbolické…









