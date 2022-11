Rusko: Lyrici proti fyzikům

16. 11. 2022

Mezi západními analytiky zabývajícími se přechodem Ruska do "postputinovské" éry existují dvě odlišné skupiny. Mohou být nazvány "fyziky", kteří se spoléhají na údaje o běžném účtu, a "lyriky", kteří místo toho více přemýšlejí o vývoji, který je v pozadí, píše Vladimir Pastuchov.

První, který má tendenci být více slyšeni vládními představiteli, věří, že i když může dojít k tvrdému přistání, země se nezhroutí, třebaže bude otřesena. Fyzici odmítají myšlenku, že by odstředivé síly mohly zemi roztrhat, nebo že elity náhle začnou vést Rusko novým směrem.

Tito fyzici jsou tedy přesvědčeni, že až se usadí prach, všechno se ukáže nějak jinak, než je nyní, ale zároveň bude to bude velmi podobné tomu, co existovalo, než Putin opustil scénu. To se zdá být oprávněné, ale nemusí tomu tak být - vzhledem k tomu, co už se stalo v Rusku dříve.

Naproti tomu lyrici věnují méně pozornosti každodennímu běhu událostí a místo toho se soustředí na různé části systému, které se zdají být degradující nebo se vymykají kontrole. Z jejich pohledu je kolaps téměř nevyhnutelný, nicméně existuje také mnoho faktů, které mohou poukazovat na to, že tomu tak není.

Pro druhou skupinu Putin není ani tak příčinou toho, co se stane, jako spíše spouštěčem. On situaci nevytvořil, ale pouze urychlil a vyhrotil všechny destruktivní procesy, které v Rusku již dlouho probíhají. Lyrici věří, že tím vyloučil možnost jakéhokoli plynulého historického předání moci.

Fyzici namítají, že i když dojde k havárii, Rusko se odrazí ode dna, přičemž jeho fragmenty zůstanou v gravitační síle ruské historie, a tak se vrátí ve více či méně rozpoznatelné formě, ne-li okamžitě, tak časem. Mohou tvrdit, že to byl případ pozorovaný 30 let po rozpadu Sovětského svazu.

V konečném důsledku jsou fyzici mnohem méně optimističtí než lyrici, i když tak nejsou jejich konkurenční pozice obvykle vnímány. Lyrici věří, že změna režimu je oknem politické příležitosti, která by alespoň teoreticky mohla umožnit přeformátování sociální reality dříve, než zapadne zpět do mřížky ruské kultury.

V takové chvíli ti, kteří přijímají tento názor, argumentují: Můžete udělat hodně, včetně pokusů o vybudování skutečně federálního, sociálního a právního státu v Rusku. To je totiž něco, co prostě nemůže vzniknout za žádných jiných podmínek.

